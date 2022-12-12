Латвія надала військову допомогу Україні на понад 300 мільйонів євро
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Латвія надала військової допомоги, військового обладнання на суму понад 300 млн євро. Це гаубиці, дрони, а також інші речі для військовослужбовців.
Про це заявив голова Сейму Латвійської Республіки Едвард Смілтенс, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ
Насправді це третина нашого військового бюджету, що виводить нас на передові позиції серед країн пропорційно до обсягів ВВП щодо надання допомоги України.
Ми вочевидь розуміємо, що це битва за свободу і свобода не дається просто так, безплатно. Українці платять за це своєю кров’ю, а ми платимо лише грошима, лише підтримкою. Ви б’єтесь і за нас також", – наголосив Смілтенс.
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vuiko dobrui
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Юрий Шимон bd41baa4
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Прощай немытая раССея
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Trevo Trow
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