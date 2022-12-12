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Латвія надала військову допомогу Україні на понад 300 мільйонів євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

латвія

Латвія надала військової допомоги, військового обладнання на суму понад 300 млн євро. Це гаубиці, дрони, а також інші речі для військовослужбовців.

Про це заявив голова Сейму Латвійської Республіки Едвард Смілтенс, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

Насправді це третина нашого військового бюджету, що виводить нас на передові позиції серед країн пропорційно до обсягів ВВП щодо надання допомоги України.

Ми вочевидь розуміємо, що це битва за свободу і свобода не дається просто так, безплатно. Українці платять за це своєю кров’ю, а ми платимо лише грошима, лише підтримкою. Ви б’єтесь і за нас також", – наголосив Смілтенс.

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Автор: Марина Макєєва
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дякуємо Латвіє !!!
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12.12.2022 15:29 Відповісти
Ми знаємо, хто нам друзі. Paldies, Latvija.
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12.12.2022 17:46 Відповісти
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12.12.2022 15:36 Відповісти
Коли навіть інша країна відриває від себе останнє і вкладає не у свій асфальт, а в українську армію, починаєш розуміти, які кінчені дегенерати у нас при владі.
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12.12.2022 15:38 Відповісти
 
 