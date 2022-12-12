Організація економічного співробітництва та розвитку відкриває регіональний офіс в Україні, - Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку починає відкриття регіонального офісу в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого "Офісу зв'язку" Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення.

"Знаково, що ОЕСР була співвиконавцем Плану Маршала і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України. Дякуємо за цю підтримку", - пише Шмигаль.

"Цього місяця ми також отримали опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до "клубу успішних країн". Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера", - додає прем'єр.

"Наш шлях до членства в ОЕСР та ЄС продовжується, попри всі виклики. Сьогодні ми підписали оновлену Угоду про привілеї та імунітети, яка розпочинає відкриття офісу ОЕСР у Києві", - резюмує він.

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