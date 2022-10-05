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ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

оеср

Заявку на вступ України генеральному секретареві ОЕСР Матіасу Корману було подано у липні цього року.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посилання на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти.

"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - повідомив Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.

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Автор: Марина Макєєва
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Грековка, Луганской области!!!
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05.10.2022 15:09 Відповісти
Грековка раньше называлась Петровское??
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05.10.2022 15:18 Відповісти
Пам'ятаю, *****, ще в 2004 році почав перемовини, щодо вступу росії в ОЕСР.
Якщо, Україна дійсно стане членом цієї впливової організації - це буде дуже болючий удар під дих ***** особисто
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05.10.2022 15:19 Відповісти
Краще плювок та на всю ширину підарсбургського ******
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05.10.2022 15:24 Відповісти
Хрекофффка няш, луханский волост тооожа
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05.10.2022 15:22 Відповісти
"Організація економічного співробітництва та розвитку" Джерело: https://censor.net/ua/n3371694

Ну по будівництву доріг ми, на чолі з найвеличнішим лідером Всесвіту, попереду всієї галактики! Хоча... Бітум був білоруський (при наявності власних НПЗ)... А зараз вже ніякого - і власні НПЗ зруйновані, і з Білорусі навіть агрохімія не ризикне зараз завозити...
Ну ще корупція останні роки у нас дуже сильно розвивається...
А співробітництво у питаннях крадіжки (зерна з держрезерву, яке "з'їли миші", масок звідти ж, гумдопомоги зі складів і т.п.) та продажу вкраденого або "надлишків" (які Рєзніков знайшов восени в армій, коли Данілов вже перевдягнувся в чорне, а решта "зелених" репетували про "нагнітання істеріки Заходом" - тобто готувалися до вторгнення) тільки набирає оберти.

От тільки з економікою не склалося - вона, чомусь (???), почала занепадати не тільки під час повномаштабного вторгнення, але ще за довго до нього - навіть до пандемії...

Чи я щось плутаю?
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05.10.2022 15:23 Відповісти
І де ти раніше такий вуммний був Може скажеш, що персонально зробив для того, щоб економіка не занепадала
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05.10.2022 15:26 Відповісти
Я? Працював, отримував зарплатню не в конверті і сплачував податки в повному обсязі. Хоч і є вища освіта, але немає досвіду керування державою - тому і не ліз туди, на відміну від "новьіх ліц". А пригадати, що було - то не біном Н'ютона: тут лише потрібна пам'ять не рибок гуппі.
Але чомусь (знову це слово, так?) при "баризі" на мої податки модернізувалася армія, державні підприємства енергетичного сектору приносили прибуток, була ракетна програма і почалася реформа судів. А от при "новьіх ліцах" все те зішло нанівець...
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05.10.2022 15:50 Відповісти
 
 