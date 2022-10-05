ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка Події
Заявку на вступ України генеральному секретареві ОЕСР Матіасу Корману було подано у липні цього року.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посилання на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти.
"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - повідомив Шмигаль
Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо, Україна дійсно стане членом цієї впливової організації - це буде дуже болючий удар під дих ***** особисто
Ну по будівництву доріг ми, на чолі з найвеличнішим лідером Всесвіту, попереду всієї галактики! Хоча... Бітум був білоруський (при наявності власних НПЗ)... А зараз вже ніякого - і власні НПЗ зруйновані, і з Білорусі навіть агрохімія не ризикне зараз завозити...
Ну ще корупція останні роки у нас дуже сильно розвивається...
А співробітництво у питаннях крадіжки (зерна з держрезерву, яке "з'їли миші", масок звідти ж, гумдопомоги зі складів і т.п.) та продажу вкраденого або "надлишків" (які Рєзніков знайшов восени в армій, коли Данілов вже перевдягнувся в чорне, а решта "зелених" репетували про "нагнітання істеріки Заходом" - тобто готувалися до вторгнення) тільки набирає оберти.
От тільки з економікою не склалося - вона, чомусь (???), почала занепадати не тільки під час повномаштабного вторгнення, але ще за довго до нього - навіть до пандемії...
Чи я щось плутаю?
Але чомусь (знову це слово, так?) при "баризі" на мої податки модернізувалася армія, державні підприємства енергетичного сектору приносили прибуток, була ракетна програма і почалася реформа судів. А от при "новьіх ліцах" все те зішло нанівець...