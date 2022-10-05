ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації, - Шмигаль

Заявку на вступ України генеральному секретареві ОЕСР Матіасу Корману було подано у липні цього року.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посилання на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти.

"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - повідомив Шмигаль

Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до опалювального сезону на 90%, - Шмигаль