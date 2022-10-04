УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16148 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Опалювальний сезон Війна
937 18
війна (56511) газ (2590) вугілля (623) опалювальний сезон (548) Теплокомуненерго (117) Денис Шмигаль (2703)

Україна готова до опалювального сезону на 90%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

опалення

Уряд оцінює стан готовності житлових будинків і теплових мереж до початку опалювального сезону майже на 90%.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні завданням №1 для уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. Попри всі виклики, спільно з місцевою владою та всіма іншими службами ми робимо все, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%, і вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що разом із Президентом Володимиром Зеленським неодноразово говорив, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливі терористичні атаки Росії проти критичної інфраструктури України, - Шмигаль

Прем’єр додав, що останні пів року уряд щодня вів підготовку за трьома магістральними напрямками, аби стабільно пройти цю зиму.

"Перший напрямок — це накопичення необхідних для проходження опалювального сезону ресурсів. Зараз у наших підземних газосховищах маємо майже 14 млрд кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили зі США, Великою Британією, Норвегією. Стосовно вугілля. Накопичили близько 2 млн тонн. До старту опалювального сезону будемо заповнювати всі наявні в Україні склади", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що додатковим ресурсом у цьому опалювальному сезоні буде деревина. Це та альтернатива, яка допоможе країні бути готовою до різних сценаріїв. Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 млн грн субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони.

"Завдяки роботі наших атомних електростанцій маємо достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією", - сказав Прем’єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителі деокупованої Херсонщини найближчим часом безоплатно отримають дрова та печі-"буржуйки", - Верещук

Він підкреслив, що інтеграція до європейської енергосистеми ENTSO-E дозволяє Україні в разі потреби отримати допомогу від європейських партнерів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
насчёт завести кота - это правильная рекомендация.
показати весь коментар
04.10.2022 23:38
+3
Шмигаль, я тебе прошу, не треба...про оце, не треба
показати весь коментар
04.10.2022 23:55
+2
Не тільки в Україні , в ЄС також . Він зазначив, що додатковим ресурсом у цьому опалювальному сезоні буде деревина. Це та альтернатива, яка допоможе країні бути готовою до різних сценаріїв. Джерело: https://censor.net/ua/n3371528
показати весь коментар
04.10.2022 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
насчёт завести кота - это правильная рекомендация.
показати весь коментар
04.10.2022 23:38 Відповісти
Продай кота - оплати комуналку ?
показати весь коментар
04.10.2022 23:43 Відповісти
Завести кота це завжди правильне рішення.
показати весь коментар
05.10.2022 00:14 Відповісти
Не тільки в Україні , в ЄС також . Він зазначив, що додатковим ресурсом у цьому опалювальному сезоні буде деревина. Це та альтернатива, яка допоможе країні бути готовою до різних сценаріїв. Джерело: https://censor.net/ua/n3371528
показати весь коментар
04.10.2022 23:42 Відповісти
Дрова - це самий надійний природний ресурс!
показати весь коментар
05.10.2022 00:05 Відповісти
Шмигаль, я тебе прошу, не треба...про оце, не треба
показати весь коментар
04.10.2022 23:55 Відповісти
А якщо москалі знищать газові і електропідстанції? Що тоді робити?
показати весь коментар
04.10.2022 23:59 Відповісти
Ще зима не прийшла, а ми кожного вечора розпалюємо камін.
показати весь коментар
05.10.2022 00:04 Відповісти
Побачимо, чого нє 99%?
показати весь коментар
05.10.2022 00:06 Відповісти
Украинцы зимой будут топить шмыгалями. Он что? выполнил указ президента и посадил миллиард деревьев? Восстановил более 300-х разрушенных войной объектов инфраструктуры, в том числе электростанций?
показати весь коментар
05.10.2022 00:23 Відповісти
"Завдяки роботі наших атомних електростанцій маємо достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією", - сказав Прем'єр-міністр.

Золоті слова. Саме потужне, саме стабільне, і водночас саме дешевше (по тарифах для населення) джерело отримання постійного потоку електроенергії незалежно від будь-яких погодніх умов.
показати весь коментар
05.10.2022 00:29 Відповісти
ага, дешеве, розбіглися, а шановні може не помітили, але з тією війною наші олігархи обідніли, то ж дешево не буде, ця невдячна паскудь нажереться тільки помре.
показати весь коментар
05.10.2022 00:57 Відповісти
Тільки шмигаль ні дочого не готовий.
показати весь коментар
05.10.2022 00:54 Відповісти
Шмигаль найкращий прем'єр за час незалежності. Жодного скандалу, на телебачення не лізе , працює собі людина. Думаю, що зиму Україна пройде без проблем з ЖКГ
показати весь коментар
05.10.2022 01:27 Відповісти
Готовы ?
Так включайте.
показати весь коментар
05.10.2022 01:30 Відповісти
Шмигаль, Зеркаль, Хлань, Рєзніков, Єрмак, Старух, Сінєгубов, Федоров, Арахамія, Жданов, Лєрос, Кім, Золкін, Арєстовіч, Вилкул ( і т.д., і т.п. ) - ці українські прізвища ми чуємо щодня.
Ми - сила!
показати весь коментар
05.10.2022 08:26 Відповісти
Херсон готовий до опальоввльного сезону? Якщо не знаєте то не терендякайте.
показати весь коментар
05.10.2022 10:40 Відповісти
 
 