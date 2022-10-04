Україна готова до опалювального сезону на 90%, - Шмигаль

Уряд оцінює стан готовності житлових будинків і теплових мереж до початку опалювального сезону майже на 90%.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 4 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні завданням №1 для уряду є завершення підготовки до опалювального сезону. Попри всі виклики, спільно з місцевою владою та всіма іншими службами ми робимо все, аби забезпечити тепло, світло та воду в домівках українців. Наразі стан готовності житлових будинків і теплових мереж оцінюємо в майже 90%, і вже найближчим часом наблизимося до показника 100% в тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що разом із Президентом Володимиром Зеленським неодноразово говорив, що цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України.

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Прем’єр додав, що останні пів року уряд щодня вів підготовку за трьома магістральними напрямками, аби стабільно пройти цю зиму.

"Перший напрямок — це накопичення необхідних для проходження опалювального сезону ресурсів. Зараз у наших підземних газосховищах маємо майже 14 млрд кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили зі США, Великою Британією, Норвегією. Стосовно вугілля. Накопичили близько 2 млн тонн. До старту опалювального сезону будемо заповнювати всі наявні в Україні склади", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що додатковим ресурсом у цьому опалювальному сезоні буде деревина. Це та альтернатива, яка допоможе країні бути готовою до різних сценаріїв. Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 млн грн субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони.

"Завдяки роботі наших атомних електростанцій маємо достатній ресурс для забезпечення країни електроенергією", - сказав Прем’єр-міністр.

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Він підкреслив, що інтеграція до європейської енергосистеми ENTSO-E дозволяє Україні в разі потреби отримати допомогу від європейських партнерів.