Можливі терористичні атаки Росії проти критичної інфраструктури України, - Шмигаль

Україна має бути готовою до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після семи місяців повномасштабної війни вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною-терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Йдеться насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Зокрема, за словами прем'єра, йдеться і про можливість повного припинення газового транзиту через територію України до Європи.

"Такого сценарію не можна виключати. ​​Тому підготовлено план максимально економного та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в будинках українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику вводять більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має розуміти ставлення до цих викликів", - наголосив очільник уряду.

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Також Шмигаль заявив, що є загроза масованих атак росіян на теплоенергетичну інфраструктуру.

"Тому, по-перше, працюємо над захистом критично важливих об'єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії у той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні і генератори. Частину коштів отримуємо як гуманітарну допомогу наших партнерів", - зазначив він.

На крайній випадок, за словами прем'єра, розроблено та доведено до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. "Їх активують за наявності критичних інфраструктурних ушкоджень, які неможливо усунути протягом короткого терміну", - підсумував Шмигаль.

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