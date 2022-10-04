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Можливі терористичні атаки Росії проти критичної інфраструктури України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Україна має бути готовою до терористичних актів Росії проти критичної інфраструктури.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після семи місяців повномасштабної війни вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною-терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Йдеться насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Зокрема, за словами прем'єра, йдеться і про можливість повного припинення газового транзиту через територію України до Європи.

"Такого сценарію не можна виключати. ​​Тому підготовлено план максимально економного та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в будинках українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки. Зараз таку політику вводять більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має розуміти ставлення до цих викликів", - наголосив очільник уряду.

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Також Шмигаль заявив, що є загроза масованих атак росіян на теплоенергетичну інфраструктуру.

"Тому, по-перше, працюємо над захистом критично важливих об'єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії у той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні і генератори. Частину коштів отримуємо як гуманітарну допомогу наших партнерів", - зазначив він.

На крайній випадок, за словами прем'єра, розроблено та доведено до обласних військових адміністрацій алгоритми евакуації населення. "Їх активують за наявності критичних інфраструктурних ушкоджень, які неможливо усунути протягом короткого терміну", - підсумував Шмигаль.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
то підривати всі ел. підстанції у прикордонних областях параши, щоб не їздили потяги, не працювала електрика на базах орків
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04.10.2022 20:21
+4
А зараз оце що?
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04.10.2022 20:18
+3
І як він здогадався?
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04.10.2022 20:46
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А зараз оце що?
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04.10.2022 20:18 Відповісти
Та зараз хня. Маньоври. Не обращайте вніманійо.
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04.10.2022 20:24 Відповісти
********* просто, прозрівають.
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04.10.2022 20:26 Відповісти
Посмотрите на этого идиота!?а пол года,это что!?
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05.10.2022 03:34 Відповісти
то підривати всі ел. підстанції у прикордонних областях параши, щоб не їздили потяги, не працювала електрика на базах орків
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04.10.2022 20:21 Відповісти
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04.10.2022 20:24 Відповісти
Якщо підарашка припинить прокачку газу через Україну то в нашій гтс 100 мльярдів кубів газу ... самим вистачить ще й продати зможемо... головне вчасно зреагувати, щоб кацапи не влаштували підриви....
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04.10.2022 20:37 Відповісти
І як він здогадався?
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04.10.2022 20:46 Відповісти
Ото новость,а шо такое критичная?
То есть если всё сдавать,то они критично стрелять не будут?
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04.10.2022 20:51 Відповісти
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04.10.2022 20:56 Відповісти
Ось кожного разу на нього дивлюся - така ж ублюдочна пика. Мерзенна тварина
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04.10.2022 23:15 Відповісти
Не зобижайте тваринок...це просто арахамія, окремий вид...
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05.10.2022 06:20 Відповісти
Та ти шо.... а то ніхто цього не знав ще у Березні....
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04.10.2022 21:34 Відповісти
Мне вот, что интересно - почему москали подорвали СП1 и СП2 ?

Если верить тому, что говорят все, чтобы оставить Европу без газа, то возникает встречный вопрос - почему не начали с украинской ГТС, что было бы логично, в условиях войны оставить противника без энергии.
Если верить другим, чтобы газ подорожал, то вопрос тот же.
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04.10.2022 22:37 Відповісти
Й охорону таких об'єктів треба забезпечити, у тому числі і силами місцевої тероборони, а також встановленням цілодобового відеоспостереження... Та й дільничних інспекторів поліції залучити щодо виявлення можливих "кротів"...
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05.10.2022 00:45 Відповісти
Це треба було зробити ще 25 лютого...
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05.10.2022 06:27 Відповісти
В Білу Церкву з якої сторони дрони долетіли?
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05.10.2022 06:48 Відповісти
 
 