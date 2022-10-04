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Возможны террористические атаки России против критической инфраструктуры Украины, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Украина должна быть готова к террористическим актам России против критической инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После семи месяцев полномасштабной войны уже все понимают, что мы имеем дело со страной-террористом. Поэтому мы должны быть готовы к террористическим актам россии против нашей критической инфраструктуры. Речь, прежде всего, о ракетных обстрелах, но это не единственный риск", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

В частности, по словам премьера, речь идет и о вероятности полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу.

"Такого сценария нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа. Именно поэтому средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. Сейчас такую политику вводят большинство стран Европы. Мы живем и работаем в условиях войны, и каждый из нас должен понимать отношение к этим вызовам", - подчеркнул он.

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Также Шмыгаль заявил, что существует угроза массированных атак россиян на теплоэнергетическую инфраструктуру.

"Поэтому, во-первых, работаем над защитой критически важных объектов. Во-вторых, создаем запасы альтернативных источников энергии в то время, пока будут продолжаться аварийные ремонтные работы. Такой запас уже формируется. Деньги на это выделили еще летом. Государство закупает мобильные котельные и генераторы. Часть средств получаем в качестве гуманитарной помощи наших партнеров", - отметил он.

На крайний случай, по словам премьера, разработаны и доведены до областных военных администраций алгоритмы эвакуации населения. "Их активируют при наличии критических инфраструктурных повреждений, которые невозможно будет устранить в течение короткого срока", - подытожил Шмыгаль.

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Топ комментарии
+10
то підривати всі ел. підстанції у прикордонних областях параши, щоб не їздили потяги, не працювала електрика на базах орків
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04.10.2022 20:21
+4
А зараз оце що?
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04.10.2022 20:18
+3
І як він здогадався?
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04.10.2022 20:46
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А зараз оце що?
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04.10.2022 20:18 Ответить
Та зараз хня. Маньоври. Не обращайте вніманійо.
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04.10.2022 20:24 Ответить
********* просто, прозрівають.
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04.10.2022 20:26 Ответить
Посмотрите на этого идиота!?а пол года,это что!?
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05.10.2022 03:34 Ответить
то підривати всі ел. підстанції у прикордонних областях параши, щоб не їздили потяги, не працювала електрика на базах орків
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04.10.2022 20:21 Ответить
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04.10.2022 20:24 Ответить
Якщо підарашка припинить прокачку газу через Україну то в нашій гтс 100 мльярдів кубів газу ... самим вистачить ще й продати зможемо... головне вчасно зреагувати, щоб кацапи не влаштували підриви....
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04.10.2022 20:37 Ответить
І як він здогадався?
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04.10.2022 20:46 Ответить
Ото новость,а шо такое критичная?
То есть если всё сдавать,то они критично стрелять не будут?
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04.10.2022 20:51 Ответить
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04.10.2022 20:56 Ответить
Ось кожного разу на нього дивлюся - така ж ублюдочна пика. Мерзенна тварина
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04.10.2022 23:15 Ответить
Не зобижайте тваринок...це просто арахамія, окремий вид...
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05.10.2022 06:20 Ответить
Та ти шо.... а то ніхто цього не знав ще у Березні....
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04.10.2022 21:34 Ответить
Мне вот, что интересно - почему москали подорвали СП1 и СП2 ?

Если верить тому, что говорят все, чтобы оставить Европу без газа, то возникает встречный вопрос - почему не начали с украинской ГТС, что было бы логично, в условиях войны оставить противника без энергии.
Если верить другим, чтобы газ подорожал, то вопрос тот же.
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04.10.2022 22:37 Ответить
Й охорону таких об'єктів треба забезпечити, у тому числі і силами місцевої тероборони, а також встановленням цілодобового відеоспостереження... Та й дільничних інспекторів поліції залучити щодо виявлення можливих "кротів"...
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05.10.2022 00:45 Ответить
Це треба було зробити ще 25 лютого...
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05.10.2022 06:27 Ответить
В Білу Церкву з якої сторони дрони долетіли?
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05.10.2022 06:48 Ответить
 
 