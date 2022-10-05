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ОЭСР признала Украину потенциальным членом Организации, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

оеср

Заявка на вступление Украины генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману была подана в июле этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.

"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - сообщил Шмыгаль.

Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса.

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Грековка, Луганской области!!!
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05.10.2022 15:09 Ответить
Грековка раньше называлась Петровское??
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05.10.2022 15:18 Ответить
Пам'ятаю, *****, ще в 2004 році почав перемовини, щодо вступу росії в ОЕСР.
Якщо, Україна дійсно стане членом цієї впливової організації - це буде дуже болючий удар під дих ***** особисто
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05.10.2022 15:19 Ответить
Краще плювок та на всю ширину підарсбургського ******
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05.10.2022 15:24 Ответить
Хрекофффка няш, луханский волост тооожа
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05.10.2022 15:22 Ответить
"Організація економічного співробітництва та розвитку" Джерело: https://censor.net/ua/n3371694

Ну по будівництву доріг ми, на чолі з найвеличнішим лідером Всесвіту, попереду всієї галактики! Хоча... Бітум був білоруський (при наявності власних НПЗ)... А зараз вже ніякого - і власні НПЗ зруйновані, і з Білорусі навіть агрохімія не ризикне зараз завозити...
Ну ще корупція останні роки у нас дуже сильно розвивається...
А співробітництво у питаннях крадіжки (зерна з держрезерву, яке "з'їли миші", масок звідти ж, гумдопомоги зі складів і т.п.) та продажу вкраденого або "надлишків" (які Рєзніков знайшов восени в армій, коли Данілов вже перевдягнувся в чорне, а решта "зелених" репетували про "нагнітання істеріки Заходом" - тобто готувалися до вторгнення) тільки набирає оберти.

От тільки з економікою не склалося - вона, чомусь (???), почала занепадати не тільки під час повномаштабного вторгнення, але ще за довго до нього - навіть до пандемії...

Чи я щось плутаю?
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05.10.2022 15:23 Ответить
І де ти раніше такий вуммний був Може скажеш, що персонально зробив для того, щоб економіка не занепадала
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05.10.2022 15:26 Ответить
Я? Працював, отримував зарплатню не в конверті і сплачував податки в повному обсязі. Хоч і є вища освіта, але немає досвіду керування державою - тому і не ліз туди, на відміну від "новьіх ліц". А пригадати, що було - то не біном Н'ютона: тут лише потрібна пам'ять не рибок гуппі.
Але чомусь (знову це слово, так?) при "баризі" на мої податки модернізувалася армія, державні підприємства енергетичного сектору приносили прибуток, була ракетна програма і почалася реформа судів. А от при "новьіх ліцах" все те зішло нанівець...
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05.10.2022 15:50 Ответить
 
 