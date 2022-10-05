ОЭСР признала Украину потенциальным членом Организации, - Шмыгаль
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Заявка на вступление Украины генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману была подана в июле этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.
"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - сообщил Шмыгаль.
Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса.
Пожалуйста, подождите...
Якщо, Україна дійсно стане членом цієї впливової організації - це буде дуже болючий удар під дих ***** особисто
Ну по будівництву доріг ми, на чолі з найвеличнішим лідером Всесвіту, попереду всієї галактики! Хоча... Бітум був білоруський (при наявності власних НПЗ)... А зараз вже ніякого - і власні НПЗ зруйновані, і з Білорусі навіть агрохімія не ризикне зараз завозити...
Ну ще корупція останні роки у нас дуже сильно розвивається...
А співробітництво у питаннях крадіжки (зерна з держрезерву, яке "з'їли миші", масок звідти ж, гумдопомоги зі складів і т.п.) та продажу вкраденого або "надлишків" (які Рєзніков знайшов восени в армій, коли Данілов вже перевдягнувся в чорне, а решта "зелених" репетували про "нагнітання істеріки Заходом" - тобто готувалися до вторгнення) тільки набирає оберти.
От тільки з економікою не склалося - вона, чомусь (???), почала занепадати не тільки під час повномаштабного вторгнення, але ще за довго до нього - навіть до пандемії...
Чи я щось плутаю?
Але чомусь (знову це слово, так?) при "баризі" на мої податки модернізувалася армія, державні підприємства енергетичного сектору приносили прибуток, була ракетна програма і почалася реформа судів. А от при "новьіх ліцах" все те зішло нанівець...