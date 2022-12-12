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Після 24 лютого бурштинокопачі Рівненщини стали партизанами, - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бурштинокопачі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ лісівники й бурштинокопачі Рівненської області почали допомагати українським військовим.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"У цій ситуації, як не дивно, вони були першими помічниками всіх військових. Вони всі стежки показали. Це готові партизани, які стали небайдужими громадянами", - зазначив Коваль.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
самая наглая беспардонная "каста" людей которые считают что своими насосами могут выкачивать все что хотят из земли . Вооруженые ******** которых нужно судить всех как ОПГ с конфискацией имущества! Никто тебе незапрещает "камешек" откопать и принести домой.
Но если ты копаеш тысячи тонн грунта и рушиш деревья ты такая же скотина как и русские .
На месте полиции стрелял бы как бешеных собак без разбору !
Твари!
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12.12.2022 16:31
+14
риють бурштин тепер в касках та броніках, чи зі зброєю?
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12.12.2022 16:05
+12
Бурштинова Сотня.
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12.12.2022 15:50
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Бурштинова Сотня.
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12.12.2022 15:50 Відповісти
Нагадує боневтік, бо не було як і куди
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12.12.2022 15:55 Відповісти
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12.12.2022 16:01 Відповісти
риють бурштин тепер в касках та броніках, чи зі зброєю?
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12.12.2022 16:05 Відповісти
хоть к ране их прикладывай, этих копачей янтаря
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12.12.2022 16:06 Відповісти
Героїчно боронять Закарпаття ?
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12.12.2022 16:13 Відповісти
А де це Закарпаття ти хоч знаєш?
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12.12.2022 16:18 Відповісти
це сталий вислів. Де Закарпаття,а де Рівненщина я добре знаю
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12.12.2022 16:29 Відповісти
То їми керували тільки місцеві ригі, а тепер є єдиний центр партизанського руху- Офіс президенту з Єрмаком!
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12.12.2022 16:28 Відповісти
самая наглая беспардонная "каста" людей которые считают что своими насосами могут выкачивать все что хотят из земли . Вооруженые ******** которых нужно судить всех как ОПГ с конфискацией имущества! Никто тебе незапрещает "камешек" откопать и принести домой.
Но если ты копаеш тысячи тонн грунта и рушиш деревья ты такая же скотина как и русские .
На месте полиции стрелял бы как бешеных собак без разбору !
Твари!
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12.12.2022 16:31 Відповісти
Та їх влада не змогла приборкати вже скільки десятків років. А тут якісь голодні бомжари з Півночі прийшли. От і наваляли їм, щоб не затоптували робоче місце. Летіли назад як срані віники!
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12.12.2022 16:46 Відповісти
Вторгнення було лише частково в Житомирській області в Волинській і Рівненскій не було. Можливо диверсантів і засилали.
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12.12.2022 19:16 Відповісти
Злочинці стали партизанами. Абсурд.
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12.12.2022 17:10 Відповісти
а хто командир цього партизанського загону???
набу і сап не хотять сказати
бо не може така організована еонтора як і добувачі нафти лісу та газу діяти без даху силовиків
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12.12.2022 17:19 Відповісти
Був Аваков,може й залишився? Все ж таки "потужний міністр" і друг Бєні.
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12.12.2022 17:49 Відповісти
НАБУ і САП - до чого? У федерації з пляжного волейболу ще запитайте.
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12.12.2022 23:54 Відповісти
Та все просто- вони рахують, що це все їхнє, тому всі претенденти, будь то москалі, білокацапи або квартал отримають по пиці і не тільки...
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12.12.2022 17:43 Відповісти
О, бандюкам вже створюють ореол захисників Батьківщини.
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12.12.2022 17:56 Відповісти
Не можу, прям до сліз. Це робіни гуди, лісові брати і просто партизани. Брехати не грано, ні не чув голово ОВА.

"У п'ятницю, 28 жовтня 2022 року, у селі Переброди Сарненського районі Рівненської області декілька десятків чоловіків влаштували масштабну бійку. За даним фактом відкрито шість кримінальних проваджень.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині стався збройний конфлікт між копателями бурштину та співробітниками СБУ. В результаті постраждали п'ятеро цивільних та троє співробітників СБУ".
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12.12.2022 18:36 Відповісти
У нас вся країна не свята( населення,хоч хтось а колись на червоний дорогу переходив) і тепер шо,країну не захищать? особливо якщо "ета наша корова и ми ее доим"
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12.12.2022 18:40 Відповісти
Це бандити та злочинчі,не треба поплюжити славне імя партизана.
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12.12.2022 19:42 Відповісти
... а контрабандисти Херсонської і Сумської областей - теж партизани тепер?
Кримінал завжди контролювали риги і сепари, неважливо де - навіть в Закарпатті
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12.12.2022 19:56 Відповісти
Тисячі здорових чоловіків показують бійцям ЗСУ стежки. А на фронт, ніт?
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12.12.2022 20:00 Відповісти
Бурштин сам себе не накопає.
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13.12.2022 02:04 Відповісти
 
 