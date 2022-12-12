Після 24 лютого бурштинокопачі Рівненщини стали партизанами, - голова ОВА
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Після початку повномасштабного вторгнення РФ лісівники й бурштинокопачі Рівненської області почали допомагати українським військовим.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"У цій ситуації, як не дивно, вони були першими помічниками всіх військових. Вони всі стежки показали. Це готові партизани, які стали небайдужими громадянами", - зазначив Коваль.
Топ коментарі
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Но если ты копаеш тысячи тонн грунта и рушиш деревья ты такая же скотина как и русские .
На месте полиции стрелял бы как бешеных собак без разбору !
Твари!
набу і сап не хотять сказати
бо не може така організована еонтора як і добувачі нафти лісу та газу діяти без даху силовиків
"У п'ятницю, 28 жовтня 2022 року, у селі Переброди Сарненського районі Рівненської області декілька десятків чоловіків влаштували масштабну бійку. За даним фактом відкрито шість кримінальних проваджень.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині стався збройний конфлікт між копателями бурштину та співробітниками СБУ. В результаті постраждали п'ятеро цивільних та троє співробітників СБУ".
Кримінал завжди контролювали риги і сепари, неважливо де - навіть в Закарпатті