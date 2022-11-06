Телеграм-канали розігнали паніку про евакуацію з Рівненщини. Підстав для цього немає, все спокійно, - ОВА
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Коваля, ситуація на півночі Рівненської області й надалі спокійна. Зміни на державному кордоні не спостерігаються.
"Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації", - відзначив Коваль.
Додамо, що сьогодні, 6 листопада, окремі Telegram-канали закликали містян до тимчасової евакуації. Наприклад, військовий Валерій Маркус звернувся до жителів Рівненської області та північно-східній Волинської області з'їздити "відпочити" на найближчий місяць.
"Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь", - написав Маркус.
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А ще він користувач твіттера, а там хитрими методами систематично зомбують до фанів Зе та цькують фанів Пе. Як наслідок він став таким собі зеботом, хоча по факту реальна людина військовий що керує батальйоном.
Ну. Уклав договір з сатаною. Був звичайний військовий - поставили керувати вище, просувають. А натомість - відробляэ медійно, як зе-бот. Людина душу продала дьяволу. Ото й все.
Часом не ФСБешному агенту Дурову? Що з цього приводу думає бравий «розвідник» буданов?
А я просто нагадую коментар:
P.S. Це не значить що все треба бігти. Ще не час і може нічого не буде. Це лиш значить що якщо про це заявлять (знаючі люди (якісь військові з цього напрямку)) то треба бути готовим за 2-3 дня максимум поїхати кудись до родичів щоб не ризикувати.
Ще з приводу вищенаведеного товарища, можна пригадати, як він в одному з етерів заявляв про те, що украінці "не доросли" до того, щоби вільно мати короткоствольну нарізну зброю (не кажучи вже за автоматичну). Це при тому, що якби украінці іі мали, то, з великою ймовірністю, касапи б сюди суватися побоялися, пам`ятаючи той же таки Афганістан і те, як вони проти голих-босих моджахедів з гвинтівками сторічноі давнини обісралися.
А знаєте чому? Бо пістолети дають поліцейським право спочатку стріляти, а потім говорити. Так саме пістолет є виправданням для поліцейського відкривати вогонь на ураження за бажанням лівої п'ятки. Поліцейський може вас застрелити, а потім сказати що ви не виконували команди і йому привиділось чи він подумав що у вас в руці малий пістолет якого просто було не видно, а тому він отримує законне право вас застрелити (в країнах де короткоствол заборонений цього права НЕМАЄ).
Так ось щоб кацапи до нас не сунулись нам треба щоб у кожного дома були мінімум штурмові гвинтівки. Тобто та зброя яку у випадку вашої мобілізації вам видають у воєнкоматі має збергіатись не хз де, а у вас дома. І ви маєте кожен рік проходити з нею вишколи та навчання як в Швейцарії. Купувати собі до неї обвіс та інші понти.
Саме роздача автоматів в Києві всім бажаючим до біса налякали кацапню і заставили її звідти втекти.
І на рахунок офіцерів... Маркус не радянський офіцер. У нього натовське звання (при чому саме можливе найвище) із зовсім іншої лінійки. По факту він відповідає за тактику та виконання поставленого завдання.
Зараз не лютий. Ми будемо знати і самі військові скажуть коли та навіть можливо вдарять превентивно.
@flaming_mace
·
https://twitter.com/flaming_mace/status/1588610801782657025 4 ****.
В ответ
https://twitter.com/ArmiyaMovaVira @ArmiyaMovaVira
Якщо буде реальна загроза, наше населення буде попереджено, Маріуполь, 17 лютого 2022.
https://twitter.com/i/status/1588610801782657025
Якщо подивитись на вибудовані сили противника в Білорусі, то виглядає досить тривожно.
Телеграм зпт ты длб тчк