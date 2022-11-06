Телеграм-канали розігнали паніку про евакуацію з Рівненщини. Підстав для цього немає, все спокійно, - ОВА

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Коваля, ситуація на півночі Рівненської області й надалі спокійна. Зміни на державному кордоні не спостерігаються.

"Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації", - відзначив Коваль.

Додамо, що сьогодні, 6 листопада, окремі Telegram-канали закликали містян до тимчасової евакуації. Наприклад, військовий Валерій Маркус звернувся до жителів Рівненської області та північно-східній Волинської області з'їздити "відпочити" на найближчий місяць.

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"Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь", - написав Маркус.