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Новини Війна
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Телеграм-канали розігнали паніку про евакуацію з Рівненщини. Підстав для цього немає, все спокійно, - ОВА

віталій,коваль

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Коваля, ситуація на півночі Рівненської області й надалі спокійна. Зміни на державному кордоні не спостерігаються.

"Як завжди наші бійці - ЗСУ, ТрО, добровольці - в повній готовності та хорошому моральному дусі. Час від часу телеграм-каналами ширяться припущення про ефемерні загрози нападу з боку білорусі. Зокрема сьогодні. Але підстав для них - немає. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації", - відзначив Коваль.

Додамо, що сьогодні, 6 листопада, окремі Telegram-канали закликали містян до тимчасової евакуації. Наприклад, військовий Валерій Маркус звернувся до жителів Рівненської області та північно-східній Волинської області з'їздити "відпочити" на найближчий місяць.

Також читайте: Причин для розмов про евакуацію з Києва наразі немає. Готуємося до різних варіантів, - КМДА

"Хто проживає у північно-західній частині Рівненської області та північно-східній Волинської області, на найближчий місяць рекомендую десь поїхати відпочити. Як все буде добре, спокійно собі повернетесь", - написав Маркус.

Автор: 

Рівне (574) евакуація (2320) паніка (30) фейк (744) Маркус Валерій (27) Волинська область (863) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+10
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06.11.2022 17:15
+5
Буржуйка Порошенка

@flaming_mace

·

https://twitter.com/flaming_mace/status/1588610801782657025 4 ****.

В ответ

https://twitter.com/ArmiyaMovaVira @ArmiyaMovaVira

Якщо буде реальна загроза, наше населення буде попереджено, Маріуполь, 17 лютого 2022.

https://twitter.com/i/status/1588610801782657025
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06.11.2022 17:21
+5
поки не скажуть про це в розвідці США або Великобретанії можна спати спокійно.ні Маркусам ні Подолякам з Арахаміями віри нема
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06.11.2022 17:28
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Вот что телега богопротивная делает!
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06.11.2022 17:07 Відповісти
ананьев-это зэ-бот
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06.11.2022 17:08 Відповісти
Не. Він звичайний військовий якого Зе підняв майже з "рядових" та зробив далі керівником новоствореного батальйону.

А ще він користувач твіттера, а там хитрими методами систематично зомбують до фанів Зе та цькують фанів Пе. Як наслідок він став таким собі зеботом, хоча по факту реальна людина військовий що керує батальйоном.
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06.11.2022 17:19 Відповісти
маркус-ананьев - просто талановита на піар людина, кмітлива, медійна, з живим розумом.
Ну. Уклав договір з сатаною. Був звичайний військовий - поставили керувати вище, просувають. А натомість - відробляэ медійно, як зе-бот. Людина душу продала дьяволу. Ото й все.
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06.11.2022 17:58 Відповісти
А тепер питання наскільки вигідна Зе заява про те щоб люди евакуювались із району РАЕС? А вона йому зовсім не вигідна. Тому не все так з Маркусом погано. Так відробляє посаду цькуванням Пе. Але і сам залишається як бачимо самостійним бо чесно я не повірю що йому з офісу сказали таке вкинути.
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06.11.2022 18:02 Відповісти
А хто засновник і кому належить телеграм канал?
Часом не ФСБешному агенту Дурову? Що з цього приводу думає бравий «розвідник» буданов?
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06.11.2022 17:09 Відповісти
не хтось а Валерій Маркус розганяє паніку,нещодавний фанат Зеленського

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06.11.2022 17:11 Відповісти
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06.11.2022 17:15 Відповісти
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06.11.2022 20:54 Відповісти
козел
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06.11.2022 21:53 Відповісти
Ти диви як точно описав напрямок Маркус... Як раз на РАЕС.

А я просто нагадую коментар:



P.S. Це не значить що все треба бігти. Ще не час і може нічого не буде. Це лиш значить що якщо про це заявлять (знаючі люди (якісь військові з цього напрямку)) то треба бути готовим за 2-3 дня максимум поїхати кудись до родичів щоб не ризикувати.
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06.11.2022 17:13 Відповісти
у нас вже багато прикладів коли вищі офіцерські чини украінськоі арміі, котрі закінчували свого часу російські воэнні вищі учбові заклади, робили дуже суперечливі, контроверсійні заяви. нажаль.
Ще з приводу вищенаведеного товарища, можна пригадати, як він в одному з етерів заявляв про те, що украінці "не доросли" до того, щоби вільно мати короткоствольну нарізну зброю (не кажучи вже за автоматичну). Це при тому, що якби украінці іі мали, то, з великою ймовірністю, касапи б сюди суватися побоялися, пам`ятаючи той же таки Афганістан і те, як вони проти голих-босих моджахедів з гвинтівками сторічноі давнини обісралися.
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06.11.2022 18:07 Відповісти
Я з ним згідний що ми не доросли до короткосволу. Я за те щоб у кожного дома була штурмова гвинтівка, кулемет, міномет і так далі включно із танком при бажанні, але щоб не було пістолетів.

А знаєте чому? Бо пістолети дають поліцейським право спочатку стріляти, а потім говорити. Так саме пістолет є виправданням для поліцейського відкривати вогонь на ураження за бажанням лівої п'ятки. Поліцейський може вас застрелити, а потім сказати що ви не виконували команди і йому привиділось чи він подумав що у вас в руці малий пістолет якого просто було не видно, а тому він отримує законне право вас застрелити (в країнах де короткоствол заборонений цього права НЕМАЄ).

Так ось щоб кацапи до нас не сунулись нам треба щоб у кожного дома були мінімум штурмові гвинтівки. Тобто та зброя яку у випадку вашої мобілізації вам видають у воєнкоматі має збергіатись не хз де, а у вас дома. І ви маєте кожен рік проходити з нею вишколи та навчання як в Швейцарії. Купувати собі до неї обвіс та інші понти.

Саме роздача автоматів в Києві всім бажаючим до біса налякали кацапню і заставили її звідти втекти.

І на рахунок офіцерів... Маркус не радянський офіцер. У нього натовське звання (при чому саме можливе найвище) із зовсім іншої лінійки. По факту він відповідає за тактику та виконання поставленого завдання.
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06.11.2022 18:24 Відповісти
Типове ІПСО поєднаним з ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.
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06.11.2022 17:13 Відповісти
то що? по шашличкам?
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06.11.2022 17:16 Відповісти
Будуть бігти, бо після 24 ніхто нікому вже не вірить....
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06.11.2022 17:16 Відповісти
Не треба нікуди бігти. Просто треба бути готовим і мати куди чи до кого.

Зараз не лютий. Ми будемо знати і самі військові скажуть коли та навіть можливо вдарять превентивно.
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06.11.2022 17:23 Відповісти
Осталось выяснить,кто этому дурачку сказал это озвучить
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06.11.2022 17:17 Відповісти
Не переживайте ***** и бульбо фюрера, деза или правда, вас как епашили, так и будут епашить.
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06.11.2022 17:19 Відповісти
Буржуйка Порошенка

@flaming_mace

·

https://twitter.com/flaming_mace/status/1588610801782657025 4 ****.

В ответ

https://twitter.com/ArmiyaMovaVira @ArmiyaMovaVira

Якщо буде реальна загроза, наше населення буде попереджено, Маріуполь, 17 лютого 2022.

https://twitter.com/i/status/1588610801782657025
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06.11.2022 17:21 Відповісти
поки не скажуть про це в розвідці США або Великобретанії можна спати спокійно.ні Маркусам ні Подолякам з Арахаміями віри нема
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06.11.2022 17:28 Відповісти
значит надо бежааааааать!
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06.11.2022 17:31 Відповісти
Ми вже наслухались про безпідставну паніку починаючи з листопада минулого року.
Якщо подивитись на вибудовані сили противника в Білорусі, то виглядає досить тривожно.
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06.11.2022 17:38 Відповісти
Телеграм-канальи.
Телеграм зпт ты длб тчк
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06.11.2022 17:44 Відповісти
Хайпонути валєра вирішив. Слідуючим постом в телеграмі вже вибачається.
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06.11.2022 17:51 Відповісти
Ще потрібно буде перевірити що він чи його родичі отримали за такий «хайп», а потім вже вирішувати, вибачати чи ні.
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06.11.2022 20:28 Відповісти
Такой вброс уже был в Запорожье, а теперь погнали по всей стране....
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06.11.2022 18:44 Відповісти
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06.11.2022 20:45 Відповісти
 
 