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війна (56124) ракети (2768) Росія (47118) Скібіцький (258)

Росія має запас ракет на 3-5 масованих атак, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п’яти хвиль масованих ракетних ударів по території України.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими підрахунками, у них (росіян. - Ред.) є ще ракети на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80-90 ракет", - сказав він.

Представник ГУР МО також окреслив чотири загальні напрямки, з яких Москва намагається проникнути в небо України: направляючи ракети з Чорного моря на південь України, з району Каспійського моря на південний схід, з Росії на схід та з Білорусі на північ.

Під час великомасштабних атак, які включають приблизно 100 ракет, запущених з інтервалом у кілька хвилин, вони летять з усіх боків одночасно.

Скібіцький зауважив, що починаючи з жовтня, схема польоту російських бомбардувальників змінювалася. Нині вони вибирають обхідні маршрути, щоб уникати протиповітряної оборони й не потрапляти в повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ виробляє близько 40 ракет на місяць, - ГУР

Зазвичай українська розвідка має приблизно годину після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти запустять ракети, додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
После каждого обстрела очередной ЭКСПЕРТ заявляет ,что у параши осталось ракет на 3-5 обстрелов.Закрыли бы уже пасти со своими тупыми прогнозами.
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12.12.2022 16:00
+15
вы уж как-то договаривайтесь..шоли...
то на 3-4 удара... то вырабатывают сами по 40 в месяц...
голова кругом...
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12.12.2022 15:58
+13
Арестович дал данные.
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12.12.2022 15:57
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Арестович дал данные.
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12.12.2022 15:57 Відповісти
на 2-3 тижні??? )
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12.12.2022 16:04 Відповісти
...2-3, максимум п'ять. (с)
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12.12.2022 18:21 Відповісти
А потім - 9-те мая і шашлики!)))
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12.12.2022 18:33 Відповісти
да лапшу они вешают, на параше совковых запасов еще на пару годиков
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12.12.2022 19:34 Відповісти
вы уж как-то договаривайтесь..шоли...
то на 3-4 удара... то вырабатывают сами по 40 в месяц...
голова кругом...
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12.12.2022 15:58 Відповісти
После каждого обстрела очередной ЭКСПЕРТ заявляет ,что у параши осталось ракет на 3-5 обстрелов.Закрыли бы уже пасти со своими тупыми прогнозами.
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12.12.2022 16:00 Відповісти
Пора вже демілітаризувати білоруські летовища вщент.
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12.12.2022 16:04 Відповісти
2 грудня представник Міністерства зовнішніх справ Ісламської Республіки Насер Канані Чафі під час пресконференції, передає Тasnimnews.

"Співпраця Ірану з РФ заснована на спільних інтересах двох країн і не спрямована проти будь-якої третьої країни", - сказав дипломат.
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12.12.2022 16:06 Відповісти
прогнозисти вже заїпали
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12.12.2022 16:08 Відповісти
Почему нет ни одного отчета о проделанной работе в направлении ЗАЩИТЫ критически важных объектов для страны и людей?
Почему только сведения, касаемые исключительно количества ракет и количестве обстрелов?
Вы там сидите и ждёте? Видимо, что да!
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12.12.2022 16:10 Відповісти
Може ще і карти нашого Генштабу в інтернет викласти?
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12.12.2022 16:27 Відповісти
Мне, как и Вам, как и всем людям нашей страны нужны свет, тепло и вода! А не разговоры! Значит, пусть МОЛЧА РАБОТАЮТ, а не графики каждые полчаса обновляют! При этом свой адрес найти не можешь, его просто НЕТ, зато отключают РЕГУЛЯРНО!
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12.12.2022 16:38 Відповісти
А те, що там по виробництву виходить до 50 ракет (Х-101, Калібр), то не береться в розрахунок?
Чи Арестович сказав 2-3, значить так тому і бути
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12.12.2022 16:58 Відповісти
Плюс 40 на місяц, озвучені вами ж
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12.12.2022 17:01 Відповісти
3 тижні тому залишалось на 2-3 атаки
а судячи по вашим даним, 40 штук в місяць орки виробляють, + дрони, то атаки не закінчаться ніколи.
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12.12.2022 17:14 Відповісти
а асфальтом нельзя сбивать ракеты? или хотя бы видосиками ?
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12.12.2022 19:32 Відповісти
 
 