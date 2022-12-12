Росія має запас ракет на 3-5 масованих атак, - ГУР
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Російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п’яти хвиль масованих ракетних ударів по території України.
Про це в інтерв'ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"За нашими підрахунками, у них (росіян. - Ред.) є ще ракети на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80-90 ракет", - сказав він.
Представник ГУР МО також окреслив чотири загальні напрямки, з яких Москва намагається проникнути в небо України: направляючи ракети з Чорного моря на південь України, з району Каспійського моря на південний схід, з Росії на схід та з Білорусі на північ.
Під час великомасштабних атак, які включають приблизно 100 ракет, запущених з інтервалом у кілька хвилин, вони летять з усіх боків одночасно.
Скібіцький зауважив, що починаючи з жовтня, схема польоту російських бомбардувальників змінювалася. Нині вони вибирають обхідні маршрути, щоб уникати протиповітряної оборони й не потрапляти в повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.
Зазвичай українська розвідка має приблизно годину після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти запустять ракети, додав він.
Будь ласка, зачекайте...
то на 3-4 удара... то вырабатывают сами по 40 в месяц...
голова кругом...
"Співпраця Ірану з РФ заснована на спільних інтересах двох країн і не спрямована проти будь-якої третьої країни", - сказав дипломат.
Почему только сведения, касаемые исключительно количества ракет и количестве обстрелов?
Вы там сидите и ждёте? Видимо, что да!
Чи Арестович сказав 2-3, значить так тому і бути
а судячи по вашим даним, 40 штук в місяць орки виробляють, + дрони, то атаки не закінчаться ніколи.