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крилаті ракети (872) виробництво (222) розвідка (3611) ракети (2768)

РФ виробляє близько 40 ракет на місяць, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ракети

Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  The New York Times.

Так, видання пише, що у той час як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що російські збройові заводи продовжують виробляти нові ракети.

За його словами, Росія змогла виробити 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" з початку повномасштабної війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує проти України старі українські ракети, - ГУР

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що у Росії є ракети на кілька масштабних атак, після чого вона "вийде в нуль".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися у РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Тому й треба лупити по заводам де їх роблять. Оцей пінг-понг з ПВО, ніхера не вирішить.
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12.12.2022 15:11
+27
Скільки ми виробляємо ракет на дальність 500+? Треба вже кацапську економіку і військове виробництво зносити під фундамент.
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12.12.2022 15:12
+22
П'ять, навіть не ракет, - дронів, поклали енергетику Одеської області...
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12.12.2022 15:17
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нужно взорвать производства ракет!!!
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13.12.2022 01:04 Відповісти
Чего мелочиться, сразу путлера надо взрывать.
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14.12.2022 13:27 Відповісти
ось і я про що! все це ППО, генератори, трансформари - коту під хвіст поки мосКАЛЛі роблять ракети!
тому Україні також потрібні РАКЕТИ!
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13.12.2022 07:07 Відповісти
ППО та ПРО ніколи не будуть стовідсотковими, Україні треба аналог тих ракет які по нам запускає расєя, альтернативи не має...
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13.12.2022 08:02 Відповісти
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