РФ виробляє близько 40 ракет на місяць, - ГУР

Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.

Так, видання пише, що у той час як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що російські збройові заводи продовжують виробляти нові ракети.

За його словами, Росія змогла виробити 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" з початку повномасштабної війни проти України.

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Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що у Росії є ракети на кілька масштабних атак, після чого вона "вийде в нуль".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися у РФ.