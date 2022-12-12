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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Будапештська угода (115) крилаті ракети (872) розвідка (3611) Скібіцький (258)

Росія використовує проти України старі українські ракети, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

х-55

Росія під час масованих обстрілів використовує українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.

Про це повідомив в інтерв'ю The New York Times заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

З жовтня, після масованих ракетних атак, українські розвідники серед завалів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.  Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження.

Також розвідники з'ясували, що вищезгадані ракети були виготовлені на українському збройовому заводі.

За словами Скібіцького, ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія випустила по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, - Кудрицький

Ракети Х-55 росіяни використовують як приманку для української ППО. 

"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", - відзначив Скібіцький.

Після спрацювання ППО, російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети з руйнівними боєголовками. Зазначається, що в рамках Будапештського меморандуму, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу - третього за величиною у світі на той час й передала Росії в обмін на гарантії безпеки.

"Всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 також були передані. Зараз з цих бомбардувальників вони застосовують проти нас ракети Х-55. Було б краще, якби ми їх передали США", - сказав Скібіцький.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+41
за це треба питати підарів тіпа кравчука і кучми і вісіх інших, і ***** шо це було багато років назад, то була зрада
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12.12.2022 14:34
+29
Насколько нужно ыбло быть убогими людьми и так нелюбить свлю страну,чтобы отдать приктически 100% защиту от вторжения на твои земли за даром? И тут еще находяться личности которые расказывают и уверяют что то что было это не важно,главное что есть сейчас.... а я им отвечу,если бы тогда оставили ядерное оружые,то сейчас не было бы войны и размышлений а что же теперь делать
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12.12.2022 14:40
+25
Год войны почти, почему зеленое мудачье не делает ракеты? Неужели так сложно или нам тупо запретили?
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12.12.2022 14:40
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за це треба питати підарів тіпа кравчука і кучми і вісіх інших, і ***** шо це було багато років назад, то була зрада
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12.12.2022 14:34 Відповісти
Я на этом сайте пишу это уже лет 5ть, а еще юлька отдала Ту-22 и Ту-160
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12.12.2022 14:44 Відповісти
Тут на меня недавно налетел юлебот заявивший что кто против Юли тот против Украины.
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12.12.2022 15:17 Відповісти
Проти України ті, хто не товаришує з фактами та здоровим глуздом.
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12.12.2022 15:22 Відповісти
А у тих свої "факти" і "власний глузд" Колись чув вислів: "Вони не ідіоти Це у них такий розум - специфічний"
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12.12.2022 17:52 Відповісти
ого, це вже раритет - такого треба берегти, бо може й останній з його виду
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12.12.2022 15:24 Відповісти
Хто всравсь? - вана! Завжди і скрізь.
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12.12.2022 15:17 Відповісти
і Бабу юлю....з лазаренками та факіними...(поки НЕ здохли)...
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12.12.2022 14:50 Відповісти
Це так коштує "дешевий" газ.
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12.12.2022 15:00 Відповісти
з кравчука вже чорти питають, а от кучму і ющенко треба було би до Діда Лук"яна відправити на перековку.
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12.12.2022 15:10 Відповісти
Ющенко лучший президент да только быдло тупое его не достойно... это первый про украинский ... но быдло клоуна хочет..
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12.12.2022 15:29 Відповісти
ющенко, - это тупое быдло, которое приняло Украину с Майданом, а отдало Украину Януковощу, - только тупое быдло этого не понимает.
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12.12.2022 15:38 Відповісти
А ти тоді за кого голосував?
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12.12.2022 15:41 Відповісти
Обидва ВітькИ були безумовно кращими, підтримували одне одного та страусів із бджолами, а винуватицю в усіх наших бідах газову хіхікалку спільно загнобили. Нарешті ми усі святкуємо цю перемогу.

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12.12.2022 23:08 Відповісти
Жалко Марчук сдох гнида который уничтожил все армейские и корпусные ракетные части.
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12.12.2022 15:16 Відповісти
Юрій Костенко з Народного Руху тоді лобіював щоб вимагали взамін реальний захист а не меморандум. Але тоді балом правили перефарбовані (новиє ліца) комуняки. Історія повторюється якщо її не вчити.
Доречі, була і інфа що можна було сторгуватись так щоб не віддавати бодай ракети Скад, і відносно невеликі Ту-22. Але вчорашні комуняки дуже хотіли догодити ращці і заодно отримати баблоси Заходу для розпилу
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12.12.2022 15:18 Відповісти
І навіть ті двоє були більш свідомі української держави, аніж нарід який голосував за них.
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12.12.2022 15:39 Відповісти
Кравчуку можна вже тільки на могилу насрать!
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12.12.2022 17:49 Відповісти
І після цього, які можуть бути перемовини.
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12.12.2022 14:38 Відповісти
А може було б краще, щоб ми їх нікому не передавали?
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12.12.2022 14:39 Відповісти
Их бы все равно не было как и ЯО

Не тогда так позже

Какое обслуживание с такими "оптимизаторами" как например Гриценко?
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12.12.2022 14:42 Відповісти
Насколько нужно ыбло быть убогими людьми и так нелюбить свлю страну,чтобы отдать приктически 100% защиту от вторжения на твои земли за даром? И тут еще находяться личности которые расказывают и уверяют что то что было это не важно,главное что есть сейчас.... а я им отвечу,если бы тогда оставили ядерное оружые,то сейчас не было бы войны и размышлений а что же теперь делать
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12.12.2022 14:40 Відповісти
Это нам с вами "задаром" за которое наши дети гибнут и страна умывается кровью, а он себе на хатынкы в Швейцариях за это на колядовали, суки.
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12.12.2022 14:46 Відповісти
Народ хотів дешевої комуналки. Оце й була її ціна.
Якби тоді провели референдум здавати ЯЗ та ракети в обмін на халявний газ і камуналку 99% було б за.
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12.12.2022 15:05 Відповісти
Те,що референдум з ядерного роззброєння не проводився-стане в нагоді у майбутньому...
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12.12.2022 15:14 Відповісти
Год войны почти, почему зеленое мудачье не делает ракеты? Неужели так сложно или нам тупо запретили?
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12.12.2022 14:40 Відповісти
Потому что он "воюет" тем, в чем он силен - видосиками. А ракета, ему не ведома эта фигня, видосики прикольней.
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12.12.2022 14:46 Відповісти
Війна йде вже вісім років...
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12.12.2022 15:07 Відповісти
ЮМЗ (понимаете? готово...лягло и просють!!! но...но ....????)
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12.12.2022 15:10 Відповісти
Ну то пусть нарид скинется всей страной скоко там нужно и сделает какой нибудь волонтер не притула заказ. Хоть пару десятков нептунов шоб потопить чернаморскай флот
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12.12.2022 15:14 Відповісти
так точно!
на ПВО сбор уже объявили...теперь на баллистику...потом на "крылья"...
думаю ночами длинными...а может нам на нового **** начинать собирать, хто сколько сможет))) Христаради))))... а этот нехай так главным верховным найглавнейшим егосиятельством так и останется... навсегда... с правом вручать медальки (собственного изготовления)
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12.12.2022 15:20 Відповісти
"нарід", це в тебе на кацапіі
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12.12.2022 16:00 Відповісти
Поставив лайк і тільки потім подивився , кому ставлю . Коментар підтримую стовідсотково , а до автора ставлюсь не дуже .
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12.12.2022 16:23 Відповісти
не буде ніяких ракет. рєзєда індусовна разом зі своїм чоловіком і ********* передала кураторам навіть те,що було у проектах...
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12.12.2022 15:17 Відповісти
А де їх зараз робити ? Під підлогою?!
8 років тому потрібно було починати і робити , а не соплі жували , жували а тепер як все розбите такі " А давайте ракети робити !"
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12.12.2022 21:44 Відповісти
И за это мы должны благодарить и говорить СПАСИБО, гниде Кучме, и мудаку просравшему доверие народа Вите Ющенко с ******** Юлей Тимошенко и ну и разгного пошиба сошкой поменьше типа ОНОтоле Гриценко, которые за газ отдали кацапам и стратегические бомбёры и эти ракеты. Шоб вы все здохли, твари, со своими детьми и своими внуками.
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12.12.2022 14:43 Відповісти
Кравчук почав а Кучма закінчив. Ющенко там ні до чого, хоч і свої гріхи теж має
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12.12.2022 15:20 Відповісти
"росукренерго", - ні не чув?
а прізвище подільника ющенко Фірташ тобі теж незнайомо?
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12.12.2022 15:48 Відповісти
Да ладно, ющь не при делах.
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12.12.2022 17:39 Відповісти
Кучме и Кравчуку нужно будет в будущем поставить памятник с надписью "Просрали все", где они вдвоем сидят на лавочке и держат в руках бумажку с надписью Будапешстский меморандум
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12.12.2022 14:43 Відповісти
А ющенко с тимошенко не надо?
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12.12.2022 14:48 Відповісти
Про Ющенка пападробнєє...
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12.12.2022 15:13 Відповісти
Ющенко лучший про украинский . но население малороссы тупые
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12.12.2022 15:30 Відповісти
Это в ваших влажнокацапских фантазиях разве что население Украины - "малороссы тупые".
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12.12.2022 16:02 Відповісти
Перший рік він був проукраїнським поки не попробував бабосіків шарових
А баришня бачу з малоросів
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12.12.2022 21:50 Відповісти
То что Виктор Федорович Ющенку одобряет, - это не удивительно.
Ленивый, слабовольный дурак Ющенко привел Яуковоща во власть за ручку, чтобы насрать напоследок украинскому народу, который показал трутню кукиш.
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12.12.2022 16:32 Відповісти
А сами не в курсе? Всё надо разжевать и вам в рот положить?
Кстати, не подскажите где оно сейчас, вы не в курсе? Со своими сыновьями? В составе какой бригады на Донбассе воюют папа Витя с сыновьями?
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13.12.2022 14:33 Відповісти
Не дивно в одній упряжці тримати Ющенка з його протеже Януковичем, і Тимошенко, посаджену до в'язниці ними обома?
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12.12.2022 23:13 Відповісти
Нет.
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13.12.2022 14:34 Відповісти
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12.12.2022 23:17 Відповісти
А лавочку робити стілізовану під зруйновані міста і села України.
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12.12.2022 14:49 Відповісти
і в колисці біля них главного сируна зі статтею про мир в очах?
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12.12.2022 14:55 Відповісти
Про.бали.
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12.12.2022 15:26 Відповісти
Оплески курва, оплески. Усіх з 91 року треба за держзраду саджати та позбавляти усіх награбованого.
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12.12.2022 14:45 Відповісти
А где эта Кучма сейчас, с руской женой?
Где его дочка с зятем?
Хоть бы одна переданая им ракета должна вернуться ему.
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12.12.2022 14:53 Відповісти
И теперь ети подписанты ********* меморандума нас пугают чтобы мы не стреляли по рашке в ответ ато путин абидется и будет ескалацыя
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12.12.2022 14:54 Відповісти
"Вас пугают, чтобы вы не стреляли в ответ", это кого ж вас-то?
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12.12.2022 16:03 Відповісти
Кучму на смереку.
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12.12.2022 15:01 Відповісти
Если ракеты были сделаны на наших 3аводах почему мы не можем наладить их прои3водство? Потому что я уверен что война 3акончится только когда рашка будет получать или будет бояться что получит в ответ таким же оружием в том числе ядерным. А все мирные планы и гарантии бе3опасности до сраки. И даже НАТО не может гарантировать мира. До войны в Украине НАТО готово было и страны балтии сдать рашке лишь бы не воевать с рашкой. 3ачем далеко смотреть, вспомните как США и ЕС обосравшись угро Кремлевского Режима нагнули Литву чтобы та дала коридор рашистам в Кенигсберг.
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12.12.2022 15:03 Відповісти
Наверное часть компонентов не производится
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12.12.2022 15:15 Відповісти
Я жив поряд з таким воєнним заводом. Його унікальне обладнання геть розікрали та порізали на металолом. Своїми очами бачив. Там зараз не то що дуже потужні ракети, які раніше там робили, а навіть ПТУРС-а ні на чому зробити. Приложили до цього руку всі наші "вельмишановні пани" починаючи з Кучми.
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12.12.2022 15:25 Відповісти
Вы здесь коменты пишите постоянно... А чужие читаете?) Вы что серьезно никогда не знали, что эти ракеты не имеют к меморандуму никакого отношения?) И не поняли, что этот зам начальника ГУР несет полный бред?) На эти ракеты у нас Мотор Сич только делал двигатели... Сами ракеты делались в рашке... И ракеты эти были отданы за долги за газ в 99-м году...
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12.12.2022 17:52 Відповісти
Останній патронний завод ми втратили 8 років тому, чи не усі склади з ************ висадили у повітря, але нічого так і не відновили. Які ракети?
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12.12.2022 23:22 Відповісти
та там,настіко відомо і юла теж зафоршмачилась - це вона борг за газ віддала ракетами.а газ продала і гроші поклала в карман.шитокрито.
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12.12.2022 15:05 Відповісти
вот спасибо...
так вот ты какой меморандум Будапештский ???
а мы то думали....
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12.12.2022 15:11 Відповісти
Вы это серьезно? Вы что реально не знаете, что эти ракеты к Меморандуму не имеют никакого отношения и что этот чел несет откровенный бред? Их Кучма обменял в 99-м за долги за газ... Хотя в тот год газом заведовала вона... Так что чья это была инициатива еще тот вопрос...
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12.12.2022 17:45 Відповісти
думаю там отдано было не мало и до ваны и после..
главный факт - обмененное старье теперь нехило бьет нам в спину...
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12.12.2022 17:51 Відповісти
Полез посмотрел, там еще оказывается были поставки и в Китай и в Иран... И там и там наладили их производство...
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12.12.2022 17:56 Відповісти
Цей факт може полегшити Штатам прийняття рішення про надання Україні томагавків, як компенсації за втрачені ракети у наслідок підписання будапештського меморандуму.
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12.12.2022 15:12 Відповісти
...
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12.12.2022 15:20 Відповісти
Це називается-Нашим салом по нашій шкурі.
Вот до чого довели ми Украінці свою державу,коли тут вільно почувають всякі мразі ї зрадники.
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12.12.2022 15:21 Відповісти
так а как там поживает дохтур всех окалатехницках наук кучмо?
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12.12.2022 15:32 Відповісти
кто то уже должен висеть
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12.12.2022 15:33 Відповісти
Кучму за ці ракети підвісити за ноги.
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12.12.2022 15:34 Відповісти
Кстати Кучма из-за газа начал войну в СМИ против РФ, потом это уже никто не мог остановить. Можно сказать все началось с Кучмы.
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12.12.2022 15:40 Відповісти
Чего?) Это Кучма убедил рашиков что никакой Украины никогда не существовало?)
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12.12.2022 17:34 Відповісти
Кучма начал войну против РФ в СМИ....,и передал им ракеты вкупе с ракетоносцами...Тут что-то не так..??
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12.12.2022 21:07 Відповісти
А тысячи Р 27 воздушного базирования распродали? А С300, а БМП, которых было так много, что еще еще Гриценко успел поучаствовать.
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12.12.2022 15:45 Відповісти
не переданы, а проданы. найдите старые новости и почитайте.
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12.12.2022 15:58 Відповісти
Да такое впечатление, что большинство комментаторов с луны свалились))) И первый раз о этих ракетах услышала))) Но ладно они... Но когда такой бред несет зам начальника ГУР, то начинаешь задумываться он реально такой или притворяется... Эти ракеты были отданы за долги за газ в 99-м году и Меморандум к ним никакого отношения не имеет...
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12.12.2022 17:39 Відповісти
ну вы точнее сформулировали, отданы за газ.
покрыли ими долги, кстати и самолеты так же.
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12.12.2022 17:43 Відповісти
но с самолетами еще сложнее там из всех отданных за долги, реально только несколько стратегов забрали.
остальное лом оказалось. позже распилили на месте.
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12.12.2022 17:47 Відповісти
Спасибо недальновидным западным партнёрам.
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12.12.2022 17:24 Відповісти
Поздоровляю
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12.12.2022 17:55 Відповісти
ооо как много интересного узнаем сейчас, что же там чучма напередовал
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12.12.2022 19:42 Відповісти
Сто раз печатал все эти годы. Рекорд покупки недвижимости в Лондоне в 2007 или 8гг. 158 мил. дол. Аппартаменты жилые. Оформлены на жену Пинчука. А чья она дочка? Рекорд будет побит только в 2012г. Абрамовичем---за 212 мил. купит. А мы с таким восторгом тогда уминали окорочка и пивко с баночки----ну как вкусно сегодня?
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12.12.2022 20:11 Відповісти
 
 