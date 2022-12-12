Росія використовує проти України старі українські ракети, - ГУР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія під час масованих обстрілів використовує українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.
Про це повідомив в інтерв'ю The New York Times заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
З жовтня, після масованих ракетних атак, українські розвідники серед завалів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки. Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження.
Також розвідники з'ясували, що вищезгадані ракети були виготовлені на українському збройовому заводі.
За словами Скібіцького, ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.
Ракети Х-55 росіяни використовують як приманку для української ППО.
"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", - відзначив Скібіцький.
Після спрацювання ППО, російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети з руйнівними боєголовками. Зазначається, що в рамках Будапештського меморандуму, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу - третього за величиною у світі на той час й передала Росії в обмін на гарантії безпеки.
"Всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 також були передані. Зараз з цих бомбардувальників вони застосовують проти нас ракети Х-55. Було б краще, якби ми їх передали США", - сказав Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
Доречі, була і інфа що можна було сторгуватись так щоб не віддавати бодай ракети Скад, і відносно невеликі Ту-22. Але вчорашні комуняки дуже хотіли догодити ращці і заодно отримати баблоси Заходу для розпилу
Не тогда так позже
Какое обслуживание с такими "оптимизаторами" как например Гриценко?
Якби тоді провели референдум здавати ЯЗ та ракети в обмін на халявний газ і камуналку 99% було б за.
не притулазаказ. Хоть пару десятков нептунов шоб потопить чернаморскай флот
на ПВО сбор уже объявили...теперь на баллистику...потом на "крылья"...
думаю ночами длинными...а может нам на нового **** начинать собирать, хто сколько сможет))) Христаради))))... а этот нехай так главным верховным найглавнейшим егосиятельством так и останется... навсегда... с правом вручать медальки (собственного изготовления)
8 років тому потрібно було починати і робити , а не соплі жували , жували а тепер як все розбите такі " А давайте ракети робити !"
а прізвище подільника ющенко Фірташ тобі теж незнайомо?
А баришня бачу з малоросів
Ленивый, слабовольный дурак Ющенко привел Яуковоща во власть за ручку, чтобы насрать напоследок украинскому народу, который показал трутню кукиш.
Кстати, не подскажите где оно сейчас, вы не в курсе? Со своими сыновьями? В составе какой бригады на Донбассе воюют папа Витя с сыновьями?
Где его дочка с зятем?
Хоть бы одна переданая им ракета должна вернуться ему.
так вот ты какой меморандум Будапештский ???
а мы то думали....
главный факт - обмененное старье теперь нехило бьет нам в спину...
Вот до чого довели ми Украінці свою державу,коли тут вільно почувають всякі мразі ї зрадники.
покрыли ими долги, кстати и самолеты так же.
остальное лом оказалось. позже распилили на месте.