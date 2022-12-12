Росія використовує проти України старі українські ракети, - ГУР

Росія під час масованих обстрілів використовує українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.

Про це повідомив в інтерв'ю The New York Times заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

З жовтня, після масованих ракетних атак, українські розвідники серед завалів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки. Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження.

Також розвідники з'ясували, що вищезгадані ракети були виготовлені на українському збройовому заводі.

За словами Скібіцького, ракети найімовірніше, були частиною зброї, яку Україна передала Росії ще у 1990-х роках в рамках міжнародної угоди, спрямованої на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності країни.

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Ракети Х-55 росіяни використовують як приманку для української ППО.

"Спочатку запускається ракета Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль", - відзначив Скібіцький.

Після спрацювання ППО, російські бомбардувальники запускають більш сучасні ракети з руйнівними боєголовками. Зазначається, що в рамках Будапештського меморандуму, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу - третього за величиною у світі на той час й передала Росії в обмін на гарантії безпеки.

"Всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95 також були передані. Зараз з цих бомбардувальників вони застосовують проти нас ракети Х-55. Було б краще, якби ми їх передали США", - сказав Скібіцький.

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