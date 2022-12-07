Росія випустила по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, - Кудрицький

Російський агресор випустив по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він.

За словами Кудрицького, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.

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"Попри те, що ми втратили від 25 до 30 відсотків споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив він.

Дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, зазначив голова правління "Укренерго", доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію.

Нагадаємо, 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені в України внаслідок ракетних атак Росії.

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