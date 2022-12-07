Росія випустила по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, - Кудрицький
Російський агресор випустив по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він.
За словами Кудрицького, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.
"Попри те, що ми втратили від 25 до 30 відсотків споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив він.
Дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, зазначив голова правління "Укренерго", доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію.
Нагадаємо, 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.
Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені в України внаслідок ракетних атак Росії.
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чому здивування теж нема вважаючі на компетентність влади на кожному рівні, починючи з Самого Сонця!
Чекайте! Але ж говорили, що енергогенеруючих потужностей в Україні вдосталь, ще й на Європу вистачало, а проблема в тому, що обстріли знищують енергорозподільчу мережу! Де брехня?
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...
(с)
Було 1000 прильотів по енергооб'єктах.
Яка різниця, що це було?
Кацапи - підараси. І це - все, що треба знати...
Ты вправду думаешь, что так можно победить в войне?
Бедолага...