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Росія випустила по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, - Кудрицький

тец,кременчук,кременчуцька

Російський агресор випустив по енергооб’єктах України понад 1000 ракет і снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він.

За словами Кудрицького, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через дефіцит генерації зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання електроенергії, - ДТЕК

"Попри те, що ми втратили від 25 до 30 відсотків споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив він.

Дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, зазначив голова правління "Укренерго", доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію.

Нагадаємо, 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака Росії на українські енергетичні об’єкти. За даними Повітряних сил ЗСУ збито понад 60 ракет із більш ніж 70 випущених окупантами.

Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені в України внаслідок ракетних атак Росії.

Також читайте: В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит, - Укренерго

Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28316) росія (65007) енергетика (2583) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+4
"дефіцит генеруючих потужностей більший" Джерело:

Чекайте! Але ж говорили, що енергогенеруючих потужностей в Україні вдосталь, ще й на Європу вистачало, а проблема в тому, що обстріли знищують енергорозподільчу мережу! Де брехня?
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07.12.2022 22:22
+4
Багато хто питає,
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...

(с)
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07.12.2022 22:27
+3
Ну да, тільки ті блоки з трансформаторами до першого удару стояли собі серед поля навіть без загороджень з мішків з піском і блоків, а тільки після прильотів почали огороджувати, що дало значний ефект після другого обстрілу руйнування були набагато менші. І не кажіть що саботаж або дегенерати керівництво обленерго!!
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07.12.2022 22:16
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Как можно объединять в одно ракеты и снаряды ? Они что , сильно похожи ? Снарядов вообще выпускалось вначале по 60 000 в день .
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07.12.2022 22:12 Відповісти
або новина подана безглуздо, або голова правління НЕК не віддупляє...
чому здивування теж нема вважаючі на компетентність влади на кожному рівні, починючи з Самого Сонця!
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07.12.2022 22:34 Відповісти
Гради, Урагани чим пуляють? Ракетами, чи снарядами?
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07.12.2022 23:02 Відповісти
У градів та ураганів на їхніх *********** є реактивний двигун . По своїй суті це теж ракети . Але й їх теж не можна об'єднувати з крилатими та балістичними ракетами , бо їх випущено значно більше , ніж тисяча .
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07.12.2022 23:34 Відповісти
По суті це реактивний снаряд.
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07.12.2022 23:40 Відповісти
Ну да, тільки ті блоки з трансформаторами до першого удару стояли собі серед поля навіть без загороджень з мішків з піском і блоків, а тільки після прильотів почали огороджувати, що дало значний ефект після другого обстрілу руйнування були набагато менші. І не кажіть що саботаж або дегенерати керівництво обленерго!!
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07.12.2022 22:16 Відповісти
"дефіцит генеруючих потужностей більший" Джерело:

Чекайте! Але ж говорили, що енергогенеруючих потужностей в Україні вдосталь, ще й на Європу вистачало, а проблема в тому, що обстріли знищують енергорозподільчу мережу! Де брехня?
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07.12.2022 22:22 Відповісти
Ніде, кацапи шмаляють і по розподільчій системі і по тец та гес, вони просто намагаються зруйнувати те що не можуть загарбати.
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07.12.2022 22:57 Відповісти
Багато хто питає,
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...

(с)
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07.12.2022 22:27 Відповісти
Ні, ну ви хочете, щоб чувак з Укренерго відрізняв ракети від снарядів?
Було 1000 прильотів по енергооб'єктах.
Яка різниця, що це було?
Кацапи - підараси. І це - все, що треба знати...
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07.12.2022 23:56 Відповісти
Укренерго и ДТЭК ******** - вот все, що треба знати Рассказывают что отключения прекратятся "не раньше весны" - как вам такое? Т.е. ремонтировать и не собираются!
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08.12.2022 06:46 Відповісти
Питун!
Ты вправду думаешь, что так можно победить в войне?
Бедолага...
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08.12.2022 00:11 Відповісти
Учитывая интенсивность, с которой за отключения оправдываются все - от гундосика до жлобов из ДТЭК - происходит явная злонамеренная херня и саботаж
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08.12.2022 06:48 Відповісти
А може таким чином влада ********** українців до пом'якшення стосовно переговорів(оман же треба відпрацьовувати)!
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08.12.2022 09:34 Відповісти
 
 