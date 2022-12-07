Россия выпустила по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов, - Кудрицкий
Российский агрессор выпустил по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов, вследствие чего энергосистеме причинен большой ущерб, однако она сохраняет свою целостность.
Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", - сказал он.
По словам Кудрицкого, у Украины большой дефицит генерирующих мощностей.
"Несмотря на то, что мы потеряли от 25 до 30 процентов потребления, если сравнивать с довоенным периодом, дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе, и достаточно серьезный", - отметил он.
"Дефицит особенно ощущается в первые четыре дня после массированных атак, - отметил председатель правления "Укрэнерго", - пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию".
Напомним, 5 декабря произошла восьмая массированная ракетная атака России на украинские энергетические объекты. По данным Воздушных сил ВСУ сбито более 60 ракет из более 70 выпущенных оккупантами.
Около 50% генерирующих мощностей повреждены в Украине в результате ракетных атак России.
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чому здивування теж нема вважаючі на компетентність влади на кожному рівні, починючи з Самого Сонця!
Чекайте! Але ж говорили, що енергогенеруючих потужностей в Україні вдосталь, ще й на Європу вистачало, а проблема в тому, що обстріли знищують енергорозподільчу мережу! Де брехня?
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...
(с)
Було 1000 прильотів по енергооб'єктах.
Яка різниця, що це було?
Кацапи - підараси. І це - все, що треба знати...
Ты вправду думаешь, что так можно победить в войне?
Бедолага...