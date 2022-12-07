РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10733 посетителя онлайн
Новости Война
1 839 14

Россия выпустила по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов, - Кудрицкий

тец,кременчук,кременчуцька

Российский агрессор выпустил по энергообъектам Украины более 1000 ракет и снарядов, вследствие чего энергосистеме причинен большой ущерб, однако она сохраняет свою целостность.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в частности по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе", - сказал он.

По словам Кудрицкого, у Украины большой дефицит генерирующих мощностей.

Читайте также: Из-за дефицита генерации зимний период Украина будет проходить с графиками ограничения потребления электроэнергии, - ДТЭК

"Несмотря на то, что мы потеряли от 25 до 30 процентов потребления, если сравнивать с довоенным периодом, дефицит генерирующих мощностей больше, и поэтому у нас дефицит электроэнергии в системе, и достаточно серьезный", - отметил он.

"Дефицит особенно ощущается в первые четыре дня после массированных атак, - отметил председатель правления "Укрэнерго", - пока система восстанавливает способность генерирующих установок производить электроэнергию".

Напомним, 5 декабря произошла восьмая массированная ракетная атака России на украинские энергетические объекты. По данным Воздушных сил ВСУ сбито более 60 ракет из более 70 выпущенных оккупантами.

Около 50% генерирующих мощностей повреждены в Украине в результате ракетных атак России.

Читайте также: В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме составляет 19% от прогнозного потребления, - Шмыгаль

Автор: 

крылатые ракеты (879) обстрел (26995) россия (95418) энергетика (2553) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
"дефіцит генеруючих потужностей більший" Джерело:

Чекайте! Але ж говорили, що енергогенеруючих потужностей в Україні вдосталь, ще й на Європу вистачало, а проблема в тому, що обстріли знищують енергорозподільчу мережу! Де брехня?
показать весь комментарий
07.12.2022 22:22
+4
Багато хто питає,
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...

(с)
показать весь комментарий
07.12.2022 22:27
+3
Ну да, тільки ті блоки з трансформаторами до першого удару стояли собі серед поля навіть без загороджень з мішків з піском і блоків, а тільки після прильотів почали огороджувати, що дало значний ефект після другого обстрілу руйнування були набагато менші. І не кажіть що саботаж або дегенерати керівництво обленерго!!
показать весь комментарий
07.12.2022 22:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как можно объединять в одно ракеты и снаряды ? Они что , сильно похожи ? Снарядов вообще выпускалось вначале по 60 000 в день .
показать весь комментарий
07.12.2022 22:12 Ответить
або новина подана безглуздо, або голова правління НЕК не віддупляє...
чому здивування теж нема вважаючі на компетентність влади на кожному рівні, починючи з Самого Сонця!
показать весь комментарий
07.12.2022 22:34 Ответить
Гради, Урагани чим пуляють? Ракетами, чи снарядами?
показать весь комментарий
07.12.2022 23:02 Ответить
У градів та ураганів на їхніх *********** є реактивний двигун . По своїй суті це теж ракети . Але й їх теж не можна об'єднувати з крилатими та балістичними ракетами , бо їх випущено значно більше , ніж тисяча .
показать весь комментарий
07.12.2022 23:34 Ответить
По суті це реактивний снаряд.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:40 Ответить
Ну да, тільки ті блоки з трансформаторами до першого удару стояли собі серед поля навіть без загороджень з мішків з піском і блоків, а тільки після прильотів почали огороджувати, що дало значний ефект після другого обстрілу руйнування були набагато менші. І не кажіть що саботаж або дегенерати керівництво обленерго!!
показать весь комментарий
07.12.2022 22:16 Ответить
"дефіцит генеруючих потужностей більший" Джерело:

Чекайте! Але ж говорили, що енергогенеруючих потужностей в Україні вдосталь, ще й на Європу вистачало, а проблема в тому, що обстріли знищують енергорозподільчу мережу! Де брехня?
показать весь комментарий
07.12.2022 22:22 Ответить
Ніде, кацапи шмаляють і по розподільчій системі і по тец та гес, вони просто намагаються зруйнувати те що не можуть загарбати.
показать весь комментарий
07.12.2022 22:57 Ответить
Багато хто питає,
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...

(с)
показать весь комментарий
07.12.2022 22:27 Ответить
Ні, ну ви хочете, щоб чувак з Укренерго відрізняв ракети від снарядів?
Було 1000 прильотів по енергооб'єктах.
Яка різниця, що це було?
Кацапи - підараси. І це - все, що треба знати...
показать весь комментарий
07.12.2022 23:56 Ответить
Укренерго и ДТЭК ******** - вот все, що треба знати Рассказывают что отключения прекратятся "не раньше весны" - как вам такое? Т.е. ремонтировать и не собираются!
показать весь комментарий
08.12.2022 06:46 Ответить
Питун!
Ты вправду думаешь, что так можно победить в войне?
Бедолага...
показать весь комментарий
08.12.2022 00:11 Ответить
Учитывая интенсивность, с которой за отключения оправдываются все - от гундосика до жлобов из ДТЭК - происходит явная злонамеренная херня и саботаж
показать весь комментарий
08.12.2022 06:48 Ответить
А може таким чином влада ********** українців до пом'якшення стосовно переговорів(оман же треба відпрацьовувати)!
показать весь комментарий
08.12.2022 09:34 Ответить
 
 