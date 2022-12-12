Россия использует против Украины старые украинские ракеты, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия при массированных обстрелах использует украинские крылатые ракеты Х-55, переданные в рамках Будапештского меморандума.
Об этом сообщил в интервью The New York Times заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
С октября, после массированных ракетных атак, украинские разведчики среди завалов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, изготовленные в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. В то же время, боеголовка была изъята, а балласт добавлен, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки.
Разведчики выяснили, что вышеупомянутые ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе.
По словам Скибицкого, ракеты, скорее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.
Ракеты Х-55 россияне используют в качестве приманки для украинского ПВО.
"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель", – отметил Скибицкий.
После срабатывания ПВО российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с разрушительными боеголовками. Отмечается, что в рамках Будапештского меморандума Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала - третьего по величине в мире в то время и передала России в обмен на гарантии безопасности.
"Все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также были переданы. Сейчас из этих бомбардировщиков они применяют против нас ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", - сказал Скибицкий.
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Доречі, була і інфа що можна було сторгуватись так щоб не віддавати бодай ракети Скад, і відносно невеликі Ту-22. Але вчорашні комуняки дуже хотіли догодити ращці і заодно отримати баблоси Заходу для розпилу
Не тогда так позже
Какое обслуживание с такими "оптимизаторами" как например Гриценко?
Якби тоді провели референдум здавати ЯЗ та ракети в обмін на халявний газ і камуналку 99% було б за.
не притулазаказ. Хоть пару десятков нептунов шоб потопить чернаморскай флот
на ПВО сбор уже объявили...теперь на баллистику...потом на "крылья"...
думаю ночами длинными...а может нам на нового **** начинать собирать, хто сколько сможет))) Христаради))))... а этот нехай так главным верховным найглавнейшим егосиятельством так и останется... навсегда... с правом вручать медальки (собственного изготовления)
8 років тому потрібно було починати і робити , а не соплі жували , жували а тепер як все розбите такі " А давайте ракети робити !"
а прізвище подільника ющенко Фірташ тобі теж незнайомо?
А баришня бачу з малоросів
Ленивый, слабовольный дурак Ющенко привел Яуковоща во власть за ручку, чтобы насрать напоследок украинскому народу, который показал трутню кукиш.
Кстати, не подскажите где оно сейчас, вы не в курсе? Со своими сыновьями? В составе какой бригады на Донбассе воюют папа Витя с сыновьями?
Где его дочка с зятем?
Хоть бы одна переданая им ракета должна вернуться ему.
так вот ты какой меморандум Будапештский ???
а мы то думали....
главный факт - обмененное старье теперь нехило бьет нам в спину...
Вот до чого довели ми Украінці свою державу,коли тут вільно почувають всякі мразі ї зрадники.
покрыли ими долги, кстати и самолеты так же.
остальное лом оказалось. позже распилили на месте.