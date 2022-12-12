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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Будапештское соглашение (159) крылатые ракеты (711) разведка (3997) Скибицкий (255)

Россия использует против Украины старые украинские ракеты, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

х-55

Россия при массированных обстрелах использует украинские крылатые ракеты Х-55, переданные в рамках Будапештского меморандума.

Об этом сообщил в интервью The New York Times заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

С октября, после массированных ракетных атак, украинские разведчики среди завалов начали обнаруживать дозвуковые крылатые ракеты Х-55, изготовленные в 1970-х годах для несения ядерной боеголовки. В то же время, боеголовка была изъята, а балласт добавлен, чтобы замаскировать факт того, что она не несет полезной нагрузки.

Разведчики выяснили, что вышеупомянутые ракеты были изготовлены на украинском оружейном заводе.

По словам Скибицкого, ракеты, скорее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны.

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Ракеты Х-55 россияне используют в качестве приманки для украинского ПВО.

"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель", – отметил Скибицкий.

После срабатывания ПВО российские бомбардировщики запускают более современные ракеты с разрушительными боеголовками. Отмечается, что в рамках Будапештского меморандума Украина согласилась отказаться от своего ядерного арсенала - третьего по величине в мире в то время и передала России в обмен на гарантии безопасности.

"Все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 также были переданы. Сейчас из этих бомбардировщиков они применяют против нас ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США", - сказал Скибицкий.

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Топ комментарии
+41
за це треба питати підарів тіпа кравчука і кучми і вісіх інших, і ***** шо це було багато років назад, то була зрада
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12.12.2022 14:34
+29
Насколько нужно ыбло быть убогими людьми и так нелюбить свлю страну,чтобы отдать приктически 100% защиту от вторжения на твои земли за даром? И тут еще находяться личности которые расказывают и уверяют что то что было это не важно,главное что есть сейчас.... а я им отвечу,если бы тогда оставили ядерное оружые,то сейчас не было бы войны и размышлений а что же теперь делать
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12.12.2022 14:40
+25
Год войны почти, почему зеленое мудачье не делает ракеты? Неужели так сложно или нам тупо запретили?
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12.12.2022 14:40
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Правила форума Совет форумчан
за це треба питати підарів тіпа кравчука і кучми і вісіх інших, і ***** шо це було багато років назад, то була зрада
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12.12.2022 14:34 Ответить
Я на этом сайте пишу это уже лет 5ть, а еще юлька отдала Ту-22 и Ту-160
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12.12.2022 14:44 Ответить
Тут на меня недавно налетел юлебот заявивший что кто против Юли тот против Украины.
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12.12.2022 15:17 Ответить
Проти України ті, хто не товаришує з фактами та здоровим глуздом.
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12.12.2022 15:22 Ответить
А у тих свої "факти" і "власний глузд" Колись чув вислів: "Вони не ідіоти Це у них такий розум - специфічний"
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12.12.2022 17:52 Ответить
ого, це вже раритет - такого треба берегти, бо може й останній з його виду
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12.12.2022 15:24 Ответить
Хто всравсь? - вана! Завжди і скрізь.
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12.12.2022 15:17 Ответить
і Бабу юлю....з лазаренками та факіними...(поки НЕ здохли)...
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12.12.2022 14:50 Ответить
Це так коштує "дешевий" газ.
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12.12.2022 15:00 Ответить
з кравчука вже чорти питають, а от кучму і ющенко треба було би до Діда Лук"яна відправити на перековку.
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12.12.2022 15:10 Ответить
Ющенко лучший президент да только быдло тупое его не достойно... это первый про украинский ... но быдло клоуна хочет..
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12.12.2022 15:29 Ответить
ющенко, - это тупое быдло, которое приняло Украину с Майданом, а отдало Украину Януковощу, - только тупое быдло этого не понимает.
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12.12.2022 15:38 Ответить
А ти тоді за кого голосував?
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12.12.2022 15:41 Ответить
Обидва ВітькИ були безумовно кращими, підтримували одне одного та страусів із бджолами, а винуватицю в усіх наших бідах газову хіхікалку спільно загнобили. Нарешті ми усі святкуємо цю перемогу.

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12.12.2022 23:08 Ответить
Жалко Марчук сдох гнида который уничтожил все армейские и корпусные ракетные части.
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12.12.2022 15:16 Ответить
Юрій Костенко з Народного Руху тоді лобіював щоб вимагали взамін реальний захист а не меморандум. Але тоді балом правили перефарбовані (новиє ліца) комуняки. Історія повторюється якщо її не вчити.
Доречі, була і інфа що можна було сторгуватись так щоб не віддавати бодай ракети Скад, і відносно невеликі Ту-22. Але вчорашні комуняки дуже хотіли догодити ращці і заодно отримати баблоси Заходу для розпилу
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12.12.2022 15:18 Ответить
І навіть ті двоє були більш свідомі української держави, аніж нарід який голосував за них.
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12.12.2022 15:39 Ответить
Кравчуку можна вже тільки на могилу насрать!
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12.12.2022 17:49 Ответить
І після цього, які можуть бути перемовини.
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12.12.2022 14:38 Ответить
А може було б краще, щоб ми їх нікому не передавали?
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12.12.2022 14:39 Ответить
Их бы все равно не было как и ЯО

Не тогда так позже

Какое обслуживание с такими "оптимизаторами" как например Гриценко?
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12.12.2022 14:42 Ответить
Насколько нужно ыбло быть убогими людьми и так нелюбить свлю страну,чтобы отдать приктически 100% защиту от вторжения на твои земли за даром? И тут еще находяться личности которые расказывают и уверяют что то что было это не важно,главное что есть сейчас.... а я им отвечу,если бы тогда оставили ядерное оружые,то сейчас не было бы войны и размышлений а что же теперь делать
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12.12.2022 14:40 Ответить
Это нам с вами "задаром" за которое наши дети гибнут и страна умывается кровью, а он себе на хатынкы в Швейцариях за это на колядовали, суки.
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12.12.2022 14:46 Ответить
Народ хотів дешевої комуналки. Оце й була її ціна.
Якби тоді провели референдум здавати ЯЗ та ракети в обмін на халявний газ і камуналку 99% було б за.
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12.12.2022 15:05 Ответить
Те,що референдум з ядерного роззброєння не проводився-стане в нагоді у майбутньому...
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12.12.2022 15:14 Ответить
Год войны почти, почему зеленое мудачье не делает ракеты? Неужели так сложно или нам тупо запретили?
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12.12.2022 14:40 Ответить
Потому что он "воюет" тем, в чем он силен - видосиками. А ракета, ему не ведома эта фигня, видосики прикольней.
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12.12.2022 14:46 Ответить
Війна йде вже вісім років...
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12.12.2022 15:07 Ответить
ЮМЗ (понимаете? готово...лягло и просють!!! но...но ....????)
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12.12.2022 15:10 Ответить
Ну то пусть нарид скинется всей страной скоко там нужно и сделает какой нибудь волонтер не притула заказ. Хоть пару десятков нептунов шоб потопить чернаморскай флот
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12.12.2022 15:14 Ответить
так точно!
на ПВО сбор уже объявили...теперь на баллистику...потом на "крылья"...
думаю ночами длинными...а может нам на нового **** начинать собирать, хто сколько сможет))) Христаради))))... а этот нехай так главным верховным найглавнейшим егосиятельством так и останется... навсегда... с правом вручать медальки (собственного изготовления)
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12.12.2022 15:20 Ответить
"нарід", це в тебе на кацапіі
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12.12.2022 16:00 Ответить
Поставив лайк і тільки потім подивився , кому ставлю . Коментар підтримую стовідсотково , а до автора ставлюсь не дуже .
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12.12.2022 16:23 Ответить
не буде ніяких ракет. рєзєда індусовна разом зі своїм чоловіком і ********* передала кураторам навіть те,що було у проектах...
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12.12.2022 15:17 Ответить
А де їх зараз робити ? Під підлогою?!
8 років тому потрібно було починати і робити , а не соплі жували , жували а тепер як все розбите такі " А давайте ракети робити !"
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12.12.2022 21:44 Ответить
И за это мы должны благодарить и говорить СПАСИБО, гниде Кучме, и мудаку просравшему доверие народа Вите Ющенко с ******** Юлей Тимошенко и ну и разгного пошиба сошкой поменьше типа ОНОтоле Гриценко, которые за газ отдали кацапам и стратегические бомбёры и эти ракеты. Шоб вы все здохли, твари, со своими детьми и своими внуками.
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12.12.2022 14:43 Ответить
Кравчук почав а Кучма закінчив. Ющенко там ні до чого, хоч і свої гріхи теж має
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12.12.2022 15:20 Ответить
"росукренерго", - ні не чув?
а прізвище подільника ющенко Фірташ тобі теж незнайомо?
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12.12.2022 15:48 Ответить
Да ладно, ющь не при делах.
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12.12.2022 17:39 Ответить
Кучме и Кравчуку нужно будет в будущем поставить памятник с надписью "Просрали все", где они вдвоем сидят на лавочке и держат в руках бумажку с надписью Будапешстский меморандум
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12.12.2022 14:43 Ответить
А ющенко с тимошенко не надо?
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12.12.2022 14:48 Ответить
Про Ющенка пападробнєє...
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12.12.2022 15:13 Ответить
Ющенко лучший про украинский . но население малороссы тупые
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12.12.2022 15:30 Ответить
Это в ваших влажнокацапских фантазиях разве что население Украины - "малороссы тупые".
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12.12.2022 16:02 Ответить
Перший рік він був проукраїнським поки не попробував бабосіків шарових
А баришня бачу з малоросів
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12.12.2022 21:50 Ответить
То что Виктор Федорович Ющенку одобряет, - это не удивительно.
Ленивый, слабовольный дурак Ющенко привел Яуковоща во власть за ручку, чтобы насрать напоследок украинскому народу, который показал трутню кукиш.
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12.12.2022 16:32 Ответить
А сами не в курсе? Всё надо разжевать и вам в рот положить?
Кстати, не подскажите где оно сейчас, вы не в курсе? Со своими сыновьями? В составе какой бригады на Донбассе воюют папа Витя с сыновьями?
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13.12.2022 14:33 Ответить
Не дивно в одній упряжці тримати Ющенка з його протеже Януковичем, і Тимошенко, посаджену до в'язниці ними обома?
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12.12.2022 23:13 Ответить
Нет.
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13.12.2022 14:34 Ответить
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12.12.2022 23:17 Ответить
А лавочку робити стілізовану під зруйновані міста і села України.
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12.12.2022 14:49 Ответить
і в колисці біля них главного сируна зі статтею про мир в очах?
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12.12.2022 14:55 Ответить
Про.бали.
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12.12.2022 15:26 Ответить
Оплески курва, оплески. Усіх з 91 року треба за держзраду саджати та позбавляти усіх награбованого.
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12.12.2022 14:45 Ответить
А где эта Кучма сейчас, с руской женой?
Где его дочка с зятем?
Хоть бы одна переданая им ракета должна вернуться ему.
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12.12.2022 14:53 Ответить
И теперь ети подписанты ********* меморандума нас пугают чтобы мы не стреляли по рашке в ответ ато путин абидется и будет ескалацыя
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12.12.2022 14:54 Ответить
"Вас пугают, чтобы вы не стреляли в ответ", это кого ж вас-то?
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12.12.2022 16:03 Ответить
Кучму на смереку.
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12.12.2022 15:01 Ответить
Если ракеты были сделаны на наших 3аводах почему мы не можем наладить их прои3водство? Потому что я уверен что война 3акончится только когда рашка будет получать или будет бояться что получит в ответ таким же оружием в том числе ядерным. А все мирные планы и гарантии бе3опасности до сраки. И даже НАТО не может гарантировать мира. До войны в Украине НАТО готово было и страны балтии сдать рашке лишь бы не воевать с рашкой. 3ачем далеко смотреть, вспомните как США и ЕС обосравшись угро Кремлевского Режима нагнули Литву чтобы та дала коридор рашистам в Кенигсберг.
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12.12.2022 15:03 Ответить
Наверное часть компонентов не производится
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12.12.2022 15:15 Ответить
Я жив поряд з таким воєнним заводом. Його унікальне обладнання геть розікрали та порізали на металолом. Своїми очами бачив. Там зараз не то що дуже потужні ракети, які раніше там робили, а навіть ПТУРС-а ні на чому зробити. Приложили до цього руку всі наші "вельмишановні пани" починаючи з Кучми.
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12.12.2022 15:25 Ответить
Вы здесь коменты пишите постоянно... А чужие читаете?) Вы что серьезно никогда не знали, что эти ракеты не имеют к меморандуму никакого отношения?) И не поняли, что этот зам начальника ГУР несет полный бред?) На эти ракеты у нас Мотор Сич только делал двигатели... Сами ракеты делались в рашке... И ракеты эти были отданы за долги за газ в 99-м году...
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12.12.2022 17:52 Ответить
Останній патронний завод ми втратили 8 років тому, чи не усі склади з ************ висадили у повітря, але нічого так і не відновили. Які ракети?
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12.12.2022 23:22 Ответить
та там,настіко відомо і юла теж зафоршмачилась - це вона борг за газ віддала ракетами.а газ продала і гроші поклала в карман.шитокрито.
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12.12.2022 15:05 Ответить
вот спасибо...
так вот ты какой меморандум Будапештский ???
а мы то думали....
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12.12.2022 15:11 Ответить
Вы это серьезно? Вы что реально не знаете, что эти ракеты к Меморандуму не имеют никакого отношения и что этот чел несет откровенный бред? Их Кучма обменял в 99-м за долги за газ... Хотя в тот год газом заведовала вона... Так что чья это была инициатива еще тот вопрос...
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12.12.2022 17:45 Ответить
думаю там отдано было не мало и до ваны и после..
главный факт - обмененное старье теперь нехило бьет нам в спину...
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12.12.2022 17:51 Ответить
Полез посмотрел, там еще оказывается были поставки и в Китай и в Иран... И там и там наладили их производство...
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12.12.2022 17:56 Ответить
Цей факт може полегшити Штатам прийняття рішення про надання Україні томагавків, як компенсації за втрачені ракети у наслідок підписання будапештського меморандуму.
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12.12.2022 15:12 Ответить
...
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12.12.2022 15:20 Ответить
Це називается-Нашим салом по нашій шкурі.
Вот до чого довели ми Украінці свою державу,коли тут вільно почувають всякі мразі ї зрадники.
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12.12.2022 15:21 Ответить
так а как там поживает дохтур всех окалатехницках наук кучмо?
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12.12.2022 15:32 Ответить
кто то уже должен висеть
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12.12.2022 15:33 Ответить
Кучму за ці ракети підвісити за ноги.
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12.12.2022 15:34 Ответить
Кстати Кучма из-за газа начал войну в СМИ против РФ, потом это уже никто не мог остановить. Можно сказать все началось с Кучмы.
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12.12.2022 15:40 Ответить
Чего?) Это Кучма убедил рашиков что никакой Украины никогда не существовало?)
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12.12.2022 17:34 Ответить
Кучма начал войну против РФ в СМИ....,и передал им ракеты вкупе с ракетоносцами...Тут что-то не так..??
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12.12.2022 21:07 Ответить
А тысячи Р 27 воздушного базирования распродали? А С300, а БМП, которых было так много, что еще еще Гриценко успел поучаствовать.
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12.12.2022 15:45 Ответить
не переданы, а проданы. найдите старые новости и почитайте.
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12.12.2022 15:58 Ответить
Да такое впечатление, что большинство комментаторов с луны свалились))) И первый раз о этих ракетах услышала))) Но ладно они... Но когда такой бред несет зам начальника ГУР, то начинаешь задумываться он реально такой или притворяется... Эти ракеты были отданы за долги за газ в 99-м году и Меморандум к ним никакого отношения не имеет...
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12.12.2022 17:39 Ответить
ну вы точнее сформулировали, отданы за газ.
покрыли ими долги, кстати и самолеты так же.
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12.12.2022 17:43 Ответить
но с самолетами еще сложнее там из всех отданных за долги, реально только несколько стратегов забрали.
остальное лом оказалось. позже распилили на месте.
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12.12.2022 17:47 Ответить
Спасибо недальновидным западным партнёрам.
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12.12.2022 17:24 Ответить
Поздоровляю
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12.12.2022 17:55 Ответить
ооо как много интересного узнаем сейчас, что же там чучма напередовал
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12.12.2022 19:42 Ответить
Сто раз печатал все эти годы. Рекорд покупки недвижимости в Лондоне в 2007 или 8гг. 158 мил. дол. Аппартаменты жилые. Оформлены на жену Пинчука. А чья она дочка? Рекорд будет побит только в 2012г. Абрамовичем---за 212 мил. купит. А мы с таким восторгом тогда уминали окорочка и пивко с баночки----ну как вкусно сегодня?
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12.12.2022 20:11 Ответить
 
 