За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас, - ГУР
За даними воєнної розвідки України, ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", – підсумував представник воєнної розвідки України.
Упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.
Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" та "Ураган", яких у неї дефіцит та перемовини РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.
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тільки є одне но ....годувати голодранців не станемо 😠
Але завод не може за один день випускати тисячі ракет тому що виготовлення ракет це тривалий процес і якщо врахувати що Росія під санкціями але там хтось чимось допомагає все одно збільшити об'єми виробництва а також наростити запаси не зможе бо відразу використовує.
Агенція УНІАН про унікальне озброєння від НАТО відосик 🖕
Але кацапські ракетні заводи продовжують працювати
2) Разговоры об этом начинают слегка напрягать. Что ракеты заканчиваются и т.д.