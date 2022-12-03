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Новини Агресія Росії проти України
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За деякими видами озброєння Росія вже використовує стратегічний запас, - ГУР

ракети

За даними воєнної розвідки України, ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ

"Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, РФ за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави", – підсумував представник воєнної розвідки України.

Упродовж 2 місяців Росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини Росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ "Смерч" та "Ураган", яких у неї дефіцит та перемовини РФ з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сьогодні немає ознак створення потужного ударного угруповання на території Білорусі, - ГУР

Автор: 

армія рф (17216) крилаті ракети (1070) зброя (7435) розвідка (3856) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+12
На жаль рашка спроможна ще довго ковбасити нас. І не лише нас. Вона (як і СРСР) завжди мала пріоритетом клепати зброю і це зараз видно: на Заході з її величезним економічним потенціалом вже нестача зброї, а рашка продовжує гнати метал та біомасу на фронт і кінця тому не видно. Вже по цьому видно різницю приорітетів: якщо Захід ставить на покращення рівня життя, то рашка на знищення цього життя.
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03.12.2022 12:51
+9
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03.12.2022 13:27
+8
Стратегічний запас мізків в кацапів вже давно закінчився.
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03.12.2022 12:44
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Стратегічний запас мізків в кацапів вже давно закінчився.
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03.12.2022 12:44 Відповісти
скоро в царь-колокол зазвонят и царь-пушку с хранения снимут...
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03.12.2022 12:48 Відповісти
На жаль рашка спроможна ще довго ковбасити нас. І не лише нас. Вона (як і СРСР) завжди мала пріоритетом клепати зброю і це зараз видно: на Заході з її величезним економічним потенціалом вже нестача зброї, а рашка продовжує гнати метал та біомасу на фронт і кінця тому не видно. Вже по цьому видно різницю приорітетів: якщо Захід ставить на покращення рівня життя, то рашка на знищення цього життя.
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03.12.2022 12:51 Відповісти
Є в мене підозра, що "на заході", коли кажуть про "вичерпання запасів", то мають на увазі озброєння, яке може бути передане Україні без шкоди для безпеки власної країни. А коли мова ведеться про "нестачу озброєнь", то мається на увазі недостатня кількість озброєнь для того випадку, коли доведеться чинити опір нападнику(ам) самотужки. А хто буде ймовірним нападником, "захід", здається, вже зрозумів. Крім Угорщини. А Турція вважає, що впорається сама.
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03.12.2022 13:07 Відповісти
От мені цікаво: як вони збиралмся воювати з СРСР з такими запасами??? Чи думали, що ракетами з ядерними боєголівками пульнуть кілька разів і все?
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03.12.2022 15:39 Відповісти
Читала,що в них бронетранспортерів тільки 27 тисяч й 12 тисяч танків на складах. Навіть ,якщо половина на папері/розпродана/поломана- то нам ще вибивати й вибивати їх. Думаю ,що Путін здатен використати всі запаси ,лиш би показати "победу" бидломасі
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03.12.2022 13:23 Відповісти
Станом на 2021 рік, на базах зберігання РФ було 10 000 танків. Це танки 1950-1960 років випуску. Вони вже їх розконсервовують і вивозять на фронт.
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04.12.2022 10:43 Відповісти
Я знаю..... Я ,особисто, бачу проблему в іншому - ці танки стріляють й можуть вбити .... Ми також не на Абрамсах їздимо,тому ще е багато роботи....
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04.12.2022 11:52 Відповісти
А що тут дивного? Стратегічна ціль рсср яка? Знищення НАТИ (з Омєрікой). Запас який? "Стратєґічєскай". З ким веде війну рсср "на тєріторіі Украіни"? З НАТОй (і з Омєрікой). Який запас має бути для цього використаний? "Л" - логіка!
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03.12.2022 12:54 Відповісти
Скоро ми візьмемо кацапстан голими руками
тільки є одне но ....годувати голодранців не станемо 😠
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03.12.2022 12:59 Відповісти
От що то за такі санкції?!!!
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03.12.2022 13:01 Відповісти
але відкрити другий фронт і припинити це смертовбивство ніхто з розніжених натовців не наважиться
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03.12.2022 13:01 Відповісти
"Другий фронт" - не раніше, ніж станеться ******** "Пьорл Харбор".
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03.12.2022 13:09 Відповісти
Тобто відразу з конвеєра ці ракети використовують для запуску значить на складах ракет вже немає чи їх мало.
Але завод не може за один день випускати тисячі ракет тому що виготовлення ракет це тривалий процес і якщо врахувати що Росія під санкціями але там хтось чимось допомагає все одно збільшити об'єми виробництва а також наростити запаси не зможе бо відразу використовує.
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03.12.2022 13:08 Відповісти
Одну "на Україну", одну - на склад. І інфраструктура потроху знищується, і запаси для повномасштабного вторгнення "в НАТу" ростуть.
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03.12.2022 13:15 Відповісти
Так інфраструктура потроху і відновлюється. Виходить, "наша пєсня хараша, начінай сначала"
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03.12.2022 15:03 Відповісти
тысячу и не нужно, как видим достаточно всего сотни.
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03.12.2022 14:13 Відповісти
Из которых 80, будет сбито
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03.12.2022 15:01 Відповісти
Естественно легче. Или воостановить 20% повреждений или 100%. если бы долетали все ракеты, то мы бы уже все в землянках жили
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03.12.2022 20:27 Відповісти
это оттягивание неизбежного и не более.
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03.12.2022 20:30 Відповісти
Это значит, что чемоданный сруль просчитался и не получил того, чего хотел. Агрессор топчется на месте, расходуя дефицитные ракеты. В то время, как ПВО Украины, постоянно усиливается
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03.12.2022 20:36 Відповісти
https://youtu.be/RPM1cowB_tI ...

Агенція УНІАН про унікальне озброєння від НАТО відосик 🖕
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03.12.2022 13:15 Відповісти
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03.12.2022 13:27 Відповісти
АналоГовнетЫ путлера круче десяти Пентагонов и НАТО😆😆😆🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇮
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03.12.2022 13:40 Відповісти
сенатор - отключи своё безсознание...!
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03.12.2022 14:58 Відповісти
А стратегических запасов там как грязи. На это надеяться не нужно. Нужен план В (вовочка)
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03.12.2022 14:36 Відповісти
Вже третій місяць про розконсервування стратегічного запасу чуємо...
Але кацапські ракетні заводи продовжують працювати
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03.12.2022 15:23 Відповісти
Ні, ти розкажи як красиво наші склади прибрали, розконсервували. І ні гу-гу.
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04.12.2022 09:52 Відповісти
1) Это подтверждает, что никакого нападения НАТО кацапы не опасаются.
2) Разговоры об этом начинают слегка напрягать. Что ракеты заканчиваются и т.д.
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03.12.2022 20:06 Відповісти
гур все больше напоминает гур-гур-гур стара ***** з печі... какой-то словопоносный орган...
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04.12.2022 10:27 Відповісти
То есть если талиби двинуться на Таджикистан или Узбекистан или Туркменистан их Россия и ОДКБ не остановит.
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04.12.2022 10:54 Відповісти
 
 