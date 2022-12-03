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Новости Агрессия России против Украины
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По некоторым видам вооружения Россия уже использует стратегический запас, - ГУР

ракети

По данным военной разведки Украины, враг уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Это указывает на то, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – подытожил представитель военной разведки Украины.

В течение двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм, 152 мм из Беларуси.

Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения для РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит. Кроме того, продолжаются переговоры России с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет. Как отметил Вадим Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей и соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.

Читайте также: Нет признаков, что Россия планирует прекратить ракетные атаки по Украине, - Кирби

Автор: 

армия РФ (19067) крылатые ракеты (878) оружие (10198) разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+12
На жаль рашка спроможна ще довго ковбасити нас. І не лише нас. Вона (як і СРСР) завжди мала пріоритетом клепати зброю і це зараз видно: на Заході з її величезним економічним потенціалом вже нестача зброї, а рашка продовжує гнати метал та біомасу на фронт і кінця тому не видно. Вже по цьому видно різницю приорітетів: якщо Захід ставить на покращення рівня життя, то рашка на знищення цього життя.
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03.12.2022 12:51
+9
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03.12.2022 13:27
+8
Стратегічний запас мізків в кацапів вже давно закінчився.
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03.12.2022 12:44
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Стратегічний запас мізків в кацапів вже давно закінчився.
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03.12.2022 12:44 Ответить
скоро в царь-колокол зазвонят и царь-пушку с хранения снимут...
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03.12.2022 12:48 Ответить
На жаль рашка спроможна ще довго ковбасити нас. І не лише нас. Вона (як і СРСР) завжди мала пріоритетом клепати зброю і це зараз видно: на Заході з її величезним економічним потенціалом вже нестача зброї, а рашка продовжує гнати метал та біомасу на фронт і кінця тому не видно. Вже по цьому видно різницю приорітетів: якщо Захід ставить на покращення рівня життя, то рашка на знищення цього життя.
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03.12.2022 12:51 Ответить
Є в мене підозра, що "на заході", коли кажуть про "вичерпання запасів", то мають на увазі озброєння, яке може бути передане Україні без шкоди для безпеки власної країни. А коли мова ведеться про "нестачу озброєнь", то мається на увазі недостатня кількість озброєнь для того випадку, коли доведеться чинити опір нападнику(ам) самотужки. А хто буде ймовірним нападником, "захід", здається, вже зрозумів. Крім Угорщини. А Турція вважає, що впорається сама.
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03.12.2022 13:07 Ответить
От мені цікаво: як вони збиралмся воювати з СРСР з такими запасами??? Чи думали, що ракетами з ядерними боєголівками пульнуть кілька разів і все?
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03.12.2022 15:39 Ответить
Читала,що в них бронетранспортерів тільки 27 тисяч й 12 тисяч танків на складах. Навіть ,якщо половина на папері/розпродана/поломана- то нам ще вибивати й вибивати їх. Думаю ,що Путін здатен використати всі запаси ,лиш би показати "победу" бидломасі
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03.12.2022 13:23 Ответить
Станом на 2021 рік, на базах зберігання РФ було 10 000 танків. Це танки 1950-1960 років випуску. Вони вже їх розконсервовують і вивозять на фронт.
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04.12.2022 10:43 Ответить
Я знаю..... Я ,особисто, бачу проблему в іншому - ці танки стріляють й можуть вбити .... Ми також не на Абрамсах їздимо,тому ще е багато роботи....
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04.12.2022 11:52 Ответить
А що тут дивного? Стратегічна ціль рсср яка? Знищення НАТИ (з Омєрікой). Запас який? "Стратєґічєскай". З ким веде війну рсср "на тєріторіі Украіни"? З НАТОй (і з Омєрікой). Який запас має бути для цього використаний? "Л" - логіка!
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03.12.2022 12:54 Ответить
Скоро ми візьмемо кацапстан голими руками
тільки є одне но ....годувати голодранців не станемо 😠
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03.12.2022 12:59 Ответить
От що то за такі санкції?!!!
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03.12.2022 13:01 Ответить
але відкрити другий фронт і припинити це смертовбивство ніхто з розніжених натовців не наважиться
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03.12.2022 13:01 Ответить
"Другий фронт" - не раніше, ніж станеться ******** "Пьорл Харбор".
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03.12.2022 13:09 Ответить
Тобто відразу з конвеєра ці ракети використовують для запуску значить на складах ракет вже немає чи їх мало.
Але завод не може за один день випускати тисячі ракет тому що виготовлення ракет це тривалий процес і якщо врахувати що Росія під санкціями але там хтось чимось допомагає все одно збільшити об'єми виробництва а також наростити запаси не зможе бо відразу використовує.
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03.12.2022 13:08 Ответить
Одну "на Україну", одну - на склад. І інфраструктура потроху знищується, і запаси для повномасштабного вторгнення "в НАТу" ростуть.
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03.12.2022 13:15 Ответить
Так інфраструктура потроху і відновлюється. Виходить, "наша пєсня хараша, начінай сначала"
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03.12.2022 15:03 Ответить
тысячу и не нужно, как видим достаточно всего сотни.
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03.12.2022 14:13 Ответить
Из которых 80, будет сбито
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03.12.2022 15:01 Ответить
Естественно легче. Или воостановить 20% повреждений или 100%. если бы долетали все ракеты, то мы бы уже все в землянках жили
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03.12.2022 20:27 Ответить
это оттягивание неизбежного и не более.
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03.12.2022 20:30 Ответить
Это значит, что чемоданный сруль просчитался и не получил того, чего хотел. Агрессор топчется на месте, расходуя дефицитные ракеты. В то время, как ПВО Украины, постоянно усиливается
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03.12.2022 20:36 Ответить
https://youtu.be/RPM1cowB_tI ...

Агенція УНІАН про унікальне озброєння від НАТО відосик 🖕
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03.12.2022 13:15 Ответить
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03.12.2022 13:27 Ответить
АналоГовнетЫ путлера круче десяти Пентагонов и НАТО😆😆😆🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇮
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03.12.2022 13:40 Ответить
сенатор - отключи своё безсознание...!
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03.12.2022 14:58 Ответить
А стратегических запасов там как грязи. На это надеяться не нужно. Нужен план В (вовочка)
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03.12.2022 14:36 Ответить
Вже третій місяць про розконсервування стратегічного запасу чуємо...
Але кацапські ракетні заводи продовжують працювати
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03.12.2022 15:23 Ответить
Ні, ти розкажи як красиво наші склади прибрали, розконсервували. І ні гу-гу.
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04.12.2022 09:52 Ответить
1) Это подтверждает, что никакого нападения НАТО кацапы не опасаются.
2) Разговоры об этом начинают слегка напрягать. Что ракеты заканчиваются и т.д.
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03.12.2022 20:06 Ответить
гур все больше напоминает гур-гур-гур стара ***** з печі... какой-то словопоносный орган...
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04.12.2022 10:27 Ответить
То есть если талиби двинуться на Таджикистан или Узбекистан или Туркменистан их Россия и ОДКБ не остановит.
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04.12.2022 10:54 Ответить
 
 