По некоторым видам вооружения Россия уже использует стратегический запас, - ГУР
По данным военной разведки Украины, враг уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Это указывает на то, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – подытожил представитель военной разведки Украины.
В течение двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм, 152 мм из Беларуси.
Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения для РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит. Кроме того, продолжаются переговоры России с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет. Как отметил Вадим Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей и соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.
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тільки є одне но ....годувати голодранців не станемо 😠
Але завод не може за один день випускати тисячі ракет тому що виготовлення ракет це тривалий процес і якщо врахувати що Росія під санкціями але там хтось чимось допомагає все одно збільшити об'єми виробництва а також наростити запаси не зможе бо відразу використовує.
Агенція УНІАН про унікальне озброєння від НАТО відосик 🖕
Але кацапські ракетні заводи продовжують працювати
2) Разговоры об этом начинают слегка напрягать. Что ракеты заканчиваются и т.д.