По некоторым видам вооружения Россия уже использует стратегический запас, - ГУР

По данным военной разведки Украины, враг уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности, в августе.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Это указывает на то, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – подытожил представитель военной разведки Украины.

В течение двух месяцев РФ вывозила артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм, 152 мм из Беларуси.

Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры России с другими странами по поставкам боеприпасов, ракетного вооружения для РСЗО "Смерч" и "Ураган", которых у нее дефицит. Кроме того, продолжаются переговоры России с Ираном по пополнению запасов баллистических ракет. Как отметил Вадим Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей и соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.

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