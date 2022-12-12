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крылатые ракеты (711) производство (331) разведка (3997) ракеты (2699)

РФ производит около 40 ракет в месяц, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ракети

Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Так, издание пишет, что в то время как многие считают, что российские запасы современных высокоточных ракет заканчиваются, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал, что российские оружейные заводы продолжают производить новые ракеты.

По его словам, Россия смогла произвести 240 точных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала полномасштабной войны против Украины.

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Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что у России есть ракеты на несколько масштабных атак, после чего она "выйдет в ноль".

Ранее министр обороны Алексей Резников обнародовал данные о количестве оставшихся в РФ ракет.
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Топ комментарии
+46
Тому й треба лупити по заводам де їх роблять. Оцей пінг-понг з ПВО, ніхера не вирішить.
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12.12.2022 15:11
+27
Скільки ми виробляємо ракет на дальність 500+? Треба вже кацапську економіку і військове виробництво зносити під фундамент.
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12.12.2022 15:12
+22
П'ять, навіть не ракет, - дронів, поклали енергетику Одеської області...
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12.12.2022 15:17
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нужно взорвать производства ракет!!!
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13.12.2022 01:04 Ответить
Чего мелочиться, сразу путлера надо взрывать.
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14.12.2022 13:27 Ответить
ось і я про що! все це ППО, генератори, трансформари - коту під хвіст поки мосКАЛЛі роблять ракети!
тому Україні також потрібні РАКЕТИ!
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13.12.2022 07:07 Ответить
ППО та ПРО ніколи не будуть стовідсотковими, Україні треба аналог тих ракет які по нам запускає расєя, альтернативи не має...
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13.12.2022 08:02 Ответить
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