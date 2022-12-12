Окупантів кидають у лісосмугах Луганщини без боєкомплекту та їжі, - Гайдай

Російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Полонені окупанти зізнаються, що коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них, залишають ні з чим", - заявив Гайдай.

За його словами, на окупованій частині Луганщини вкрай критична ситуація з медичним обслуговуванням. Поранених середньої важкості швидко виписують та знов відправляють на фронт. Важкопоранених до медичних закладів Луганська просто не встигають довезти.

"У гуртожитку в Сватовому вчора окупанти знову запалили там, де треба", - заявив Гайдай.

Також очільник області пояснив, що Збройні сили України мають певний успіх на Сватівському та Кремінському напрямках. А от мобілізовані росіяни йдуть в бій практично непідготовленими. Саме тому й загиблих в них дуже багато.

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