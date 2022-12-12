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Окупантів кидають у лісосмугах Луганщини без боєкомплекту та їжі, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Полонені окупанти зізнаються, що коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них, залишають ні з чим", - заявив Гайдай.

За його словами, на окупованій частині Луганщини вкрай критична ситуація з медичним обслуговуванням. Поранених середньої важкості швидко виписують та знов відправляють на фронт. Важкопоранених до медичних закладів Луганська просто не встигають довезти.

"У гуртожитку в Сватовому вчора окупанти знову запалили там, де треба", - заявив Гайдай.

Також очільник області пояснив, що Збройні сили України мають певний успіх на Сватівському та Кремінському напрямках. А от мобілізовані росіяни йдуть в бій практично непідготовленими. Саме тому й загиблих в них дуже багато.

Також читайте: У штабі "вагнерівців" у Кадіївці прогримів вибух, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
...бросают без бк и еды но ещё живыми? это недоработка.
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12.12.2022 16:16
+9
т.е. нам их обнять и накормить??? посочувствовать и подкинуть боекомплект?...
там такое пекло.. что все 12 часов продержаться можно израсходовать и весь боекомплект и жрать не хочется - поэтому не сильно верьте в сказки пленных, они набрешут не дорого возьмут (сигареткой и чаем)...
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12.12.2022 16:37
+7
Дело маршала Жукова живет и процветает-можем повторить.
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12.12.2022 16:22
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...бросают без бк и еды но ещё живыми? это недоработка.
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12.12.2022 16:16 Відповісти
треба ПОШВИДШЕ добивати ЦЕЙ біомусор!
а не піарити...а то приїдуть якісь "бєградскіє мамаші" і врятують тих покидьків!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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12.12.2022 17:20 Відповісти
ой та было б там шо промывать я вас умоляю, какие там "мозги"
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12.12.2022 17:26 Відповісти
У орків єдина "ізвіліні" затарена соловйовсько-скабєєвським лайном.
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12.12.2022 18:37 Відповісти
На расии одинокие пикеты с требованиями ,,Не бросай чмобика в бидэ,, !!!
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12.12.2022 18:35 Відповісти
Все боєздатне у них зараз під Бахмутом.
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12.12.2022 16:18 Відповісти
Дело маршала Жукова живет и процветает-можем повторить.
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12.12.2022 16:22 Відповісти
Вот не нужно недооценивать дело маршала Жукова! Тактика проста и эффективна, как топор - завалить противника ничего не стоящим неподготовленным мясом, которого, заметьте, на расее больше, чем материала для скульптур Бопосова, истощая его боевые части и резервы, сохранить хоть что-то более-менее стоящее, за выигранное время подготовить ещё что-то более-менее стоящее, и так, накатывая волнами(плюс разрушение гражданской инфраструктуры и деморализации населения), медленно, но уверенно продавливать оборону противника, захватывать территории! Они учились именно этому, и учились и тренировались очень хорошо! И по-другому они воевать не могут и не будут!
P.S. Надеюсь, нет уверен, что Залужный и партнёры нашли способы и методы противодействия такой тактике и дальше будут их оттачивать и усовершенствовать!
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12.12.2022 17:26 Відповісти
"коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них" - я так собаку завіз колись, курчат жер, до сих пір його очі пам'ятаю...
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12.12.2022 16:23 Відповісти
А мені подобається
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12.12.2022 16:25 Відповісти
Нафига козе баян?
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12.12.2022 16:33 Відповісти
Нафига "коню" туалет.
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12.12.2022 16:42 Відповісти
Правильно, пусть как хозяин ходит в чемодан, а лучше в авоську.
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12.12.2022 17:13 Відповісти
Зі слів *****, все іде по плану, що не влаштовує Гайдая?
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12.12.2022 16:33 Відповісти
т.е. нам их обнять и накормить??? посочувствовать и подкинуть боекомплект?...
там такое пекло.. что все 12 часов продержаться можно израсходовать и весь боекомплект и жрать не хочется - поэтому не сильно верьте в сказки пленных, они набрешут не дорого возьмут (сигареткой и чаем)...
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12.12.2022 16:37 Відповісти
Сегодня содержание пленного -- 3000 грв. А половина Украины
пенсионеров, в большенстве из сельской местности этого не
имеют.
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12.12.2022 16:50 Відповісти
Я думаю, решать, что делать с этими "людьми" - вопрос для тех, кто воюет! Надеюсь, они в каждом конкретном случае поступят правильно!))
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12.12.2022 17:58 Відповісти
Русскіі с іспуга скушалі друг друга.
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12.12.2022 16:38 Відповісти
Хороший кацап-мертвий кацап!
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12.12.2022 16:42 Відповісти
Бабы ещё нарожают.
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12.12.2022 16:46 Відповісти
путло ж казав,що вони на самозабезпеченні...
малося на увазі мародерить...
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12.12.2022 16:47 Відповісти
Какие ж в лесополосах оккупанты, это обычные грибники. В Украине в эту пору грибы растут такие - "*******" называются.
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12.12.2022 16:47 Відповісти
Видимо, уже просчитано, что больше 12часов они не живут.
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12.12.2022 16:52 Відповісти
Так це вони спеціально, щоб в полоні поїсти. Рашка назбирала вояк, а забезпечити всіх не встига.
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12.12.2022 16:53 Відповісти
Нехай один одного йогуртом пригощають )))
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12.12.2022 17:01 Відповісти
а ти заглянь в тікток,
може перестанеш сміятися з орків та зробиш, шоб з нашими військовими такого не траплялось....
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12.12.2022 17:10 Відповісти
Ну такі ж нещасні,тільки хтось із них таки хєряче по наших і не слабо.
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12.12.2022 17:41 Відповісти
Кацапскій піз*дьож.
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12.12.2022 18:22 Відповісти
Что в этом плохого?
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12.12.2022 21:35 Відповісти
Напрашивается термин «одноразовые»
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12.12.2022 22:04 Відповісти
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12.12.2022 23:17 Відповісти
 
 