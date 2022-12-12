Окупантів кидають у лісосмугах Луганщини без боєкомплекту та їжі, - Гайдай
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Російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Полонені окупанти зізнаються, що коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них, залишають ні з чим", - заявив Гайдай.
За його словами, на окупованій частині Луганщини вкрай критична ситуація з медичним обслуговуванням. Поранених середньої важкості швидко виписують та знов відправляють на фронт. Важкопоранених до медичних закладів Луганська просто не встигають довезти.
"У гуртожитку в Сватовому вчора окупанти знову запалили там, де треба", - заявив Гайдай.
Також очільник області пояснив, що Збройні сили України мають певний успіх на Сватівському та Кремінському напрямках. А от мобілізовані росіяни йдуть в бій практично непідготовленими. Саме тому й загиблих в них дуже багато.
Будь ласка, зачекайте...
а не піарити...а то приїдуть якісь "бєградскіє мамаші" і врятують тих покидьків!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
P.S. Надеюсь, нет уверен, что Залужный и партнёры нашли способы и методы противодействия такой тактике и дальше будут их оттачивать и усовершенствовать!
там такое пекло.. что все 12 часов продержаться можно израсходовать и весь боекомплект и жрать не хочется - поэтому не сильно верьте в сказки пленных, они набрешут не дорого возьмут (сигареткой и чаем)...
пенсионеров, в большенстве из сельской местности этого не
имеют.
малося на увазі мародерить...
може перестанеш сміятися з орків та зробиш, шоб з нашими військовими такого не траплялось....