Оккупантов бросают в лесополосах Луганщины без боекомплекта и еды, - Гайдай

Российских военных бросают в лесополосы Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боекомплектами и уже не возвращаются к ним, оставляют ни с чем", - заявил Гайдай.

По его словам, на оккупированной части Луганской области крайне критическая ситуация с медицинским обслуживанием. Раненых средней тяжести быстро выписывают и снова отправляют на фронт. Тяжело раненых в медицинские учреждения Луганска просто не успевают довезти.

"В общежитии в Сватово вчера оккупанты снова закурили там, где надо", - заявил Гайдай.

Также глава области отметил, что Вооруженные силы Украины имеют определенный успех на Сватовском и Кременском направлениях. А вот мобилизованные россияне идут в бой практически неподготовленными. Именно поэтому и погибших очень много.

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