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Оккупантов бросают в лесополосах Луганщины без боекомплекта и еды, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Российских военных бросают в лесополосы Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боекомплектами и уже не возвращаются к ним, оставляют ни с чем", - заявил Гайдай.

По его словам, на оккупированной части Луганской области крайне критическая ситуация с медицинским обслуживанием. Раненых средней тяжести быстро выписывают и снова отправляют на фронт. Тяжело раненых в медицинские учреждения Луганска просто не успевают довезти.

"В общежитии в Сватово вчера оккупанты снова закурили там, где надо", - заявил Гайдай.

Также глава области отметил, что Вооруженные силы Украины имеют определенный успех на Сватовском и Кременском направлениях. А вот мобилизованные россияне идут в бой практически неподготовленными. Именно поэтому и погибших очень много.

Смотрите: В штабе "вагнеровцев" в Кадиевке прогремел взрыв, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+15
...бросают без бк и еды но ещё живыми? это недоработка.
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12.12.2022 16:16
+9
т.е. нам их обнять и накормить??? посочувствовать и подкинуть боекомплект?...
там такое пекло.. что все 12 часов продержаться можно израсходовать и весь боекомплект и жрать не хочется - поэтому не сильно верьте в сказки пленных, они набрешут не дорого возьмут (сигареткой и чаем)...
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12.12.2022 16:37
+7
Дело маршала Жукова живет и процветает-можем повторить.
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12.12.2022 16:22
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...бросают без бк и еды но ещё живыми? это недоработка.
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12.12.2022 16:16 Ответить
треба ПОШВИДШЕ добивати ЦЕЙ біомусор!
а не піарити...а то приїдуть якісь "бєградскіє мамаші" і врятують тих покидьків!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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12.12.2022 17:20 Ответить
ой та было б там шо промывать я вас умоляю, какие там "мозги"
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12.12.2022 17:26 Ответить
У орків єдина "ізвіліні" затарена соловйовсько-скабєєвським лайном.
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12.12.2022 18:37 Ответить
На расии одинокие пикеты с требованиями ,,Не бросай чмобика в бидэ,, !!!
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12.12.2022 18:35 Ответить
Все боєздатне у них зараз під Бахмутом.
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12.12.2022 16:18 Ответить
Дело маршала Жукова живет и процветает-можем повторить.
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12.12.2022 16:22 Ответить
Вот не нужно недооценивать дело маршала Жукова! Тактика проста и эффективна, как топор - завалить противника ничего не стоящим неподготовленным мясом, которого, заметьте, на расее больше, чем материала для скульптур Бопосова, истощая его боевые части и резервы, сохранить хоть что-то более-менее стоящее, за выигранное время подготовить ещё что-то более-менее стоящее, и так, накатывая волнами(плюс разрушение гражданской инфраструктуры и деморализации населения), медленно, но уверенно продавливать оборону противника, захватывать территории! Они учились именно этому, и учились и тренировались очень хорошо! И по-другому они воевать не могут и не будут!
P.S. Надеюсь, нет уверен, что Залужный и партнёры нашли способы и методы противодействия такой тактике и дальше будут их оттачивать и усовершенствовать!
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12.12.2022 17:26 Ответить
"коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них" - я так собаку завіз колись, курчат жер, до сих пір його очі пам'ятаю...
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12.12.2022 16:23 Ответить
А мені подобається
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12.12.2022 16:25 Ответить
Нафига козе баян?
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12.12.2022 16:33 Ответить
Нафига "коню" туалет.
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12.12.2022 16:42 Ответить
Правильно, пусть как хозяин ходит в чемодан, а лучше в авоську.
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12.12.2022 17:13 Ответить
Зі слів *****, все іде по плану, що не влаштовує Гайдая?
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12.12.2022 16:33 Ответить
т.е. нам их обнять и накормить??? посочувствовать и подкинуть боекомплект?...
там такое пекло.. что все 12 часов продержаться можно израсходовать и весь боекомплект и жрать не хочется - поэтому не сильно верьте в сказки пленных, они набрешут не дорого возьмут (сигареткой и чаем)...
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12.12.2022 16:37 Ответить
Сегодня содержание пленного -- 3000 грв. А половина Украины
пенсионеров, в большенстве из сельской местности этого не
имеют.
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12.12.2022 16:50 Ответить
Я думаю, решать, что делать с этими "людьми" - вопрос для тех, кто воюет! Надеюсь, они в каждом конкретном случае поступят правильно!))
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12.12.2022 17:58 Ответить
Русскіі с іспуга скушалі друг друга.
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12.12.2022 16:38 Ответить
Хороший кацап-мертвий кацап!
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12.12.2022 16:42 Ответить
Бабы ещё нарожают.
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12.12.2022 16:46 Ответить
путло ж казав,що вони на самозабезпеченні...
малося на увазі мародерить...
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12.12.2022 16:47 Ответить
Какие ж в лесополосах оккупанты, это обычные грибники. В Украине в эту пору грибы растут такие - "*******" называются.
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12.12.2022 16:47 Ответить
Видимо, уже просчитано, что больше 12часов они не живут.
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12.12.2022 16:52 Ответить
Так це вони спеціально, щоб в полоні поїсти. Рашка назбирала вояк, а забезпечити всіх не встига.
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12.12.2022 16:53 Ответить
Нехай один одного йогуртом пригощають )))
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12.12.2022 17:01 Ответить
а ти заглянь в тікток,
може перестанеш сміятися з орків та зробиш, шоб з нашими військовими такого не траплялось....
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12.12.2022 17:10 Ответить
Ну такі ж нещасні,тільки хтось із них таки хєряче по наших і не слабо.
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12.12.2022 17:41 Ответить
Кацапскій піз*дьож.
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12.12.2022 18:22 Ответить
Что в этом плохого?
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12.12.2022 21:35 Ответить
Напрашивается термин «одноразовые»
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12.12.2022 22:04 Ответить
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12.12.2022 23:17 Ответить
 
 