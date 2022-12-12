Оккупантов бросают в лесополосах Луганщины без боекомплекта и еды, - Гайдай
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Российских военных бросают в лесополосы Луганской области без боекомплекта и еды. Офицеры обещают передать им необходимое, но по факту это только слова.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Пленные оккупанты признаются, что когда их доставляют на позиции где-то в лесополосах, офицеры приказывают подождать 12 часов, едут за провизией и боекомплектами и уже не возвращаются к ним, оставляют ни с чем", - заявил Гайдай.
По его словам, на оккупированной части Луганской области крайне критическая ситуация с медицинским обслуживанием. Раненых средней тяжести быстро выписывают и снова отправляют на фронт. Тяжело раненых в медицинские учреждения Луганска просто не успевают довезти.
"В общежитии в Сватово вчера оккупанты снова закурили там, где надо", - заявил Гайдай.
Также глава области отметил, что Вооруженные силы Украины имеют определенный успех на Сватовском и Кременском направлениях. А вот мобилизованные россияне идут в бой практически неподготовленными. Именно поэтому и погибших очень много.
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а не піарити...а то приїдуть якісь "бєградскіє мамаші" і врятують тих покидьків!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
P.S. Надеюсь, нет уверен, что Залужный и партнёры нашли способы и методы противодействия такой тактике и дальше будут их оттачивать и усовершенствовать!
там такое пекло.. что все 12 часов продержаться можно израсходовать и весь боекомплект и жрать не хочется - поэтому не сильно верьте в сказки пленных, они набрешут не дорого возьмут (сигареткой и чаем)...
пенсионеров, в большенстве из сельской местности этого не
имеют.
малося на увазі мародерить...
може перестанеш сміятися з орків та зробиш, шоб з нашими військовими такого не траплялось....