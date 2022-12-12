ДТЕК шукає обладнання в ЄС для якнайшвидшого відновлення енергосистеми
Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова шукає необхідне обладнання в країнах ЄС для якнайшвидшого відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
"У нас є переважно контракти з європейськими компаніями. Це, наприклад, ABB, Siemens. Пріоритет - обладнання, яке може бути швидко доставлене", - повідомив він в інтерв'ю Forbes Україна.
З його слів, деяке обладнання ДТЕК уже поставила до України.
Також компанія активно закуповує обладнання у внутрішніх виробників.
"Ми в діалозі з Європейською спільнотою, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. У нас є перелік обладнання, яке нам можуть надати. Думаю, що найближчими тижнями це обладнання має бути доставлене в Україну. Це резервне обладнання або вживане. Воно закриє наші потреби на 10-15%", - додав Салєєв.
Однак великих автотрансформаторів, на жаль, у цьому списку немає. Це обладнання потрібно купувати та виробляти.
Раніше в компанії заявляли, що за останні понад два місяці підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 18 разів. В результаті 24 працівники поранені, 3 загинули. Збитки від масованих терористичних ударів сягають мільярдів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Государство... точнее, народ в лице государства уже успешно оплачивает восстановление частных ресурсов ДТЭК. Окей, я согласен, пусть так. Но тогда - это будут уже народные электростанции.
Не націоналізувати потрібно, а повертати незаконно за безцінь прихватизоване бандитом ахмєткою
Для местного производителя трансформаторов, который в Запорожье находится.
А Рината Леонидовича давно пора избавить от ужасающих убытков, которые он несёт.
Це хіба не саботаж якщо енергетична інфраструктура уже 2-й місяць не відновлюється і населення мерзне у темноті без електроенергії?
А попытку продажи нац. имущества - приравнять к госизмене, или даже хуже.
А по-другому = никак.
Яка милота! Офіційна ФБ-сторінка ДТЕК Дніпровські електромережі керується адміном з оркостану
Для вас секретом було те що багато тупих, куплених або просто несповна розуму?
Задайте собі питання чому приватна армія ахметова дала пройти в Славянськ Гіркіну.
Знайдете відповідь - стане зрозуміло більшість "зрад" та "перемог"...
Молодцы в этом плане.
Но.
Важный нюанс.
Вчера он сгорел. Снова.