ДТЭК ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы
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Компания ДТЭК Рината Ахметова ищет необходимое оборудование в странах ЕС для скорейшего восстановления разрушенной Россией энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.
"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет – оборудование, которое может быть быстро доставлено", - сообщил он в интервью Forbes Украина.
По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставило в Украину.
Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.
"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Оно закроет наши потребности на 10-15%.", - добавил Салеев.
Однако крупных автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.
Ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.
Пожалуйста, подождите...
Государство... точнее, народ в лице государства уже успешно оплачивает восстановление частных ресурсов ДТЭК. Окей, я согласен, пусть так. Но тогда - это будут уже народные электростанции.
Не націоналізувати потрібно, а повертати незаконно за безцінь прихватизоване бандитом ахмєткою
Для местного производителя трансформаторов, который в Запорожье находится.
А Рината Леонидовича давно пора избавить от ужасающих убытков, которые он несёт.
Це хіба не саботаж якщо енергетична інфраструктура уже 2-й місяць не відновлюється і населення мерзне у темноті без електроенергії?
А попытку продажи нац. имущества - приравнять к госизмене, или даже хуже.
А по-другому = никак.
Яка милота! Офіційна ФБ-сторінка ДТЕК Дніпровські електромережі керується адміном з оркостану
Для вас секретом було те що багато тупих, куплених або просто несповна розуму?
Задайте собі питання чому приватна армія ахметова дала пройти в Славянськ Гіркіну.
Знайдете відповідь - стане зрозуміло більшість "зрад" та "перемог"...
Молодцы в этом плане.
Но.
Важный нюанс.
Вчера он сгорел. Снова.