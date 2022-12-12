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ДТЭК (406) оборудование (79)

ДТЭК ищет оборудование в ЕС для скорейшего восстановления энергосистемы

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

енергетика,електроенергія,енергосектор

Компания ДТЭК Рината Ахметова ищет необходимое оборудование в странах ЕС для скорейшего восстановления разрушенной Россией энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"У нас есть в основном контракты с европейскими компаниями. Это, к примеру, ABB, Siemens. Приоритет – оборудование, которое может быть быстро доставлено", - сообщил он в интервью Forbes Украина.

По его словам, некоторое оборудование ДТЭК уже поставило в Украину.

Также компания активно закупает оборудование у внутренних производителей.

"Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину. Это резервное оборудование или бывшее в употреблении. Оно закроет наши потребности на 10-15%.", - добавил Салеев.

Однако крупных автотрансформаторов, к сожалению, в этом списке нет. Это оборудование нужно покупать и производить.

Ранее в компании заявляли, что за последние более двух месяцев предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 18 раз. В результате 24 работника ранены, 3 погибли. Ущерб от массированных террористических ударов достигает миллиардов гривен.
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Топ комментарии
+7
Вообще вопрос интересный. ДТЭК-частная компания. Рано или поздно, возникнет вопрос( если уже не возник), кто будет платить за восстановление генерации. То же касается и облэнерго. Там вообще, на этой почве может возникнуть саботаж. Вон Бене Кременчук разбомбили, Беня и не торопиться его восстанавливать. В электрике -та же проблема. Но о ней все молчат.
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12.12.2022 16:38
+6
ДТЭК частная компания и никаких звиздюлей ей не надо, т.к. она заинтересована в прибыли, а вот УКрэнерго явно пасёт задних. Кроме всего прочего именно ДТЭК всячески третировалось со стороны Банковой которая административно придерживала платежи сей компании выданные не бюджетом, а именно ЕС на компенсацию разницы цены "зелёной" энергии!!! А сейчас, когда потери чрезмерны и явно не могут быть покрыты целиком из свободных средств ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО помогать ДТЭК а не звездюлины выписывать. Коль такой "умный" иди, восстанавливай разрушенное ЗА СВОЙ СЧЁТ не имея прибыли, набирай кредиты за бешеный процент зная зарание, что не сможешь потом его вернуть учитывая мизер прибыли и максимум расходов!!!
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12.12.2022 16:42
+5
А национализировать эту шаракину кантору ахметки случаем нельзя, как это было с бениным приватом? Почему я киевлянин должен содержать этого рыжего таракана донецкого и держать на плаву никому не нужный его футбольный клуб бомж шахтер скитающий по всей Украине, скидывая бабки за коммуналку электрики ахметке, а не государству Украина? Конечно гудок в свое время на оборудовании дэтека экономил и ставил старое в Киеве и Одессе, что теперь новые западные трансформаторы не подходят, а тем временем покупал дворцы и квартиры во Франции и Англии и скупал бразил для своей игрушки ФК шлактер. Даже у Суркиса, которого я как фанат Динамо тоже ненавижу со Львовоблэнерго проблем таких нет, как у ахметки с его дэтеком в Киеве и Одессе
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12.12.2022 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Дали триндюлей після заяви про будівництво нових, а не ремонту старих, от і зашурували. А сіменс, це европа чи канада? Підскажіть, будь ласочка
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12.12.2022 16:29 Ответить
Сименс- как и любая крупнейшая компания -интернациональна. Штаб квартира в ФРГ, заводы по всему миру. В Канаде то же. Акционеры компании- кто угодно.
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12.12.2022 16:34 Ответить
І шо?
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12.12.2022 16:37 Ответить
Це хто писав?-" А сіменс, це европа чи канада?"?
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12.12.2022 16:40 Ответить
Хто, хто, дід в пальто і баба з пістолетом
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12.12.2022 16:47 Ответить
Пані, ви ж не хочете мати славу хабалки? Ви задали питання, вам ввічливо відповіли. Тримайте себе у руках.
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12.12.2022 16:55 Ответить
Маладой чалавек, пшол
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12.12.2022 16:57 Ответить
Хабалка, стули пельку. Вважав за людину, а воно ще й воняє. Тхьху!
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12.12.2022 17:01 Ответить
Ви знаєте значення кацапського слова ''хабалка''? Неук
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12.12.2022 17:03 Ответить
Я знаю, що ти нешкрябане, та неввічливе ЧМО! Тобі достатньо?
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12.12.2022 17:07 Ответить
Так, сонце, достатньо, бот проплачений, ще й просто дурень
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12.12.2022 17:21 Ответить
Боже! Яка божевільна хабалка-хамло може існувати! Не особа жіночої статі, а бомжиха із смітника... Сором.
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12.12.2022 17:31 Ответить
Опаньки, картина маслом. Я дурень, але не зважайте, не по своєй волє, токмо за бабло
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12.12.2022 17:35 Ответить
Тьху!
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12.12.2022 17:38 Ответить
Тада
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12.12.2022 17:42 Ответить
ДТЭК частная компания и никаких звиздюлей ей не надо, т.к. она заинтересована в прибыли, а вот УКрэнерго явно пасёт задних. Кроме всего прочего именно ДТЭК всячески третировалось со стороны Банковой которая административно придерживала платежи сей компании выданные не бюджетом, а именно ЕС на компенсацию разницы цены "зелёной" энергии!!! А сейчас, когда потери чрезмерны и явно не могут быть покрыты целиком из свободных средств ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО помогать ДТЭК а не звездюлины выписывать. Коль такой "умный" иди, восстанавливай разрушенное ЗА СВОЙ СЧЁТ не имея прибыли, набирай кредиты за бешеный процент зная зарание, что не сможешь потом его вернуть учитывая мизер прибыли и максимум расходов!!!
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12.12.2022 16:42 Ответить
Нехай віллу свою продасть
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12.12.2022 16:46 Ответить
Не продаст, дальше что? Это серьезный вопрос, его решать нужно на государственном уровне, а не видосы по телеку пилить для слабоумных.
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12.12.2022 16:49 Ответить
Наилучший вариант помощи народу Украины в данном случае - национализация. Чтоб спасти нищего-несчастного богатейшего олигарха нашей страны от расходов.
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12.12.2022 16:54 Ответить
Предидущие "национализации" имели своей целью отстроить Коломойскому НПЗ и потом "по суду" его тихо передать взад. Если с генерацией поступят так же, то это равносильно тому, что сейчас государство без всякой национализации будет за свой счет восстанавливать частные компании.
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12.12.2022 17:00 Ответить
Согласен. Дополнительно ввести исключительную меру социальной защиты - за любые попытки национализации государственного имущества. Не за национализацию, за попытку даже.
Государство... точнее, народ в лице государства уже успешно оплачивает восстановление частных ресурсов ДТЭК. Окей, я согласен, пусть так. Но тогда - это будут уже народные электростанции.
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12.12.2022 17:03 Ответить
Треба починати з того, як і за які кошти цей дитек отримав майно критичної енергетичної інфраструктури держави.
Не націоналізувати потрібно, а повертати незаконно за безцінь прихватизоване бандитом ахмєткою
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12.12.2022 20:21 Ответить
І свою продайте. Хто розігнав про пошкодження всіх тепло та гідро електростанцій не трансформаторних підстанцій, а саме станцій, чиї вони? Ахмет хоче бабла. Чому заявили про зупинення атомних? Так просто не щупиниш. Ці мільярдні мутки можете комусь іншому на вуха пристраювати
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12.12.2022 16:56 Ответить
А государство, которое "обязано" помогать ДТЭКу, разве с Луны берёт деньги?... Или всё-таки у налогоплатильщиков, в том числе и западных? Тогда возникает вопрос места и роли того самого пресловутого ДТЭКа после войны, особенно с новой, ДЕМОНОПОЛИЗИРОВАННОЙ и ЗАЩИЩЁННОЙ энергетикой Украины
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12.12.2022 17:02 Ответить
Часноє військовий стан, дуже швидко стане не часним
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12.12.2022 17:36 Ответить
Проблема с отечественным производителем может заключаться, как это не парадоксально, именно в том, что от него требуется, т.к. без этой продукции не будет подачи электричества, а без электричества он не может произвести необходимую продукцию. Поэтому к отключению подачи электроэнергии придётся относится избирательно, а не по справедливости, сначала тем благодаря кому можно помочь иным!
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12.12.2022 16:37 Ответить
Для производства електричества одних видочсиков не достаточно
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12.12.2022 16:53 Ответить
Отключи ветку на Будапешт. Только за сегодня в среднем 500-600Мвт сэкономишь в час. Это не говоря уже о Конче-Заспе, Буковеле и иных "неприкосновенных" местах, к оборонке или же критической инфраструктуре отношения не имеющих никакого.
Для местного производителя трансформаторов, который в Запорожье находится.
А Рината Леонидовича давно пора избавить от ужасающих убытков, которые он несёт.
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12.12.2022 16:58 Ответить
Вообще вопрос интересный. ДТЭК-частная компания. Рано или поздно, возникнет вопрос( если уже не возник), кто будет платить за восстановление генерации. То же касается и облэнерго. Там вообще, на этой почве может возникнуть саботаж. Вон Бене Кременчук разбомбили, Беня и не торопиться его восстанавливать. В электрике -та же проблема. Но о ней все молчат.
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12.12.2022 16:38 Ответить
Где саботаж? В опе я вижу нихера не делают, где еще?
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12.12.2022 16:51 Ответить
Саботаж будет тихим. Просто станут делать вид, что восстанавлиаают и все. А кина не будет.
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12.12.2022 17:12 Ответить
Союзники давно виділили сотні млн дол на відновлення енергетичної інфраструктури. Останнім Азербайджан надіслав силові трансформатори з генераторами.
Це хіба не саботаж якщо енергетична інфраструктура уже 2-й місяць не відновлюється і населення мерзне у темноті без електроенергії?
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12.12.2022 20:27 Ответить
Бубочка уже про все снял видосики, вам что этого мало?
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12.12.2022 16:50 Ответить
Заткнись!
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12.12.2022 17:09 Ответить
А национализировать эту шаракину кантору ахметки случаем нельзя, как это было с бениным приватом? Почему я киевлянин должен содержать этого рыжего таракана донецкого и держать на плаву никому не нужный его футбольный клуб бомж шахтер скитающий по всей Украине, скидывая бабки за коммуналку электрики ахметке, а не государству Украина? Конечно гудок в свое время на оборудовании дэтека экономил и ставил старое в Киеве и Одессе, что теперь новые западные трансформаторы не подходят, а тем временем покупал дворцы и квартиры во Франции и Англии и скупал бразил для своей игрушки ФК шлактер. Даже у Суркиса, которого я как фанат Динамо тоже ненавижу со Львовоблэнерго проблем таких нет, как у ахметки с его дэтеком в Киеве и Одессе
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12.12.2022 16:59 Ответить
Наверное можно и нужно. Только самое смешное начнется после войны. И Коломыга и Ахмет и Жмуркисы просто начнут судиться и за откаты судам и власти быренько все вернут взад, отремонтированное. Вот Бенцион с помощью Зеленского все суды против Привата по возврату кредитов на десятки миллиардов и с государством на возможность не платить миллиарды налогов выиграл и не жужжит!
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12.12.2022 17:27 Ответить
Ну так можно тех судей, что согласовали такое - самих арестовать и судить.
А попытку продажи нац. имущества - приравнять к госизмене, или даже хуже.
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12.12.2022 17:30 Ответить
А тех, шо Бене присудили десяики миллиардов государственных средств уже арестовали?
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12.12.2022 17:33 Ответить
Так давно пора
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12.12.2022 18:07 Ответить
Им премии выдали, а не арест. Не надо жить иллюзиями.
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12.12.2022 18:24 Ответить
Так надо эту иллюзию делать жизнью! А как иначе-то?
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13.12.2022 12:33 Ответить
Ага. Кому "делать"? Корефану олигархов Зеленскому? Может новый цырковой номер в Квартале открыть-"Зеленский "делает" против Карабаса-Барабаса"? Будет иметь успех у наріда.
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13.12.2022 12:47 Ответить
Нарід, как ты говоришь - и должен делать. Массово.
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13.12.2022 12:56 Ответить
А чего не делает? Тялявизьрь машает?
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13.12.2022 12:57 Ответить
Лень мешает. Глобально. И страх.
А по-другому = никак.
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13.12.2022 13:09 Ответить
Потрібно йти не потенційно оспорюваним шляхом націоналізації, визнаючи його легальним власником, а законним шляхом через повернення протиправно прихватизованого у держави та українського народу за копійки майна критичної енергетичної інфраструктури.
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12.12.2022 20:34 Ответить
Может быть. Вопрос к юристам.
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12.12.2022 22:02 Ответить
dneprlena

Яка милота! Офіційна ФБ-сторінка ДТЕК Дніпровські електромережі керується адміном з оркостану

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12.12.2022 17:10 Ответить
Про що і мова. Ахмет або заробляє на прихваченій енергоструктурі, або саботує спротив кацапії
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12.12.2022 17:27 Ответить
Якщо можно відповідь чому вище ви так розгнівались?
Для вас секретом було те що багато тупих, куплених або просто несповна розуму?
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12.12.2022 18:28 Ответить
Ви ще факу не бачили на сторінці ФБ Укренерго. Українці для них вороги у цій війні з оркостаном
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12.12.2022 20:37 Ответить
ДТЕК не тому лізло в державні структури, не тому...

Задайте собі питання чому приватна армія ахметова дала пройти в Славянськ Гіркіну.
Знайдете відповідь - стане зрозуміло більшість "зрад" та "перемог"...
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12.12.2022 18:26 Ответить
Ринат Ахметов рассматривает приобретение двух бразильцев для своей команды Шахтер. А вы думали, что Ахметов будет покупать трансформаторы для электро сетей?!
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12.12.2022 20:29 Ответить
После ударов 28 октября в соседнем доме сгорел трансформатор. Привезли на 5ый день. Надо отдать должное - привезли быстро, учитывая что на дворе - война, ну и общие проблемы после массированного удара. +1 день установка/подключение. И зажил дом как все - то есть по графикам.
Молодцы в этом плане.
Но.
Важный нюанс.
Вчера он сгорел. Снова.
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13.12.2022 12:31 Ответить
 
 