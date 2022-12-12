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Львівська тютюнова фабрика заявила про низку інформаційних атак на підприємство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фабрика,тютюнова

ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" (Львівська тютюнова фабрика) заявила про низку інформаційних атак на підприємство та одного з його власників. Компанія стверджує, що працює виключно в межах правового поля України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"У листопаді-грудні 2022 року на підприємство та одного з його власників скоєно низку інформаційних атак з метою дискредитувати нашу ділову репутацію та завдати шкоди нашій діяльності. Для цього були задіяні як публічні футбольні функціонери різного рівня України, так і анонімні канали поширення інформації, зокрема, із-за кордону", - заявили в компанії.

У пресслужбі також додали, що у 2018 році компанія сплатила 2,892 млрд грн податків, у 2019 році - 3,299 млрд, у 2020 році - 7,209 млрд грн, у 2021 році - 4,099 млрд, а у 2022 році - 4,709 млрд.

"З перших днів російської воєнної агресії щодо України підприємство активно надає допомогу вимушеним переселенцям, які прибули до Західної України, забезпечуючи їх, зокрема, продуктами харчування та предметами особистої гігієни. Особливу увагу приділяємо підтримці Збройних сил України, надаючи нашим захисникам матеріальну та технічну допомогу - її не зупиняли ні на день. За це були неодноразово відзначені низкою нагород командуванням ЗСУ", - додають в компанії.

Водночас через кампанії з дискредитації ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" та одного з його власників компанія планує звернутись до суду.

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"Юристи в рамках судового процесу спростують і відкинуть всі брехливі наклепи на адресу підприємства та одного з власників. Як приміром, щодо отримання у використання виробничих потужностей інших фабрик, закритих правоохоронними органами. Впевнені, що усім протиправним діям буде дано справедливу правову оцінку, а усі зловмисники понесуть справедливе покарання. Усі мільйони гривень, отримані за результатами судових засідань, будуть відразу направлені на підтримку Збройних Сил України для якнайшвидшої перемоги нашої держави над Росії", - додали в "Марвел Інтернешнл Тобакко групп".

Матеріал опубліковано на правах реклами. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
В може б не займалися виробництвом контрафакту?
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12.12.2022 16:25
+4
Шо вони тільки не атакують, крім кацапії
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12.12.2022 16:33
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В може б не займалися виробництвом контрафакту?
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12.12.2022 16:25 Відповісти
А чим тоді їм ще займатися?...
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12.12.2022 16:36 Відповісти
Від марвела ручки прибрали, ненажери
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12.12.2022 16:31 Відповісти
Зелені атакують енергетичну сфреу тепер і тютюнову-мафія
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12.12.2022 16:31 Відповісти
Шо вони тільки не атакують, крім кацапії
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12.12.2022 16:33 Відповісти
Це як себе піздаболить
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12.12.2022 16:36 Відповісти
Та да
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12.12.2022 16:41 Відповісти
Правильно нехер травить людей.краще б ліки випускали
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12.12.2022 16:34 Відповісти
Тютюнові?
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12.12.2022 16:42 Відповісти
Помню в начале девяностых я жил с родителями в километре от этой фабрики,так там воровали рабочие сигареты ящиками.Потом выкупили кажется американцы и увидели что треть продукции сперли,поставили электронику на проходе толку ноль,потом омоновцев пригнали и наконец ее вообще закрыли.Позже я так понял появился новый хозяин.
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12.12.2022 16:47 Відповісти
ну, це Ви просто тоді ще не палили, а на Галицькому ринку перекупки торгували розсипними цигарками ще за Горбачова - тобто крадіжки тоді (пізній совок) були тотальними)

на тому ж ринку без проблем можна було придбати розчинну каву (вагову) Львівської кавової фабрики - кава була трохи недороблена, проте смачна)
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12.12.2022 16:59 Відповісти
Ага.
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12.12.2022 16:55 Відповісти
А набої не хочуть випускати?
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12.12.2022 18:51 Відповісти
Заважають контрабандити ?
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12.12.2022 19:26 Відповісти
Спочатку *Тедіс*,тепер ЛЬвівська,просто віджимають надприбутковий бізнес,коли закінчать буде *тишь и благодать*на пару років,потім доросте новий хижак і т.д.
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12.12.2022 20:40 Відповісти
 
 