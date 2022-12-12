ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" (Львівська тютюнова фабрика) заявила про низку інформаційних атак на підприємство та одного з його власників. Компанія стверджує, що працює виключно в межах правового поля України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

"У листопаді-грудні 2022 року на підприємство та одного з його власників скоєно низку інформаційних атак з метою дискредитувати нашу ділову репутацію та завдати шкоди нашій діяльності. Для цього були задіяні як публічні футбольні функціонери різного рівня України, так і анонімні канали поширення інформації, зокрема, із-за кордону", - заявили в компанії.

У пресслужбі також додали, що у 2018 році компанія сплатила 2,892 млрд грн податків, у 2019 році - 3,299 млрд, у 2020 році - 7,209 млрд грн, у 2021 році - 4,099 млрд, а у 2022 році - 4,709 млрд.

"З перших днів російської воєнної агресії щодо України підприємство активно надає допомогу вимушеним переселенцям, які прибули до Західної України, забезпечуючи їх, зокрема, продуктами харчування та предметами особистої гігієни. Особливу увагу приділяємо підтримці Збройних сил України, надаючи нашим захисникам матеріальну та технічну допомогу - її не зупиняли ні на день. За це були неодноразово відзначені низкою нагород командуванням ЗСУ", - додають в компанії.

Водночас через кампанії з дискредитації ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" та одного з його власників компанія планує звернутись до суду.

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"Юристи в рамках судового процесу спростують і відкинуть всі брехливі наклепи на адресу підприємства та одного з власників. Як приміром, щодо отримання у використання виробничих потужностей інших фабрик, закритих правоохоронними органами. Впевнені, що усім протиправним діям буде дано справедливу правову оцінку, а усі зловмисники понесуть справедливе покарання. Усі мільйони гривень, отримані за результатами судових засідань, будуть відразу направлені на підтримку Збройних Сил України для якнайшвидшої перемоги нашої держави над Росії", - додали в "Марвел Інтернешнл Тобакко групп".

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