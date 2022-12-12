УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16295 відвідувачів онлайн
Новини Спорт
12 084 74
Олімпіада (580) Росія (47118) санкції (6827) спорт (1383) США (14432)

США підтримали допуск спортсменів з Росії до Олімпіади-2024

Новини Цензор.НЕТ Спорт

олімпіада

Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав ідею включити російських та білоруських спортсменів до літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо вони не виступатимуть під прапорами своїх країн або в їхніх кольорах.

Про це заявила голова правління USOPC Сюзанна Лайонс, пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Заява лідера USOPC послідувала за п'ятничним самітом у штаб-квартирі МОК у Лозанні, в якому взяли участь близько 20 найвищих олімпійських чиновників світу.

Учасники саміту погодилися повернути російських та білоруських спортсменів як нейтральні – "для збереження олімпійських ідеалів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна жорстко реагуватиме на заклики щодо допуску РФ і Білорусі до Олімпіади, - Гутцайт

"Попри те, що це залишає досить неприємний присмак у роті, і схоже, що ви зісковзуєте назад, це дійсно важливо для руху вперед, – сказала Лайонс. – Ми, як і раніше, підтримуємо український народ та українських спортсменів".

Наголошується, що на зустрічі у Лозанні були присутні лише національні олімпійські комітети США, Китаю та Росії.

За словами Лайонс, санкції МОК для спортсменів з РФ і Білорусі, включно з відсутністю прапора, гімну, кольорів або будь-яких інших позначень країн, для Парижа 2024 будуть суворішими, ніж санкції на зимових іграх 2022 в Пекіні.

"США підтримують пошук способу для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, щоб вони могли повернутися та змагатися", – сказала Лайонс.

Як зазначається, минулого тижня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі могли брати участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України продовжиться.

У WSJ нагадали, що на початку цього року МОК закликав спортивні федерації виключити російських та білоруських спортсменів із міжнародних змагань через вторгнення Росії, і США підтримали цю заборону.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
А те що багато хто з тих ''спортсменів" підтримують *уйла та війну то це нічого?!
показати весь коментар
12.12.2022 17:14
+38
Эти уроды выйдут без флага но с буквой Z ?....
показати весь коментар
12.12.2022 17:16
+36
Якже від цієї всієї хрєні нудить...
показати весь коментар
12.12.2022 17:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А те що багато хто з тих ''спортсменів" підтримують *уйла та війну то це нічого?!
показати весь коментар
12.12.2022 17:14 Відповісти
Цікаво як поведе себе НОК України? По суті це харчок на могили вбитих і замордованих українських дітей...
показати весь коментар
12.12.2022 17:46 Відповісти
А ви сумнівались? Тобто не знали як США спасало совок від розвалу? А як в Раді говорили "навіщо ви виходите с совку?"

Забули?

Саме тому така велика плата за короткий розум та пам'ять....

До речі - це тільки початок. Кріпіться душею і тілом.
показати весь коментар
12.12.2022 18:14 Відповісти
Если публично осудят агрессию рф против Украины и пуйла - тогда возможно это обсуждать...
показати весь коментар
12.12.2022 17:15 Відповісти
Шо они, ...лять, осудят? Там 90% спортсменів це тупо військовослужбовці всяких Динамо, ЦСКА та подібних...
показати весь коментар
12.12.2022 17:49 Відповісти
10000%.. ток у нас всякие верняевы могут звиздеть шо захотят...
показати весь коментар
12.12.2022 18:42 Відповісти
А де на росії були спортсмени? Під їх егідою "русский мир" і допінги.
показати весь коментар
12.12.2022 17:15 Відповісти
Эти уроды выйдут без флага но с буквой Z ?....
показати весь коментар
12.12.2022 17:16 Відповісти
Гарантирую что так и будет, обоссут олимпиаду своей фашиской символикой. Я не понимаю нахрена делать то, что зарание известно должно случится.
показати весь коментар
12.12.2022 17:20 Відповісти
А було б непогано. Щоб вся ця лівацька наволоч зі США та ЄС ще раз ковтнула лайна. Утім, ця заяву мабуть дуже добре проплачено росією. Мабуть за таку суму кожен готовий їсти лайно
показати весь коментар
12.12.2022 18:21 Відповісти
Интересно, *****? Не с кем в хоккей играть?
показати весь коментар
12.12.2022 17:17 Відповісти
Учасники саміту погодилися повернути російських та білоруських спортсменів як нейтральні - "для збереження олімпійських ідеалів" а вони в курсі, шо на час Олімпійських ігор війни зупинялися ? На час Олімпійських ігор всі воєнні конфлікти між містами-державами, які брали участь у змаганнях, припинялися до їх закінчення. Це Вікепедія
показати весь коментар
12.12.2022 17:17 Відповісти
якби у українських чиновників НОК та спортсменів була гідність, вони б відмовились виступати
показати весь коментар
12.12.2022 17:21 Відповісти
чому українські спортсмени повинні відмовитись? що за маячня?
показати весь коментар
12.12.2022 18:24 Відповісти
Це називається "протест", і це дуже дієво.
А так, побачили на прикладі wta, що нашим тенісисткам можна сісти на голову, і інші федерації вирішили "а й справді, можна ж допускати і нічого не буде"
показати весь коментар
13.12.2022 17:21 Відповісти
гідність должна быть не только у нас, но и у всех остальных стран мира. Если эти б*ди приняли такой закон, ни 1 уважающая себя страна не должна туда ехать. Но так конечно не будет
показати весь коментар
12.12.2022 22:28 Відповісти
Якже від цієї всієї хрєні нудить...
показати весь коментар
12.12.2022 17:21 Відповісти
ВСУ главный поставщик российских спортсменов на параолимпийские игры.
показати весь коментар
12.12.2022 17:25 Відповісти
Продажи мельдония в мире удвоились
показати весь коментар
12.12.2022 17:26 Відповісти
Если какой-то биатлонист украинский или там Костевич в пулевой стрельбе ненароком пристоелит рашистского спортсмена, тогда не обессудьте... .
показати весь коментар
12.12.2022 17:27 Відповісти
😁👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
показати весь коментар
12.12.2022 20:24 Відповісти
Твари лицемерные,а чего вдруг решили" ослепнуть и оглохнуть"?"Спортсменов стран- терористок решили пожалеть?
показати весь коментар
12.12.2022 17:27 Відповісти
Вот это огромная ошибка

Идиоты что-ли?
показати весь коментар
12.12.2022 17:28 Відповісти
То все фіґня. Головне, це «не допустити ескалації»,тобто української перемоги,що буде «не на користь російському народу». Омерига буде допомагати нам грошима на суддівські зарплати та обрізаними хаймерсами «скільки буде потрібно» ,щоб «зміцнити наші переговорні позиції». Це й не дивно,бо більше у світі не знайшлось бовдурів,у яких вдалося б викупити за копійки ядерний арсенал,вручивши нікчемного папірця.
показати весь коментар
12.12.2022 17:29 Відповісти
Весь вопрос в бабле. Значит кацапы этим идейным алимпийцам отстегнули хороший бакшиш.
показати весь коментар
12.12.2022 17:30 Відповісти
Оце бабло косять. Не тільки в німетчині. Олімпійці, мля. Всі війни, тіпа, зупиняються, яка гидота
показати весь коментар
12.12.2022 17:31 Відповісти
Правильно. Треба ж кого то чморити на олімпіаді.
показати весь коментар
12.12.2022 17:31 Відповісти
На кацапських пабліках ейфорія. - ***** всьо дєлаєт правильно, нагнули піндосів, расія вперьод...
Корчє, таварісч Байден мудак. Видно скоро дочекаємось і лендлізу для орків...
показати весь коментар
12.12.2022 17:35 Відповісти
В том и дело

Недопустимы уступки вообще никакие
показати весь коментар
12.12.2022 17:40 Відповісти
Лендліз має ж початися, якщо нам і не світить, то будуть кацапам. Вже шахеди в більшості з американських комплектуючих. Ще наши специ поковиряються потім в іранських балістичних ракетах, буде теж багато цікавого.
показати весь коментар
12.12.2022 22:41 Відповісти
А двухмесячный ребенок моей подруги всю свою жизнь готовился научится держать головку и переворачиться на животик, но страна этих рашистских выродков разбомбила его в хлам. Если усилия его жизни неважны ***** из мок, то почему им так важно, к чему всю жизнь готовились вонючие рашистские спортсмены?
показати весь коментар
12.12.2022 17:38 Відповісти
😥
показати весь коментар
12.12.2022 20:53 Відповісти
Все. Усталиотвойны. Ссыкуны.
показати весь коментар
12.12.2022 17:39 Відповісти
Тупа відмазка. Російські спортивні свині завжди підтримують політику їх у...ла та свити. Хто проти, або в тюрмах або давно виїхав за кордон.
показати весь коментар
12.12.2022 17:39 Відповісти
..
показати весь коментар
12.12.2022 17:44 Відповісти
Я би на місці нашого НОК відмовився від участі в таких іграх і закликав інших зробити те саме.
показати весь коментар
12.12.2022 17:39 Відповісти
склад нашого НОК на 90% с гівна членів ОПЗЖ та зе-******
показати весь коментар
12.12.2022 18:26 Відповісти
у спорт-срусни поменялось мировозрение или родина или вошдь???
почему откат от санкций??? или хотите над допинговыми ссыкунами посмеяться???
сначала артисты с "Борисом Годуновым" потом милая оку достоевщина от Папы Римского, теперь отэто.... вот так многоголовая гидра и проползает....
показати весь коментар
12.12.2022 17:41 Відповісти
потом будет евровидение, потом все выставки и конференции....какое бл*во.
ладно китай, но с*ная америка! как же вы могли???
показати весь коментар
12.12.2022 22:31 Відповісти
Ну... в этом есть рациональное зерно. Пусть мокшане видят своих спортсменов в нейтральных цветах. Пусть увидят, как одного-двоих за три известных цвета в одежде дисквалифицируют. Пусть прочувствуют отношение к себе.

Надеюсь ещё кто-то из спортсменов догадается продемонстрировать букву "Зю" и отгребёт публично.

Потому что если не допускать этих ублюдков к олипийским играм - они устроят свою скрепную федерацию, свои олимпийские игры с блекджеком и пандами. С Ираном, Китаем, Венесуэлой и стопкой африканских стран.
показати весь коментар
12.12.2022 17:42 Відповісти
Спорт внє палітікі , так , гаспада - чиновнички з мок .? .
.
показати весь коментар
12.12.2022 17:49 Відповісти
Коли вже ми ВСІ зрозуміємо,що мета США від самого початку-це витіснити рашку з європейського енергетичного ринку. Це їм вже вдалось. Нашою кров'ю. Ті гроші,що вони витратили на нас-вони вже відбивають у багатократному розмірі. Їм не потрібна наша перемога. Ім потрібна агресивна ослаблена рашка як пугало для Європи. Тому вони будуть тепер всіляко нас гнобити і зневірювати ,схиляючи до перемовин з кацапами. А нам треба встояти будь-що. І обов'язково у майбутньому відродити ядерний статус,не зважаючи ні на що і ні на кого.
показати весь коментар
12.12.2022 17:51 Відповісти
Мы сами виноваты. Мы сами виноваты в том, что у нас нет своего оружия в достаточном количестве, нет мощностей для его производства, нет возможностей, нет денег. Мы вечно на каком-то подсосе. Это все результат нашей глупости, дилетантства, где-то жадности, неспособности оценить риски, посмотреть в будущее. Моя хата с краю - это точно про нас.
показати весь коментар
12.12.2022 17:51 Відповісти
это не отменяет ответсвенности сша за это бл*во
показати весь коментар
12.12.2022 22:32 Відповісти
І що на це скаже головний комуніст США, може "don't"?
USOPC розігнати нах*й за підтримку терористів.
показати весь коментар
12.12.2022 18:01 Відповісти
Як можна допускати представників держави - терориста та її союзника по вбивству цивільних українців та ще під час ними розв'язаної агресивної війни??? З глузду з'їхали?
показати весь коментар
12.12.2022 18:11 Відповісти
думаю кто то получил чемодан денег
показати весь коментар
12.12.2022 18:27 Відповісти
"США підтримують пошук способу для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, щоб вони могли повернутися та змагатися", - сказала Лайонс. (С)
А переважна більшість українських спортсменів низового рівня позбавлена елементарної можливості тренуватися. Не всі спортсмени-чоловіки можуть виїхати на міжнародні змагання. Десятки їх втратили здоров'я і навіть життя, захищаючи Батьківщину.
Я пам'ятаю - як легко обходиться заборона для росіян використовувати кольори свого прапору.
показати весь коментар
12.12.2022 18:28 Відповісти
Та власне, США не визнали рашку державою-спонсором тероризму. А допуск ватанів та **************** на Олімпіаду - це дрібнички. Побачите: на Олімпіаді цих ублюдків ще будуть посилено охороняти в приймаючій країні, робити їм окремі берлоги для проживання за межами олімпійського селища
показати весь коментар
12.12.2022 18:30 Відповісти
Мені здається, для початку треба перевішати попів москальских, вигнати зрадників із ОП, а потім хейтіть наши партнерів
показати весь коментар
12.12.2022 18:57 Відповісти
Щодо мацковських попів-то омерига вже нагримала на нас ,наголошуючи на «недопустимості релігійних переслідувань»,а щодо зрадників з ОП,то омерига не проти з ними співробітничати,як колись була не проти співробітничати з кучмівською бандою марґіналів заради роззброєння України на користь кацапів. Не треба боятись побачити те,що бачиш
показати весь коментар
12.12.2022 19:30 Відповісти
А ІДІЛ вони не хочуть запросити на Олімпіаду?
показати весь коментар
12.12.2022 19:15 Відповісти
,а для мене це знову мордою в екскременти, без країни, без символів, без нічого
показати весь коментар
12.12.2022 19:22 Відповісти
Авжеж. Ви хоч самі вірите у вашу версію?
показати весь коментар
12.12.2022 19:32 Відповісти
Завдання України - щоб до 24-го року не залишилось такого утворення як росія. Тоді питання недопуску оркостанських спортсменів відпаде само собою.
показати весь коментар
12.12.2022 19:43 Відповісти
І шо далі?Нада пєрєстать стрєлять?Да,куколди ссикліві?
показати весь коментар
12.12.2022 20:08 Відповісти
Тьфу стыдоба.
показати весь коментар
12.12.2022 20:28 Відповісти
А там не за горами козломордих допустять до футбольних матчів і тд і тп. ТО це що у світі має статися , щоб орків звідусіль виключили. Напевно вони мають вбити 40 млн українців. І тоді скажуть - оце вже серйозно. Оті всі оркоспортсмени вони на 99% підтримують *****. Хто не скриваючи, а хто просто набравши в рот гамна мовчать. І їх допускати????????
показати весь коментар
12.12.2022 22:13 Відповісти
после таких новостей честно говоря и жить не хочется. Что еще должны сделать эти твари, чтобы их выкинули ОТОВСЮДУ?? с*ка байден, чмо синильное, что тебе еще надо, сколько должно наших людей умереть, чтоб до тебя дошло? это вопрос №1, чтоб кацапье участвовало в футболах и олимпиадах? чтобы не давать нам норм. оружие, чтоб нас растреливали как в тире? пусть горит в аду вместе с кацапьем, ублюдок.
показати весь коментар
12.12.2022 22:43 Відповісти
Це називається, "зовсім не політизована олімпіада"
показати весь коментар
13.12.2022 00:02 Відповісти
После ядерной войны США обязательно нужно будет пересмотреть этот вопрос.
показати весь коментар
13.12.2022 00:47 Відповісти
Конечно же
всех этих спортсменов увидите с буквой z на форме!!
уже видели!!
их фуй исправишь !
показати весь коментар
13.12.2022 01:59 Відповісти
Они итак выступали без флагов и названия страны. Теперь понятно что это было решение Америки. Без разрешения США Макрон и МОК не тявкали бы заранее.
показати весь коментар
13.12.2022 02:52 Відповісти
Які "олімпійські ідеали" під час війни на знищення, посіпаки путінські?
показати весь коментар
07.03.2023 11:19 Відповісти
 
 