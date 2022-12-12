США підтримали допуск спортсменів з Росії до Олімпіади-2024
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав ідею включити російських та білоруських спортсменів до літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо вони не виступатимуть під прапорами своїх країн або в їхніх кольорах.
Про це заявила голова правління USOPC Сюзанна Лайонс, пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Заява лідера USOPC послідувала за п'ятничним самітом у штаб-квартирі МОК у Лозанні, в якому взяли участь близько 20 найвищих олімпійських чиновників світу.
Учасники саміту погодилися повернути російських та білоруських спортсменів як нейтральні – "для збереження олімпійських ідеалів".
"Попри те, що це залишає досить неприємний присмак у роті, і схоже, що ви зісковзуєте назад, це дійсно важливо для руху вперед, – сказала Лайонс. – Ми, як і раніше, підтримуємо український народ та українських спортсменів".
Наголошується, що на зустрічі у Лозанні були присутні лише національні олімпійські комітети США, Китаю та Росії.
За словами Лайонс, санкції МОК для спортсменів з РФ і Білорусі, включно з відсутністю прапора, гімну, кольорів або будь-яких інших позначень країн, для Парижа 2024 будуть суворішими, ніж санкції на зимових іграх 2022 в Пекіні.
"США підтримують пошук способу для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, щоб вони могли повернутися та змагатися", – сказала Лайонс.
Як зазначається, минулого тижня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі могли брати участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України продовжиться.
У WSJ нагадали, що на початку цього року МОК закликав спортивні федерації виключити російських та білоруських спортсменів із міжнародних змагань через вторгнення Росії, і США підтримали цю заборону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули?
Саме тому така велика плата за короткий розум та пам'ять....
До речі - це тільки початок. Кріпіться душею і тілом.
А так, побачили на прикладі wta, що нашим тенісисткам можна сісти на голову, і інші федерації вирішили "а й справді, можна ж допускати і нічого не буде"
Идиоты что-ли?
Корчє, таварісч Байден мудак. Видно скоро дочекаємось і лендлізу для орків...
Недопустимы уступки вообще никакие
почему откат от санкций??? или хотите над допинговыми ссыкунами посмеяться???
сначала артисты с "Борисом Годуновым" потом милая оку достоевщина от Папы Римского, теперь отэто.... вот так многоголовая гидра и проползает....
ладно китай, но с*ная америка! как же вы могли???
Надеюсь ещё кто-то из спортсменов догадается продемонстрировать букву "Зю" и отгребёт публично.
Потому что если не допускать этих ублюдков к олипийским играм - они устроят свою скрепную федерацию, свои олимпийские игры с блекджеком и пандами. С Ираном, Китаем, Венесуэлой и стопкой африканских стран.
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USOPC розігнати нах*й за підтримку терористів.
А переважна більшість українських спортсменів низового рівня позбавлена елементарної можливості тренуватися. Не всі спортсмени-чоловіки можуть виїхати на міжнародні змагання. Десятки їх втратили здоров'я і навіть життя, захищаючи Батьківщину.
Я пам'ятаю - як легко обходиться заборона для росіян використовувати кольори свого прапору.
всех этих спортсменов увидите с буквой z на форме!!
уже видели!!
их фуй исправишь !