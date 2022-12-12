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США поддержали допуск спортсменов из России к Олимпиаде-2024

Новости Цензор.НЕТ Спорт

олімпіада

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддержал идею включить российских и белорусских спортсменов в летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если они не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах.

Об этом заявила глава правления USOPC Сюзанна Лайонс, пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Заявление лидера USOPC последовало за пятничным саммитом в штаб-квартире МОК в Лозанне, в котором приняли участие около 20 самых высоких олимпийских чиновников мира.

Участники саммита согласились вернуть российских и белорусских спортсменов как нейтральные – "для сохранения олимпийских идеалов".

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"Несмотря на то, что это оставляет довольно неприятный вкус во рту, и похоже, что вы соскальзываете назад, это действительно важно для движения вперед, – сказала Лайонс. – Мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов".

Отмечается, что на встрече в Лозанне присутствовали только национальные олимпийские комитеты США, Китая и России.

По словам Лайонс, санкции МОК для спортсменов из РФ и Беларуси, включая отсутствие флага, гимна, цветов или каких-либо других обозначений стран, для Парижа 2024 года будут строже, чем санкции на зимних играх 2022 года в Пекине.

"США поддерживают поиск способа для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, чтобы они могли вернуться и соревноваться", – сказала Лайонс.

Как отмечается, на прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Белоруссии могли участвовать в Играх в Париже, даже если российская война против Украины продолжится.

В WSJ напомнили, что в начале этого года МОК призвал спортивные федерации исключить российских и белорусских спортсменов из международных соревнований из-за вторжения России, и США поддержали этот запрет.
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Топ комментарии
+47
А те що багато хто з тих ''спортсменів" підтримують *уйла та війну то це нічого?!
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12.12.2022 17:14
+38
Эти уроды выйдут без флага но с буквой Z ?....
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12.12.2022 17:16
+36
Якже від цієї всієї хрєні нудить...
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12.12.2022 17:21
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А те що багато хто з тих ''спортсменів" підтримують *уйла та війну то це нічого?!
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12.12.2022 17:14 Ответить
Цікаво як поведе себе НОК України? По суті це харчок на могили вбитих і замордованих українських дітей...
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12.12.2022 17:46 Ответить
А ви сумнівались? Тобто не знали як США спасало совок від розвалу? А як в Раді говорили "навіщо ви виходите с совку?"

Забули?

Саме тому така велика плата за короткий розум та пам'ять....

До речі - це тільки початок. Кріпіться душею і тілом.
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12.12.2022 18:14 Ответить
Если публично осудят агрессию рф против Украины и пуйла - тогда возможно это обсуждать...
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12.12.2022 17:15 Ответить
Шо они, ...лять, осудят? Там 90% спортсменів це тупо військовослужбовці всяких Динамо, ЦСКА та подібних...
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12.12.2022 17:49 Ответить
10000%.. ток у нас всякие верняевы могут звиздеть шо захотят...
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12.12.2022 18:42 Ответить
А де на росії були спортсмени? Під їх егідою "русский мир" і допінги.
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12.12.2022 17:15 Ответить
Эти уроды выйдут без флага но с буквой Z ?....
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12.12.2022 17:16 Ответить
Гарантирую что так и будет, обоссут олимпиаду своей фашиской символикой. Я не понимаю нахрена делать то, что зарание известно должно случится.
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12.12.2022 17:20 Ответить
А було б непогано. Щоб вся ця лівацька наволоч зі США та ЄС ще раз ковтнула лайна. Утім, ця заяву мабуть дуже добре проплачено росією. Мабуть за таку суму кожен готовий їсти лайно
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12.12.2022 18:21 Ответить
Интересно, *****? Не с кем в хоккей играть?
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12.12.2022 17:17 Ответить
Учасники саміту погодилися повернути російських та білоруських спортсменів як нейтральні - "для збереження олімпійських ідеалів" а вони в курсі, шо на час Олімпійських ігор війни зупинялися ? На час Олімпійських ігор всі воєнні конфлікти між містами-державами, які брали участь у змаганнях, припинялися до їх закінчення. Це Вікепедія
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12.12.2022 17:17 Ответить
якби у українських чиновників НОК та спортсменів була гідність, вони б відмовились виступати
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12.12.2022 17:21 Ответить
чому українські спортсмени повинні відмовитись? що за маячня?
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12.12.2022 18:24 Ответить
Це називається "протест", і це дуже дієво.
А так, побачили на прикладі wta, що нашим тенісисткам можна сісти на голову, і інші федерації вирішили "а й справді, можна ж допускати і нічого не буде"
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13.12.2022 17:21 Ответить
гідність должна быть не только у нас, но и у всех остальных стран мира. Если эти б*ди приняли такой закон, ни 1 уважающая себя страна не должна туда ехать. Но так конечно не будет
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12.12.2022 22:28 Ответить
Якже від цієї всієї хрєні нудить...
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12.12.2022 17:21 Ответить
ВСУ главный поставщик российских спортсменов на параолимпийские игры.
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12.12.2022 17:25 Ответить
Продажи мельдония в мире удвоились
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12.12.2022 17:26 Ответить
Если какой-то биатлонист украинский или там Костевич в пулевой стрельбе ненароком пристоелит рашистского спортсмена, тогда не обессудьте... .
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12.12.2022 17:27 Ответить
😁👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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12.12.2022 20:24 Ответить
Твари лицемерные,а чего вдруг решили" ослепнуть и оглохнуть"?"Спортсменов стран- терористок решили пожалеть?
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12.12.2022 17:27 Ответить
Вот это огромная ошибка

Идиоты что-ли?
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12.12.2022 17:28 Ответить
То все фіґня. Головне, це «не допустити ескалації»,тобто української перемоги,що буде «не на користь російському народу». Омерига буде допомагати нам грошима на суддівські зарплати та обрізаними хаймерсами «скільки буде потрібно» ,щоб «зміцнити наші переговорні позиції». Це й не дивно,бо більше у світі не знайшлось бовдурів,у яких вдалося б викупити за копійки ядерний арсенал,вручивши нікчемного папірця.
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12.12.2022 17:29 Ответить
Весь вопрос в бабле. Значит кацапы этим идейным алимпийцам отстегнули хороший бакшиш.
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12.12.2022 17:30 Ответить
Оце бабло косять. Не тільки в німетчині. Олімпійці, мля. Всі війни, тіпа, зупиняються, яка гидота
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12.12.2022 17:31 Ответить
Правильно. Треба ж кого то чморити на олімпіаді.
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12.12.2022 17:31 Ответить
На кацапських пабліках ейфорія. - ***** всьо дєлаєт правильно, нагнули піндосів, расія вперьод...
Корчє, таварісч Байден мудак. Видно скоро дочекаємось і лендлізу для орків...
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12.12.2022 17:35 Ответить
В том и дело

Недопустимы уступки вообще никакие
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12.12.2022 17:40 Ответить
Лендліз має ж початися, якщо нам і не світить, то будуть кацапам. Вже шахеди в більшості з американських комплектуючих. Ще наши специ поковиряються потім в іранських балістичних ракетах, буде теж багато цікавого.
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12.12.2022 22:41 Ответить
А двухмесячный ребенок моей подруги всю свою жизнь готовился научится держать головку и переворачиться на животик, но страна этих рашистских выродков разбомбила его в хлам. Если усилия его жизни неважны ***** из мок, то почему им так важно, к чему всю жизнь готовились вонючие рашистские спортсмены?
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12.12.2022 17:38 Ответить
😥
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12.12.2022 20:53 Ответить
Все. Усталиотвойны. Ссыкуны.
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12.12.2022 17:39 Ответить
Тупа відмазка. Російські спортивні свині завжди підтримують політику їх у...ла та свити. Хто проти, або в тюрмах або давно виїхав за кордон.
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12.12.2022 17:39 Ответить
..
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12.12.2022 17:44 Ответить
Я би на місці нашого НОК відмовився від участі в таких іграх і закликав інших зробити те саме.
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12.12.2022 17:39 Ответить
склад нашого НОК на 90% с гівна членів ОПЗЖ та зе-******
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12.12.2022 18:26 Ответить
у спорт-срусни поменялось мировозрение или родина или вошдь???
почему откат от санкций??? или хотите над допинговыми ссыкунами посмеяться???
сначала артисты с "Борисом Годуновым" потом милая оку достоевщина от Папы Римского, теперь отэто.... вот так многоголовая гидра и проползает....
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12.12.2022 17:41 Ответить
потом будет евровидение, потом все выставки и конференции....какое бл*во.
ладно китай, но с*ная америка! как же вы могли???
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12.12.2022 22:31 Ответить
Ну... в этом есть рациональное зерно. Пусть мокшане видят своих спортсменов в нейтральных цветах. Пусть увидят, как одного-двоих за три известных цвета в одежде дисквалифицируют. Пусть прочувствуют отношение к себе.

Надеюсь ещё кто-то из спортсменов догадается продемонстрировать букву "Зю" и отгребёт публично.

Потому что если не допускать этих ублюдков к олипийским играм - они устроят свою скрепную федерацию, свои олимпийские игры с блекджеком и пандами. С Ираном, Китаем, Венесуэлой и стопкой африканских стран.
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12.12.2022 17:42 Ответить
Спорт внє палітікі , так , гаспада - чиновнички з мок .? .
.
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12.12.2022 17:49 Ответить
Коли вже ми ВСІ зрозуміємо,що мета США від самого початку-це витіснити рашку з європейського енергетичного ринку. Це їм вже вдалось. Нашою кров'ю. Ті гроші,що вони витратили на нас-вони вже відбивають у багатократному розмірі. Їм не потрібна наша перемога. Ім потрібна агресивна ослаблена рашка як пугало для Європи. Тому вони будуть тепер всіляко нас гнобити і зневірювати ,схиляючи до перемовин з кацапами. А нам треба встояти будь-що. І обов'язково у майбутньому відродити ядерний статус,не зважаючи ні на що і ні на кого.
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12.12.2022 17:51 Ответить
Мы сами виноваты. Мы сами виноваты в том, что у нас нет своего оружия в достаточном количестве, нет мощностей для его производства, нет возможностей, нет денег. Мы вечно на каком-то подсосе. Это все результат нашей глупости, дилетантства, где-то жадности, неспособности оценить риски, посмотреть в будущее. Моя хата с краю - это точно про нас.
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12.12.2022 17:51 Ответить
это не отменяет ответсвенности сша за это бл*во
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12.12.2022 22:32 Ответить
І що на це скаже головний комуніст США, може "don't"?
USOPC розігнати нах*й за підтримку терористів.
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12.12.2022 18:01 Ответить
Як можна допускати представників держави - терориста та її союзника по вбивству цивільних українців та ще під час ними розв'язаної агресивної війни??? З глузду з'їхали?
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12.12.2022 18:11 Ответить
думаю кто то получил чемодан денег
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12.12.2022 18:27 Ответить
"США підтримують пошук способу для спортсменів, які тренувалися для цього все своє життя, щоб вони могли повернутися та змагатися", - сказала Лайонс. (С)
А переважна більшість українських спортсменів низового рівня позбавлена елементарної можливості тренуватися. Не всі спортсмени-чоловіки можуть виїхати на міжнародні змагання. Десятки їх втратили здоров'я і навіть життя, захищаючи Батьківщину.
Я пам'ятаю - як легко обходиться заборона для росіян використовувати кольори свого прапору.
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12.12.2022 18:28 Ответить
Та власне, США не визнали рашку державою-спонсором тероризму. А допуск ватанів та **************** на Олімпіаду - це дрібнички. Побачите: на Олімпіаді цих ублюдків ще будуть посилено охороняти в приймаючій країні, робити їм окремі берлоги для проживання за межами олімпійського селища
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12.12.2022 18:30 Ответить
Мені здається, для початку треба перевішати попів москальских, вигнати зрадників із ОП, а потім хейтіть наши партнерів
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12.12.2022 18:57 Ответить
Щодо мацковських попів-то омерига вже нагримала на нас ,наголошуючи на «недопустимості релігійних переслідувань»,а щодо зрадників з ОП,то омерига не проти з ними співробітничати,як колись була не проти співробітничати з кучмівською бандою марґіналів заради роззброєння України на користь кацапів. Не треба боятись побачити те,що бачиш
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12.12.2022 19:30 Ответить
А ІДІЛ вони не хочуть запросити на Олімпіаду?
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12.12.2022 19:15 Ответить
,а для мене це знову мордою в екскременти, без країни, без символів, без нічого
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12.12.2022 19:22 Ответить
Авжеж. Ви хоч самі вірите у вашу версію?
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12.12.2022 19:32 Ответить
Завдання України - щоб до 24-го року не залишилось такого утворення як росія. Тоді питання недопуску оркостанських спортсменів відпаде само собою.
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12.12.2022 19:43 Ответить
І шо далі?Нада пєрєстать стрєлять?Да,куколди ссикліві?
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12.12.2022 20:08 Ответить
Тьфу стыдоба.
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12.12.2022 20:28 Ответить
А там не за горами козломордих допустять до футбольних матчів і тд і тп. ТО це що у світі має статися , щоб орків звідусіль виключили. Напевно вони мають вбити 40 млн українців. І тоді скажуть - оце вже серйозно. Оті всі оркоспортсмени вони на 99% підтримують *****. Хто не скриваючи, а хто просто набравши в рот гамна мовчать. І їх допускати????????
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12.12.2022 22:13 Ответить
после таких новостей честно говоря и жить не хочется. Что еще должны сделать эти твари, чтобы их выкинули ОТОВСЮДУ?? с*ка байден, чмо синильное, что тебе еще надо, сколько должно наших людей умереть, чтоб до тебя дошло? это вопрос №1, чтоб кацапье участвовало в футболах и олимпиадах? чтобы не давать нам норм. оружие, чтоб нас растреливали как в тире? пусть горит в аду вместе с кацапьем, ублюдок.
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12.12.2022 22:43 Ответить
Це називається, "зовсім не політизована олімпіада"
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13.12.2022 00:02 Ответить
После ядерной войны США обязательно нужно будет пересмотреть этот вопрос.
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13.12.2022 00:47 Ответить
Конечно же
всех этих спортсменов увидите с буквой z на форме!!
уже видели!!
их фуй исправишь !
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13.12.2022 01:59 Ответить
Они итак выступали без флагов и названия страны. Теперь понятно что это было решение Америки. Без разрешения США Макрон и МОК не тявкали бы заранее.
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13.12.2022 02:52 Ответить
Які "олімпійські ідеали" під час війни на знищення, посіпаки путінські?
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07.03.2023 11:19 Ответить
 
 