США поддержали допуск спортсменов из России к Олимпиаде-2024
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Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддержал идею включить российских и белорусских спортсменов в летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если они не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах.
Об этом заявила глава правления USOPC Сюзанна Лайонс, пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Заявление лидера USOPC последовало за пятничным саммитом в штаб-квартире МОК в Лозанне, в котором приняли участие около 20 самых высоких олимпийских чиновников мира.
Участники саммита согласились вернуть российских и белорусских спортсменов как нейтральные – "для сохранения олимпийских идеалов".
"Несмотря на то, что это оставляет довольно неприятный вкус во рту, и похоже, что вы соскальзываете назад, это действительно важно для движения вперед, – сказала Лайонс. – Мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов".
Отмечается, что на встрече в Лозанне присутствовали только национальные олимпийские комитеты США, Китая и России.
По словам Лайонс, санкции МОК для спортсменов из РФ и Беларуси, включая отсутствие флага, гимна, цветов или каких-либо других обозначений стран, для Парижа 2024 года будут строже, чем санкции на зимних играх 2022 года в Пекине.
"США поддерживают поиск способа для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, чтобы они могли вернуться и соревноваться", – сказала Лайонс.
Как отмечается, на прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Белоруссии могли участвовать в Играх в Париже, даже если российская война против Украины продолжится.
В WSJ напомнили, что в начале этого года МОК призвал спортивные федерации исключить российских и белорусских спортсменов из международных соревнований из-за вторжения России, и США поддержали этот запрет.
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Забули?
Саме тому така велика плата за короткий розум та пам'ять....
До речі - це тільки початок. Кріпіться душею і тілом.
А так, побачили на прикладі wta, що нашим тенісисткам можна сісти на голову, і інші федерації вирішили "а й справді, можна ж допускати і нічого не буде"
Идиоты что-ли?
Корчє, таварісч Байден мудак. Видно скоро дочекаємось і лендлізу для орків...
Недопустимы уступки вообще никакие
почему откат от санкций??? или хотите над допинговыми ссыкунами посмеяться???
сначала артисты с "Борисом Годуновым" потом милая оку достоевщина от Папы Римского, теперь отэто.... вот так многоголовая гидра и проползает....
ладно китай, но с*ная америка! как же вы могли???
Надеюсь ещё кто-то из спортсменов догадается продемонстрировать букву "Зю" и отгребёт публично.
Потому что если не допускать этих ублюдков к олипийским играм - они устроят свою скрепную федерацию, свои олимпийские игры с блекджеком и пандами. С Ираном, Китаем, Венесуэлой и стопкой африканских стран.
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USOPC розігнати нах*й за підтримку терористів.
А переважна більшість українських спортсменів низового рівня позбавлена елементарної можливості тренуватися. Не всі спортсмени-чоловіки можуть виїхати на міжнародні змагання. Десятки їх втратили здоров'я і навіть життя, захищаючи Батьківщину.
Я пам'ятаю - як легко обходиться заборона для росіян використовувати кольори свого прапору.
всех этих спортсменов увидите с буквой z на форме!!
уже видели!!
их фуй исправишь !