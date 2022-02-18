Рассматриваем возможность проведения зимней Олимпиады-2030 в Украине, - Гутцайт

Министр спорта Вадим Гутцайт заявил о планах провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине.

Об этом глава Минспорта заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.

Только последние два года мы начали реальное строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, и мы над этим работаем, мы видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завести и провести Зимние олимпийские игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем", - подчеркнул министр.

Напомним, в декабре 2021 года Гутцайт заявил, что Украина начинает борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине.

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