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Рассматриваем возможность проведения зимней Олимпиады-2030 в Украине, - Гутцайт

Рассматриваем возможность проведения зимней Олимпиады-2030 в Украине, - Гутцайт

Министр спорта Вадим Гутцайт заявил о планах провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине.

Об этом глава Минспорта заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.

Только последние два года мы начали реальное строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, и мы над этим работаем, мы видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завести и провести Зимние олимпийские игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем", - подчеркнул министр.

Напомним, в декабре 2021 года Гутцайт заявил, что Украина начинает борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине.

Также смотрите: Украинский спортсмен Гераскевич во время олимпийских соревнований в Пекине развернул плакат с надписью "No war in Ukraine". ВИДЕО

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2419) Гутцайт (60)


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Топ комментарии
+24
Все никак не уймутся. До сих пор ищут проект, куда можно пристроить лыжного инструктора.
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18.02.2022 12:47
+23
На космодромі серед міліарду дерев.
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18.02.2022 12:48
+14
І тут Гутцайта панєсло...
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18.02.2022 12:48
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У вас стільки грошей нема.
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18.02.2022 12:47 Ответить
Зато у Гутцайта есть, а будет еще больше!
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18.02.2022 12:49 Ответить
Для розкручування "теми", Ґутцайтові треба гроші. Всього з десяток-два мільйонів. Він знає, що ніц з того не вийде, але гроші освоїть. І матиме проведений "добрий час". Бо Ґутцайт
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18.02.2022 14:05 Ответить
Все никак не уймутся. До сих пор ищут проект, куда можно пристроить лыжного инструктора.
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18.02.2022 12:47 Ответить
Уже для каждого слуги народа нашёлся проект внезапного обогащения и не один.
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18.02.2022 12:51 Ответить
та то беня своих обрезанных гоняет чтобы до конца каденции нелоха освоить побольше бюджетных денег
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18.02.2022 12:54 Ответить
У нелоха каденция или бесконечная или до Майдана и импичмента.
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18.02.2022 15:52 Ответить
главное - вовремя !
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18.02.2022 13:06 Ответить
А чо? "Патріоти", блін, "державники", його мать.
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18.02.2022 13:11 Ответить
І тут Гутцайта панєсло...
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18.02.2022 12:48 Ответить
Швидше - пронесло. Повз дерибан б'юджету. Тому казиться. Не розуміє, що гроші запилить Тивошенко-Єрмак-Зєлєнскій-Коломойський. Д'Артаньян, блін.
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18.02.2022 13:14 Ответить
На космодромі серед міліарду дерев.
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18.02.2022 12:48 Ответить
...... в городе на берегу моря, с университетом на выставке и прочими ЗЕ-льоными глюками
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18.02.2022 13:08 Ответить
Надіюсь у нас спортсмени не будуть змагаться в морозильній камері як зараз в китаі
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18.02.2022 12:49 Ответить
Дай Бог щоб після правління твоєї зегниди ,хоч хтось міг змагатися від України ...
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18.02.2022 13:06 Ответить
Ещё один обкуренный..
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18.02.2022 12:49 Ответить
Давайте вже після колонізації Місяця і Марсу бо якось не таво, не той масштаб
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18.02.2022 12:50 Ответить
о така владна мрія ? і хто це опудало міністром поставив ??? такий самий неадекват.
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18.02.2022 12:50 Ответить
Де облаштуємо Нью-Васюкі???
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18.02.2022 12:51 Ответить
Тю, а шо, неясно? Звичайно, що у Бєніному Буковелі...
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18.02.2022 12:59 Ответить
Вам больше нехер делать? Всё же, что обещали выполнили? Мощная армия, мир, НАТО, зарплата учителей $4000, миллиард деревьев. Это всё уже сделали? Теперь новоё враньё, чтобы забыли про предыдущее. Уроды,блин.
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18.02.2022 12:51 Ответить
То вам за то шо мало молитесь
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18.02.2022 12:57 Ответить
Навіщо? краще витратити кошти на озброєння і армію.
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18.02.2022 12:57 Ответить
Меня сейчас больше волнует пройдет ли Олимпиада-2100 у нас или нет.
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18.02.2022 12:58 Ответить
Бенкет під час чуми. Іпанати...
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18.02.2022 12:59 Ответить
це вже не смішно.якщо чесно
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18.02.2022 13:01 Ответить
В БукоБене уже даже есть каток и прокат коньков.
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18.02.2022 13:06 Ответить
А как на счет декларации этого еврея?На проведения олимпиады денег у него хватит?Украина еще не расчиталась за проведение Евровидения и Евро2012.Молоть языком все горазды да только почему-то их языки опережают их ум.
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18.02.2022 13:06 Ответить
Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту...
Справді?
А до Євро-2012 стадіони - це не інфраструктура для літніх видів спорту???
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18.02.2022 13:08 Ответить
А может хватит загонять украинцев в долги без их ведомв?!
Уроды! Половина бюджета страны - это кредиты. Кредиты, которые уже висят на каждом украинце.
Теперь вот снова решили кредитов набрать, на строительстве инфраструктуры заработать себе в карман, а кредиты снова на лохов украинцев повесить. Ведь инфраструктура им потом типа останется.
Поднимите экономику, в потом стройте инфраструкиуру без всяких кредитов, хитрожопые вы наши
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18.02.2022 13:08 Ответить
це називається зелена економіка. Не будемо знищувати корупцію, витратимо гроші на будівництво доріг з відкатами, а потім типу прийдуть інвестори ????? В наскрізь корумповану державу.
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18.02.2022 13:35 Ответить
зеленые увлеклись карго-культом, у развитых стран есть дороги, спутники, ледоколы и олимпиада - и у нас будут... только это следствие налаженной экономики и наличия бабла, а не когда весь в кредитах...
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18.02.2022 13:11 Ответить
вы цены видели на Буковеле? кто сможет себе позволить туда приехать на Олимпиаду?)
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18.02.2022 13:13 Ответить
Люди , которые должны принимать Таблеьки, принимают решения! Ипанутся можно!
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18.02.2022 13:13 Ответить
тихо, тихо. Я думаю що вони якраз приймають таблетки.
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18.02.2022 13:33 Ответить
Это поможет??? Спорта по ТВ почти НЕТ! Бесплатных секций НЕТ! Во дворах дети в игры не играют! Только гаджеты и интернет.
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18.02.2022 13:15 Ответить
А Бродский хочет Евро по баскетболу и дворец спорта на Левом берегу строить!
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18.02.2022 13:14 Ответить
больные на всю голову
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18.02.2022 13:17 Ответить
Место , которым Они пытаются думать, прикрывают трусы.
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18.02.2022 13:18 Ответить
нам еще олимпиады, внимание! по зимним видам! где у нас полный швах! нехватало ко всем бедам
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18.02.2022 13:19 Ответить
И фристайлист Авраменко пообнимается во Львове с кацапом😧
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18.02.2022 13:26 Ответить
Где же они собираются строить трассы для лыжников, саночников, трамплины, ледовые арены....Сказочник !
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18.02.2022 13:28 Ответить
Наверное там, де он сам катается на лыжах. Сделает еще один подарок Бене, олимпийскую трассу.
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19.02.2022 19:41 Ответить
та як же ж ви курви забембали.
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18.02.2022 13:31 Ответить
Жгі, чуваче, більше трешу!! Щоби кожний тупорилий зе!виборець усвідомив власну нікчемність!
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18.02.2022 13:40 Ответить
Вони що, обнуті??? Війна, економіка ледве дихає, а вони збираються мільярди в каналізаційну трубу викидувати?
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18.02.2022 13:40 Ответить
Вилізло ще одне хворе на голову. У них там епідемія?
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18.02.2022 13:46 Ответить
Засирають інфопростір цими вкидами, потриндіть типу про олімпіаду, поки ми там своє мутить будимо. Корочє, ловкость рук - і нікакой романтікі
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18.02.2022 13:53 Ответить
Ще один підлабузник , придурок і казнокрад...
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18.02.2022 14:03 Ответить
Может "партнеры" денег подкинут.
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18.02.2022 14:09 Ответить
Оце дурень відчубучив! Ідіот! Така гарна дружина на ICTV новини читає - і вродлива, і розумна...
Де вона собі такого дебіла знайшла?
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18.02.2022 14:21 Ответить
На Грецию посмотрите до сих пор отойти не может , скажите просто хотим еще поворовать
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18.02.2022 14:50 Ответить
І коли вже хтось із цих "державних підлітків" скумбрією по 8 грн. подавиться!
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18.02.2022 15:07 Ответить
Ви там "зелена тупість" подуріли? Яка олімпіада? Ворог оточив по периметру всю Україну, а вони то олімпіади, по свята по врозвєлічанію Найтупішого проводять, то дороги будують, замість ракет "Нептун" і комплектування вакантних посад в бригадах.
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18.02.2022 18:36 Ответить
 
 