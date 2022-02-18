Рассматриваем возможность проведения зимней Олимпиады-2030 в Украине, - Гутцайт
Министр спорта Вадим Гутцайт заявил о планах провести зимнюю Олимпиаду-2030 в Украине.
Об этом глава Минспорта заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.
Только последние два года мы начали реальное строительство инфраструктуры для летних видов спорта. Да, у нас недостаточно инфраструктуры для зимних видов спорта, и мы над этим работаем, мы видим, где что построить, где что проводить. Мы сейчас смотрим, как завести и провести Зимние олимпийские игры в Украине в 2030 году. Мы над этим работаем", - подчеркнул министр.
Напомним, в декабре 2021 года Гутцайт заявил, что Украина начинает борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине.
Топ комментарии
+24 Дмитрий Абрамов #493747
показать весь комментарий18.02.2022 12:47
+23 MausMike
показать весь комментарий18.02.2022 12:48
+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.02.2022 12:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Справді?
А до Євро-2012 стадіони - це не інфраструктура для літніх видів спорту???
Уроды! Половина бюджета страны - это кредиты. Кредиты, которые уже висят на каждом украинце.
Теперь вот снова решили кредитов набрать, на строительстве инфраструктуры заработать себе в карман, а кредиты снова на лохов украинцев повесить. Ведь инфраструктура им потом типа останется.
Поднимите экономику, в потом стройте инфраструкиуру без всяких кредитов, хитрожопые вы наши
Де вона собі такого дебіла знайшла?