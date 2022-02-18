Розглядаємо можливість проведення зимової Олімпіади-2030 в Україні, - Гутцайт
Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив про плани провести зимову Олімпіаду-2030 в Україні.
Про це глава Мінспорту заявив під час години запитань до уряду в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.
"Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завести та провести Зимові олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - наголосив міністр.
Нагадаємо, в грудні 2021 року Гутцайт заявив, що Україна розпочинає боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні.
Топ коментарі
+24 Дмитрий Абрамов #493747
показати весь коментар18.02.2022 12:47
+23 MausMike
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+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.02.2022 12:48
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Справді?
А до Євро-2012 стадіони - це не інфраструктура для літніх видів спорту???
Уроды! Половина бюджета страны - это кредиты. Кредиты, которые уже висят на каждом украинце.
Теперь вот снова решили кредитов набрать, на строительстве инфраструктуры заработать себе в карман, а кредиты снова на лохов украинцев повесить. Ведь инфраструктура им потом типа останется.
Поднимите экономику, в потом стройте инфраструкиуру без всяких кредитов, хитрожопые вы наши
Де вона собі такого дебіла знайшла?