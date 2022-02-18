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Розглядаємо можливість проведення зимової Олімпіади-2030 в Україні, - Гутцайт

Розглядаємо можливість проведення зимової Олімпіади-2030 в Україні, - Гутцайт

Міністр спорту Вадим Гутцайт заявив про плани провести зимову Олімпіаду-2030 в Україні.

Про це глава Мінспорту заявив під час години запитань до уряду в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завести та провести Зимові олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - наголосив міністр.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Гутцайт заявив, що Україна розпочинає боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні.

Також читайте: Український спортсмен Гераскевич під час олімпійських змагань в Пекіні розгорнув плакат з написом "No war in Ukraine". ВIДЕО

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1611) Гутцайт (78)


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Топ коментарі
+24
Все никак не уймутся. До сих пор ищут проект, куда можно пристроить лыжного инструктора.
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18.02.2022 12:47
+23
На космодромі серед міліарду дерев.
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18.02.2022 12:48
+14
І тут Гутцайта панєсло...
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18.02.2022 12:48
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У вас стільки грошей нема.
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18.02.2022 12:47 Відповісти
Зато у Гутцайта есть, а будет еще больше!
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18.02.2022 12:49 Відповісти
Для розкручування "теми", Ґутцайтові треба гроші. Всього з десяток-два мільйонів. Він знає, що ніц з того не вийде, але гроші освоїть. І матиме проведений "добрий час". Бо Ґутцайт
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18.02.2022 14:05 Відповісти
Все никак не уймутся. До сих пор ищут проект, куда можно пристроить лыжного инструктора.
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18.02.2022 12:47 Відповісти
Уже для каждого слуги народа нашёлся проект внезапного обогащения и не один.
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18.02.2022 12:51 Відповісти
та то беня своих обрезанных гоняет чтобы до конца каденции нелоха освоить побольше бюджетных денег
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18.02.2022 12:54 Відповісти
У нелоха каденция или бесконечная или до Майдана и импичмента.
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18.02.2022 15:52 Відповісти
главное - вовремя !
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18.02.2022 13:06 Відповісти
А чо? "Патріоти", блін, "державники", його мать.
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18.02.2022 13:11 Відповісти
І тут Гутцайта панєсло...
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18.02.2022 12:48 Відповісти
Швидше - пронесло. Повз дерибан б'юджету. Тому казиться. Не розуміє, що гроші запилить Тивошенко-Єрмак-Зєлєнскій-Коломойський. Д'Артаньян, блін.
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18.02.2022 13:14 Відповісти
На космодромі серед міліарду дерев.
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18.02.2022 12:48 Відповісти
...... в городе на берегу моря, с университетом на выставке и прочими ЗЕ-льоными глюками
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18.02.2022 13:08 Відповісти
Надіюсь у нас спортсмени не будуть змагаться в морозильній камері як зараз в китаі
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18.02.2022 12:49 Відповісти
Дай Бог щоб після правління твоєї зегниди ,хоч хтось міг змагатися від України ...
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18.02.2022 13:06 Відповісти
Ещё один обкуренный..
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18.02.2022 12:49 Відповісти
Давайте вже після колонізації Місяця і Марсу бо якось не таво, не той масштаб
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18.02.2022 12:50 Відповісти
о така владна мрія ? і хто це опудало міністром поставив ??? такий самий неадекват.
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18.02.2022 12:50 Відповісти
Де облаштуємо Нью-Васюкі???
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18.02.2022 12:51 Відповісти
Тю, а шо, неясно? Звичайно, що у Бєніному Буковелі...
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18.02.2022 12:59 Відповісти
Вам больше нехер делать? Всё же, что обещали выполнили? Мощная армия, мир, НАТО, зарплата учителей $4000, миллиард деревьев. Это всё уже сделали? Теперь новоё враньё, чтобы забыли про предыдущее. Уроды,блин.
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18.02.2022 12:51 Відповісти
То вам за то шо мало молитесь
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18.02.2022 12:57 Відповісти
Навіщо? краще витратити кошти на озброєння і армію.
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18.02.2022 12:57 Відповісти
Меня сейчас больше волнует пройдет ли Олимпиада-2100 у нас или нет.
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18.02.2022 12:58 Відповісти
Бенкет під час чуми. Іпанати...
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18.02.2022 12:59 Відповісти
це вже не смішно.якщо чесно
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18.02.2022 13:01 Відповісти
В БукоБене уже даже есть каток и прокат коньков.
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18.02.2022 13:06 Відповісти
А как на счет декларации этого еврея?На проведения олимпиады денег у него хватит?Украина еще не расчиталась за проведение Евровидения и Евро2012.Молоть языком все горазды да только почему-то их языки опережают их ум.
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18.02.2022 13:06 Відповісти
Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту...
Справді?
А до Євро-2012 стадіони - це не інфраструктура для літніх видів спорту???
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18.02.2022 13:08 Відповісти
А может хватит загонять украинцев в долги без их ведомв?!
Уроды! Половина бюджета страны - это кредиты. Кредиты, которые уже висят на каждом украинце.
Теперь вот снова решили кредитов набрать, на строительстве инфраструктуры заработать себе в карман, а кредиты снова на лохов украинцев повесить. Ведь инфраструктура им потом типа останется.
Поднимите экономику, в потом стройте инфраструкиуру без всяких кредитов, хитрожопые вы наши
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18.02.2022 13:08 Відповісти
це називається зелена економіка. Не будемо знищувати корупцію, витратимо гроші на будівництво доріг з відкатами, а потім типу прийдуть інвестори ????? В наскрізь корумповану державу.
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18.02.2022 13:35 Відповісти
зеленые увлеклись карго-культом, у развитых стран есть дороги, спутники, ледоколы и олимпиада - и у нас будут... только это следствие налаженной экономики и наличия бабла, а не когда весь в кредитах...
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18.02.2022 13:11 Відповісти
вы цены видели на Буковеле? кто сможет себе позволить туда приехать на Олимпиаду?)
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18.02.2022 13:13 Відповісти
Люди , которые должны принимать Таблеьки, принимают решения! Ипанутся можно!
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18.02.2022 13:13 Відповісти
тихо, тихо. Я думаю що вони якраз приймають таблетки.
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18.02.2022 13:33 Відповісти
Это поможет??? Спорта по ТВ почти НЕТ! Бесплатных секций НЕТ! Во дворах дети в игры не играют! Только гаджеты и интернет.
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18.02.2022 13:15 Відповісти
А Бродский хочет Евро по баскетболу и дворец спорта на Левом берегу строить!
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18.02.2022 13:14 Відповісти
больные на всю голову
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18.02.2022 13:17 Відповісти
Место , которым Они пытаются думать, прикрывают трусы.
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18.02.2022 13:18 Відповісти
нам еще олимпиады, внимание! по зимним видам! где у нас полный швах! нехватало ко всем бедам
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18.02.2022 13:19 Відповісти
И фристайлист Авраменко пообнимается во Львове с кацапом😧
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18.02.2022 13:26 Відповісти
Где же они собираются строить трассы для лыжников, саночников, трамплины, ледовые арены....Сказочник !
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18.02.2022 13:28 Відповісти
Наверное там, де он сам катается на лыжах. Сделает еще один подарок Бене, олимпийскую трассу.
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19.02.2022 19:41 Відповісти
та як же ж ви курви забембали.
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18.02.2022 13:31 Відповісти
Жгі, чуваче, більше трешу!! Щоби кожний тупорилий зе!виборець усвідомив власну нікчемність!
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18.02.2022 13:40 Відповісти
Вони що, обнуті??? Війна, економіка ледве дихає, а вони збираються мільярди в каналізаційну трубу викидувати?
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18.02.2022 13:40 Відповісти
Вилізло ще одне хворе на голову. У них там епідемія?
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18.02.2022 13:46 Відповісти
Засирають інфопростір цими вкидами, потриндіть типу про олімпіаду, поки ми там своє мутить будимо. Корочє, ловкость рук - і нікакой романтікі
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18.02.2022 13:53 Відповісти
Ще один підлабузник , придурок і казнокрад...
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18.02.2022 14:03 Відповісти
Может "партнеры" денег подкинут.
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18.02.2022 14:09 Відповісти
Оце дурень відчубучив! Ідіот! Така гарна дружина на ICTV новини читає - і вродлива, і розумна...
Де вона собі такого дебіла знайшла?
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18.02.2022 14:21 Відповісти
На Грецию посмотрите до сих пор отойти не может , скажите просто хотим еще поворовать
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18.02.2022 14:50 Відповісти
І коли вже хтось із цих "державних підлітків" скумбрією по 8 грн. подавиться!
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18.02.2022 15:07 Відповісти
Ви там "зелена тупість" подуріли? Яка олімпіада? Ворог оточив по периметру всю Україну, а вони то олімпіади, по свята по врозвєлічанію Найтупішого проводять, то дороги будують, замість ракет "Нептун" і комплектування вакантних посад в бригадах.
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18.02.2022 18:36 Відповісти
 
 