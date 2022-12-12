Тисячі українських фахівців працевлаштують у Чехії для нарощування виробництва зброї
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Найближчими місяцями Чехія прийме на роботу тисячі фахівців з України у свою збройну промисловість завдяки угоді, укладеній між прем’єр-міністром Чехії Петером Фіалою та президентом України Володимиром Зеленським у жовтні
Про це в інтерв'ю "Чеському радіо" повідомив заступник міністра оборони Томаш Копечний, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Чехії просто не вистачає працівників з досвідом роботи у збройовій промисловості, тому кваліфіковані українські робітники та інженери стануть величезним благом для країни.
"Навпаки, це значно збільшить надходження до державного бюджету. Принадність у тому, що фінансуватиме його не чеська корона, а іноземні інвестори, і від цього чеська економіка та чеський народ стануть багатшими. І те, що наші союзники оплачуватимуть цей рахунок, є абсолютно неймовірною, справді історичною можливістю", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
вони не виїзні, ці тисячі чоловіків, інженерів
Реєстрація: 21.03.2022
закинули на Цензор за три дні до нападу на Україну
тупі алєні !!!
03 - це березень..
мав зареєструватись щоб хоч таких нитіків як ти зупиняти)
що по темі сказати можеш? князь мишкін
робітники і далі будуть років 10-ть виробляти зброю для України на славетних чеських зброярках
Ходжа Насредін
2. ВЫ ТАК ЛЕГКО РАССУЖДАЕТЕ . А то что люди будут жить в ОБЩЕЖИТИИ и туда нельзя привезти семью . Об этом вы не думаете. Недвижимость стоит дорого . А в Украине у людей свои квартиры. Так що не так все просто
НeadHunter: 37% сотрудников российских компаний хотели бы уехать из страны
а жители столиц чаще говорят о стремлении переехать в другую страну (45 процентов). Наибольшая доля желающих сменить страну проживания среди менеджеров высшего звена (56 процентов), специалистов по маркетингу и рекламе (52 процента) и IT (47 процентов).
тобто НЕ трудовий елемент....як казав знаменитий руSSкій Таваріщь ШарікаФФ....
ви НЕ помітили, що навіть генсєк їдінай раZZії Тав. путін теж кудись хоче переїхати....
фрідмани та абрамовичі вже на місці.....
Кто развалил судостроительные заводы ? И т д
> А вы хотели чтобы они на панщине на дядю работали за копейки и были невыездными
Авжеж хотіли би, чужими руками.
На панщині пшеницю жала,
Втомилася, не спочивала
а потім -
Як умру, то поховайте мене... на Вкраїні милій.
ОДНОЗНАЧНО! Специалисты с ВПК вообще на вес золота. Лишимся такого потенциала, взять потом будет неоткуда. Кто будет Украину восстанавливать???
не буде зброї для ЗСУ, то на кого будуть працювати ці робітники під рашиською окупацією ?
> Украину будут восстанавливать африканские мигранты и индусы
Ой, краще вже африканці, лише не індуси.
Я би взагалі відніс Індію (Як і Угорщину) до недружніх до України країн і - на гарматний постріл не допускав до кордонів.
Робоча сила - такий же товар, як і автомоблі, станки, послуги, тощо. І кожна людина має правао вибору!
А ви соплі тут розпустили і гадаєте: "прієдут-нєпрєдут з Чехії". Аж гидко читати.
Ну і знову ж: оставатися саме українцем, як тебе родила і виховала мама, там вже не можна буде. Бо в будь-якому випадку треба знати мову країни перебування. Слідувати законам і звичаям тієї країни. Тут один розпинався, що ніхто не повернеться на обеззаражену з часом територію після ядерного бомбардування. Тупий забув історію з поліщуками з Чорнобильської зони. Багато хто з примусово виселених поверталися в рідну хату і прожили на забрудненій, але рідній землі, не один десяток років.
БО УКРАИНА- это Европа , и хватит украинцев держать за железным коммуняцким забором
Загнивающая Европа и Сызрань...🤣🤣🤣 Мавзолейного быдла..