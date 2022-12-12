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зброя (5740) виробництво (222) Україна (5190) Чехія (997)

Тисячі українських фахівців працевлаштують у Чехії для нарощування виробництва зброї

Новини Цензор.НЕТ Економіка

чехія

Найближчими місяцями Чехія прийме на роботу тисячі фахівців з України у свою збройну промисловість завдяки угоді, укладеній між прем’єр-міністром Чехії Петером Фіалою та президентом України Володимиром Зеленським у жовтні

Про це в інтерв'ю "Чеському радіо" повідомив заступник міністра оборони Томаш Копечний, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, у Чехії просто не вистачає працівників з досвідом роботи у збройовій промисловості, тому кваліфіковані українські робітники та інженери стануть величезним благом для країни.

"Навпаки, це значно збільшить надходження до державного бюджету. Принадність у тому, що фінансуватиме його не чеська корона, а іноземні інвестори, і від цього чеська економіка та чеський народ стануть багатшими. І те, що наші союзники оплачуватимуть цей рахунок, є абсолютно неймовірною, справді історичною можливістю", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія передасть Україні 2 млн євро на медичну сферу та облаштування мобільного житла для переселенців

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Там написано-есть угода. С оборонных предприятий в Украине коммандируют на заводы в Чехии.
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12.12.2022 17:43
+11
Для особо одарённых написали же : укладена угода! А заключён этот договор в рамках резкого повышения производства оружия и боеприпасов в Восточной Европе за деньги неких инвесторов, чтобы потом самим не воевать. Или только заголовки читаем и лозунгами кукарекаем?
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12.12.2022 17:44
+9
А вы хотели чтобы они на панщине на дядю работали за копейки и были невыездными
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12.12.2022 19:21
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тільки є один нюанс -
вони не виїзні, ці тисячі чоловіків, інженерів
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12.12.2022 17:41 Відповісти
Там написано-есть угода. С оборонных предприятий в Украине коммандируют на заводы в Чехии.
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12.12.2022 17:43 Відповісти
Для особо одарённых написали же : укладена угода! А заключён этот договор в рамках резкого повышения производства оружия и боеприпасов в Восточной Европе за деньги неких инвесторов, чтобы потом самим не воевать. Или только заголовки читаем и лозунгами кукарекаем?
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12.12.2022 17:44 Відповісти
Тобто, угода укладена між мною та Чехією не така сама, як угода укладена Зеленським(юристом)? Дб.Бл.
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12.12.2022 18:16 Відповісти
Ні, не така сама, бо там ще угода міждержавна і у цих чоловіків явно буде оформлене право на віїзд.
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12.12.2022 18:19 Відповісти
Panda Freeav

Реєстрація: 21.03.2022

закинули на Цензор за три дні до нападу на Україну

тупі алєні !!!
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12.12.2022 18:52 Відповісти
Алекс, тупий олень це ти)
03 - це березень..
мав зареєструватись щоб хоч таких нитіків як ти зупиняти)
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12.12.2022 19:20 Відповісти
а де ж ти місяць вештався після нападу на Україну ?
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12.12.2022 19:25 Відповісти
немає до чого доїбатись то хоч привітаюсь? так?
що по темі сказати можеш? князь мишкін
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12.12.2022 19:53 Відповісти
Это правильно. Спасибо Чехии и инвесторам!
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12.12.2022 17:42 Відповісти
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12.12.2022 21:13 Відповісти
УВАЖУХА!!!!!!!!!!путинХуйло!!!!!!!!!!!!!!!!!@
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12.12.2022 17:42 Відповісти
путін..редка мразь..!ХУЙЛИщЕ І ПАДАЛь..!
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12.12.2022 17:53 Відповісти
З запізненям -- но луче пізно чим ніколи .
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12.12.2022 17:53 Відповісти
Думаю більшість з них не повернутья назад після війни.
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12.12.2022 17:57 Відповісти
вполне вероятно,так как они будут официально трдоустраиваться на чешские заводы и предприятия и буду получать рабочие визы, значит по истечению некоторого времени они смогут претендовать там на чешское резиденство,а выбор между тем чтобы возвращаться домой в разрушения или оставатся в Чехии каждый уже сделает сам для себя
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12.12.2022 18:02 Відповісти
правільно мислітє, таваріщ жюков !
робітники і далі будуть років 10-ть виробляти зброю для України на славетних чеських зброярках
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12.12.2022 18:56 Відповісти
да,но за 10 лет эти люди уже будут иметь чешское гражданств
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12.12.2022 19:08 Відповісти
за 10 лет и Осел, и Хутін здохнуть....
Ходжа Насредін
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12.12.2022 19:26 Відповісти
для чешского резиденства и 2 лет достаточно,а за 5 лет можно спокойно уже и гражданство получить
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12.12.2022 19:39 Відповісти
1. ВНЖ - 5 лет. ПМЖ - 5 лет. И только после документы на гражданство ( сдача языка и истории) . И рассматривать будут 2 года
2. ВЫ ТАК ЛЕГКО РАССУЖДАЕТЕ . А то что люди будут жить в ОБЩЕЖИТИИ и туда нельзя привезти семью . Об этом вы не думаете. Недвижимость стоит дорого . А в Украине у людей свои квартиры. Так що не так все просто
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13.12.2022 01:17 Відповісти
Большинство работников российских компаний признались в желании переехать
НeadHunter: 37% сотрудников российских компаний хотели бы уехать из страны
а жители столиц чаще говорят о стремлении переехать в другую страну (45 процентов). Наибольшая доля желающих сменить страну проживания среди менеджеров высшего звена (56 процентов), специалистов по маркетингу и рекламе (52 процента) и IT (47 процентов).
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12.12.2022 19:50 Відповісти
"Наибольшая доля желающих сменить страну проживания среди менеджеров высшего звена (56 процентов), специалистов по маркетингу и рекламе (52 процента) и IT (47 процентов)"

тобто НЕ трудовий елемент....як казав знаменитий руSSкій Таваріщь ШарікаФФ....
ви НЕ помітили, що навіть генсєк їдінай раZZії Тав. путін теж кудись хоче переїхати....
фрідмани та абрамовичі вже на місці.....
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12.12.2022 21:28 Відповісти
Україна позбулася тисячі високваліфікованих спеціалістів...
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12.12.2022 18:01 Відповісти
.....для виробництва зброї для ЗСУ на чеських зброярках
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12.12.2022 18:57 Відповісти
А кто посчитал, сколько лет они ждали реальных заказов, перебиваясь случайными? И все холостые? Не патроны конечно. Я бы и секунды не думал, да 69 пасочек уже сьел---кому нужен такой? И резидентство дождутся и вид на жительство, и домик от Праги 50 км отьехать стоит 70 тыс евро и гражданство запросто после этого. Все правильно. Под лежачий камень вода не течет.
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12.12.2022 19:49 Відповісти
70000 надо еще заработать . И заводы будут не в Праге , и зарплата до 1000 евро , на которую домик не купишь
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13.12.2022 01:20 Відповісти
Реально угоды мы не видели. Но жильё вроде предоставят. И будет шанс собрать на покупку жилья или кв. Я намеал на убитый оборон пром. Особенно кадры. В моём городе есть абсолютный лидер завод. А на самом деле его уже нет. Пенсы ели дыбают, упросили с 14--16гг выйти поработать. средний возраст 65--72г. Какие коменты? Молчу за холостых---это шанс великолепный. Мы пожинаем страшные плоды на ветер выкинутого 30-летия. Теперь выдувает ветер людей. Хорошо если половина женщин с детьми вернутся. Но это другое уже----а причина одна. Нас ждет то что было по Зап. Украине 130 лет примерно назад---большой исход. Мнение моё субъективно конечно.
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13.12.2022 21:54 Відповісти
Ну так за все надо спросить с предыдущих президентов ( пороха и Зе не трогать) Кучму , Ющенко и премьеров .
Кто развалил судостроительные заводы ? И т д
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13.12.2022 22:20 Відповісти
А Украина договорилась с Чехией о том, чтобы эти специалисты вернулись после войны на украинские предприятия ВПК? Восстанавливать из и возобновлять производство? Или опять"да кто на нас нападет, кому надо этот впк и эта армия?" Скорее всего эти специалисты будут навсегда утрачены для Украины.
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12.12.2022 18:25 Відповісти
А вы хотели чтобы они на панщине на дядю работали за копейки и были невыездными
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12.12.2022 19:21 Відповісти
@Smith Wesson

> А вы хотели чтобы они на панщине на дядю работали за копейки и были невыездными

Авжеж хотіли би, чужими руками.

На панщині пшеницю жала,
Втомилася, не спочивала

а потім -

Як умру, то поховайте мене... на Вкраїні милій.
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12.12.2022 21:30 Відповісти
Я так зрозумів з "Шляхом" зашкварились, тепер нова фішка тисячі зброярів, що під цими працівниками мається наувазі, бо прибиральник, який стружку підмітає біля станка теж вважається працівником оборонної сфери і як на рахунок військової таємниці. Знову ділять народ по сортам . "План Моргентау" в дії .
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12.12.2022 18:34 Відповісти
...Думаю більшість з них не повернутья назад після війни...
ОДНОЗНАЧНО! Специалисты с ВПК вообще на вес золота. Лишимся такого потенциала, взять потом будет неоткуда. Кто будет Украину восстанавливать???
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12.12.2022 18:40 Відповісти
були б кістки, мьясо норосте

не буде зброї для ЗСУ, то на кого будуть працювати ці робітники під рашиською окупацією ?
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12.12.2022 19:00 Відповісти
Германию турки восстанавливали сейчас их там треть. Украину будут восстанавливать африканские мигранты и индусы. Подрихтуют демографию 😀
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12.12.2022 19:25 Відповісти
Smith Wesson

> Украину будут восстанавливать африканские мигранты и индусы

Ой, краще вже африканці, лише не індуси.

Я би взагалі відніс Індію (Як і Угорщину) до недружніх до України країн і - на гарматний постріл не допускав до кордонів.
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12.12.2022 21:33 Відповісти
Щоб повернулись та захотіли приїхати з інших країн (іноземні спеціалістіи), треба створювати спиятливі та привабливі умови, як це роблять деякі західні країни! А ви й досі, я к совки, розмірковуєте про трудове кріпацтво, хоча самі для себе точно не хотіли б таких перспктив.
Робоча сила - такий же товар, як і автомоблі, станки, послуги, тощо. І кожна людина має правао вибору!
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12.12.2022 20:44 Відповісти
Прийшов час робити ракети середньої дальності.
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12.12.2022 19:24 Відповісти
всі хто зможе виїхати або вже виїхали і одержали достойне працевлаштування в Європі - вже НІКОЛИ не повернуться! І справа не в війні та в розрусі, справа в злодійкуватій владі
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12.12.2022 20:04 Відповісти
Гарна позиція. Спочатку голоснути папріколу а потім буями обкладать ото все що навибирали...
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12.12.2022 22:57 Відповісти
виберуть ще раз ті ж самі граблі
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13.12.2022 09:06 Відповісти
Якісь дебіли у цій гілці зібралися розносять зраду де її немає. У мене знайомий працює на одному з оборонних підприємств в Україні. Його викликали на роботу із служби у ЗСУ де у нього офіцерська посада. Так як робота на військовому підприємстві 6-7 днів на тиждень по 10-12 годин, той вимушений був купляти у лєваків довідку волонтера аби виїхати з України у Німеччину і забрати звідти свою дружину і дітей, щоб якось легче було в побуті.
А ви соплі тут розпустили і гадаєте: "прієдут-нєпрєдут з Чехії". Аж гидко читати.
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12.12.2022 22:54 Відповісти
они просто завидуют 🤣🤣🤣
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13.12.2022 01:22 Відповісти
люди - різні. Я знаю молодих людей, що виїхали ще кілька років тому. І не з Донбасу, а з цілком мирної території. Інші до останнього чіплялися за можливість остатися. Бо хоч і бідно, але рідні, друзі-куми всі поруч. Важко покидати землю, де родився і виріс. Є певні вигоди і від життя в Україні. Скажімо ще немає драконівських правил щодо тих же авто, екології (поставив котел-утилізатор і топи чим попало). Я впевнений, що за кордоном не знайду можливості пити домашній кисляк із пастеризованого домашнього молока. Багато речей, до яких ми звикли - там неможливі.
Ну і знову ж: оставатися саме українцем, як тебе родила і виховала мама, там вже не можна буде. Бо в будь-якому випадку треба знати мову країни перебування. Слідувати законам і звичаям тієї країни. Тут один розпинався, що ніхто не повернеться на обеззаражену з часом територію після ядерного бомбардування. Тупий забув історію з поліщуками з Чорнобильської зони. Багато хто з примусово виселених поверталися в рідну хату і прожили на забрудненій, але рідній землі, не один десяток років.
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13.12.2022 00:02 Відповісти
Не пишите дурню - украинцы всегда остаются украинцами : диаспора в Канаде , диаспора в Австралии и т д. А то что люди поедут и увидят иную жизнь - тоже не плохо.

БО УКРАИНА- это Европа , и хватит украинцев держать за железным коммуняцким забором
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13.12.2022 01:27 Відповісти
ну тебе це точно не стосується. російськомовна буде мене вчити як рідну землю любити. гуляй з холодним, а до мене не лізь.
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13.12.2022 04:43 Відповісти
https://youtube.com/shorts/BRESwEygUKk?feature=share...
Загнивающая Европа и Сызрань...🤣🤣🤣 Мавзолейного быдла..
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13.12.2022 06:10 Відповісти
 
 