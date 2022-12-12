Країни G7 посилять економічний тиск на Росію, - заява за підсумками саміту
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Країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів G7 за підсумками саміту.
"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам у відповідь на агресивну війну Росії. Ми підтримуватимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", - сказано в документі.
Також зазначається, що країни G7 продовжать захищати вразливі країни, які страждають від наслідків агресивної війни Росії.
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