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Країни G7 посилять економічний тиск на Росію, - заява за підсумками саміту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

g-7

Країни "Великої сімки" запевнили, що вони підтримуватимуть та посилюватимуть економічний тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів G7 за підсумками саміту.

"Ми, як і раніше, віддані нашим безпрецедентним скоординованим санкційним заходам у відповідь на агресивну війну Росії. Ми підтримуватимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється від наших обмежувальних заходів і підриває їх", - сказано в документі.

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Також зазначається, що країни G7 продовжать захищати вразливі країни, які страждають від наслідків агресивної війни Росії.
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и о погоде ))))
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В Сирии народ устроил русне «тёплый приём». Люди швыряли в технику камни

https://t.me/dneproperatyv/49859
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12.12.2022 19:48 Відповісти
вся економіка россії - це нафта і газ, але...
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12.12.2022 19:53 Відповісти
 
 