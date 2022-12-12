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Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

суд,киева,окружной,административный,оаск

12 грудня 2022 року комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув та підтримав внесений президентом Зеленським у квітні 2021 року як невідкладний законопроєкт 5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" та член комітету Ради з питань правової політики Роман Бабій у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом. Крім цього, рекомендували призначити нашого колегу Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України", - повідомив він.

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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 як "невідкладний", проте рішення комітету через 1,5 роки співпало з часом, коли Держдеп США наклав санкції на главу ОАСК Павла Вовка.
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Топ коментарі
+11
Переставив слова в назві суду і це вже законопроект від клоуна.
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12.12.2022 23:03
+6
Через 1,5 року "як невідкладний"?! Щоб на вас,мерзоти,мухи яйця відкладали!
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12.12.2022 23:06
+6
Не хочуть бути як вовк,правильно краще злити таких вовків в унітаз і спокійно кататись по світу,бо інакше подорожі будуть тільки на сахалін!І скажіть що чарівний пендель від дяді сема не працює.І стало тревожно за свої активи зеленим слугам,і зійшло прозріння,що наступними кеглями можуть стати вони...
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12.12.2022 23:14
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Та невже...?
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12.12.2022 22:59 Відповісти
та ти шо?! піду налью!
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12.12.2022 23:01 Відповісти
От перестановки мест слагаемых -- сумма не меняется.
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12.12.2022 23:02 Відповісти
Переставив слова в назві суду і це вже законопроект від клоуна.
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12.12.2022 23:03 Відповісти
Це ж, як ліжка в борделі... для оновлення відчуттів. А головою - Вовка!
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12.12.2022 23:37 Відповісти
це надпотужний бордель -
для пересування ліжок знадобились у яказ преЗЕдента та закон парламента
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13.12.2022 00:51 Відповісти
Не минуло й року як невідкладний законопроект вирішили поставити на голосування
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12.12.2022 23:05 Відповісти
р,що Байден життєдайний робить?
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12.12.2022 23:06 Відповісти
Через 1,5 року "як невідкладний"?! Щоб на вас,мерзоти,мухи яйця відкладали!
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12.12.2022 23:06 Відповісти
Не пройшло і доби після критики Шабуніна, як комітєтчікі подсуєтілісь!
От, що значить: турборежим!
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12.12.2022 23:06 Відповісти
20! месяцев, в том числе 9 из которых военные. Недо-Рада працюе... Придурки
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12.12.2022 23:07 Відповісти
Це той законопроект, який найвеличніший 2 чи 3 роки тому оголосив "невідкладним" та взяв під особистий контроль?
"Плавная гібкость мьішленія" настільки "плавная" та гнучка, що весь цей час ОПа користувалася ОАСК для реалізації принципу "друзям - усе, ворогам - закон!"
Спостерігаємо: то буде черговий акт шапіто чи, нарешті, хоч щось зроблять.
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12.12.2022 23:10 Відповісти
Для того щоб зелені гниди зробили висновки, США потрібно було ввести персональні санкції відносно подільника татарова, вовка! Зелені вилупки, кажете розглянули на комітеті "невідкладний" законопроект датований квітнем 2021р.?! Сцуки, йдіть за сруцьким кораблем, разом з вашим найогиднішим і найбрехливішим обличчям року!
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12.12.2022 23:14 Відповісти
Не хочуть бути як вовк,правильно краще злити таких вовків в унітаз і спокійно кататись по світу,бо інакше подорожі будуть тільки на сахалін!І скажіть що чарівний пендель від дяді сема не працює.І стало тревожно за свої активи зеленим слугам,і зійшло прозріння,що наступними кеглями можуть стати вони...
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12.12.2022 23:14 Відповісти
можна довго обманювати народ окремої країни (України),але ніколи не вийде "зе клованам кварталььного прорашистського шапіто" обманювати світ, котрий допомагає , обманутому народу України
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12.12.2022 23:32 Відповісти
Поменяют вывеску?
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12.12.2022 23:46 Відповісти
Велика подяка Американському обкому партії України, що нагнув цю ЗЕлену мерзоту, яка веде себе гірше ворога!!! Ми не злопам'ятні, але у нас гарна пам'ять. Але є речі, які на часі і під час війни - це внутрішня ЗРАДА!!! ПЕРЕМОЖЕМО і слава ЗСУ!!!
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12.12.2022 23:48 Відповісти
а що в лісі під Києвом здохло, що вагітний стефанчук "розродився"?
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13.12.2022 08:38 Відповісти
 
 