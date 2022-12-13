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У ЄС затвердили санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,шахед

12 грудня у Європейському Союзі затвердили санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які РФ використовує для нападів на цивільну інфраструктуру України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Зазначається, що Європейська рада затвердила нові висновки щодо Ірану, приділивши особливу увагу: неприйнятному придушенню протестів, що тривають, і ситуації з правами людини, військовій співпраці Ірану з Росією, включно з постачанням безпілотників, розгорнутих Росією в її агресивній війні проти України.

Повідомляється, що Європейська рада додала чотири фізичні та чотири юридичні особи до списку осіб, проти яких застосовуються санкції за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Це пов'язано з їхньою роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує у війні проти України", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що санкції ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до Євросоюзу та заборону на надання коштів чи економічних ресурсів зазначеним особам.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Патужно вдарила ЄС по айятолах... 😕
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13.12.2022 00:47
+4
Кікабідзе наш хлоп...
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13.12.2022 00:45
+3
Ізраїль - твое слово і бистріше пліз,
загроза для Укаїни і у нас і вас однакова...
******** ви с Сінаю, ми зі степів українських - так падл ******** і доконаємо!
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13.12.2022 00:56
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Дрони-кікабідзе...
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13.12.2022 00:43 Відповісти
Кікабідзе наш хлоп...
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13.12.2022 00:45 Відповісти
Патужно вдарила ЄС по айятолах... 😕
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13.12.2022 00:47 Відповісти
заодно би і комплектацію,тобто походження начинки цього стерха кацапського заклеймили...
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13.12.2022 00:48 Відповісти
мААгучий удар. Все, Панове, расходимся, про Иран можно забыть....
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13.12.2022 00:49 Відповісти
вроде как бы и впадлу троллить в этой теме,но квартал зубоскалил во главе с бубой...
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13.12.2022 01:06 Відповісти
колысь...
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13.12.2022 01:09 Відповісти
иммитация бурной деятельности. Иран конечно же испугается и сразу все свернет представляю, как ржут русские
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13.12.2022 00:53 Відповісти
Женя панікер і хейтер західу... - Женя, народжений в сирисири...
і да - вже без поваги.
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13.12.2022 01:00 Відповісти
Ізраїль - твое слово і бистріше пліз,
загроза для Укаїни і у нас і вас однакова...
******** ви с Сінаю, ми зі степів українських - так падл ******** і доконаємо!
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13.12.2022 00:56 Відповісти
таке шось
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13.12.2022 01:10 Відповісти
я б запиндячив по тиірану якого стріжа - не так ці тварі і далеко...
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13.12.2022 02:55 Відповісти
Все делается постфактум, когда уже ничего нельзя исправить. Когда санкции больше похожи на эмоциональную месть, желание навредить, чем попытку что-то изменить. Почему только Ирану наплевать, потому что он давно уже по горло в санкциях. Это как индульгенция.
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13.12.2022 03:16 Відповісти
зібрався Петро в поле, сала шматок, хліба..
мати - "куди знову пішов? Батько б тебе бачив? "
: - "танки кацапськи палить пішов, не ругайте, мамо...
а батько живий був би - заряди підносив би"....
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13.12.2022 04:37 Відповісти
 
 