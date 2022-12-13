У ЄС затвердили санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
12 грудня у Європейському Союзі затвердили санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які РФ використовує для нападів на цивільну інфраструктуру України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Зазначається, що Європейська рада затвердила нові висновки щодо Ірану, приділивши особливу увагу: неприйнятному придушенню протестів, що тривають, і ситуації з правами людини, військовій співпраці Ірану з Росією, включно з постачанням безпілотників, розгорнутих Росією в її агресивній війні проти України.
Повідомляється, що Європейська рада додала чотири фізичні та чотири юридичні особи до списку осіб, проти яких застосовуються санкції за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
"Це пов'язано з їхньою роллю у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує у війні проти України", – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що санкції ЄС включають заморожування активів, заборону на поїздки до Євросоюзу та заборону на надання коштів чи економічних ресурсів зазначеним особам.
Будь ласка, зачекайте...
і да - вже без поваги.
загроза для Укаїни і у нас і вас однакова...
******** ви с Сінаю, ми зі степів українських - так падл ******** і доконаємо!
мати - "куди знову пішов? Батько б тебе бачив? "
: - "танки кацапськи палить пішов, не ругайте, мамо...
а батько живий був би - заряди підносив би"....