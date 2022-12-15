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Новини За кордоном
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У Конгресі США пропонують виключити Росію з Радбезу ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

небензя

До Конгресу США внесли проєкт резолюції, яким пропонують вигнати Росію з Ради безпеки ООН у зв’язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив співавтор резолюції, республіканець Стів Коен.

"Росія неодноразово, свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН", - зазначив він.

Конгресмени пропонують визнати, що Росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН, наводячи як аргументи наміри Кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, протиправну анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і при цьому спроби Москви виставити винуватцем гуманітарних проблем через війну саму Україну.

Резолюція закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості "обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+40
Це потрібно було зробити вже давно-бо цим мерзенним покидькам нємає бути місця ніде у цивілізованому світі...
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15.12.2022 09:30
+26
дуже дивно, адже росії в ООН взагалі не повинно бути, росія ніколи не ставала членом цієї організації на законних підставах, а тільки шляхом якихось маніпуляцій, вона не ратифікувала статут ООН, її там немає..., просто треба нарешті відновити статус кво після розвалу срср...
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15.12.2022 09:37
+24
Давно вже пора . Нарешті ! Саме так ,вигнати і як найшвидше !
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15.12.2022 09:34
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15.12.2022 09:29 Відповісти
Хватит предлагать , давно пора исключить ФАШИСТОВ 🇷🇺ТЕРРОРИСТОВ САДИСТОВ , НАГЛО БРЕШУЩИХ ВАМ В ГЛАЗА ‼️Как не стыдно после того , что вытворяли русские в Сирии и Украине садится с массовыми детоубийцами в одном зале и в очередной раз выслушивать их наглейшую ЛОЖЬ ⁉️
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15.12.2022 10:51 Відповісти
Це потрібно було зробити вже давно-бо цим мерзенним покидькам нємає бути місця ніде у цивілізованому світі...
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15.12.2022 09:30 Відповісти
что тут скажешь, лучше поздно чем никогда!
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15.12.2022 09:33 Відповісти
Давно вже пора . Нарешті ! Саме так ,вигнати і як найшвидше !
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15.12.2022 09:34 Відповісти
дуже дивно, адже росії в ООН взагалі не повинно бути, росія ніколи не ставала членом цієї організації на законних підставах, а тільки шляхом якихось маніпуляцій, вона не ратифікувала статут ООН, її там немає..., просто треба нарешті відновити статус кво після розвалу срср...
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15.12.2022 09:37 Відповісти
Та ви що? А де ж дебіл нєбєнзя буде вивалювати своє лайно?
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15.12.2022 09:39 Відповісти
Ну що, терористи, вбивці, злодії, брехуни та звичайні алкаші, прийшов ваш час. Північна Корея тихо вам заздрить.
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15.12.2022 09:40 Відповісти
проснулись....!!! 30-років тероризму та війн по всьому світу та Європі....
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15.12.2022 09:46 Відповісти
Орда використовує ООН для того щоб публічно там срати на столі. Хоча не має ніякого права там бути.
Після того як москалів попруть з ООН чого боятись? Що вони нападуть на сусідів, будуть вбивати мирне населення та погрожувати ядерною зброєю?
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15.12.2022 09:49 Відповісти
на малюнку орфографічна помилка, має бути "федерація гвалтівників". Це все, що вони є, і кожен повинен із задоволенням нагадувати їм про це назавжди. Коли вони дивляться в дзеркало, вони повинні бачити, як дитина-ґвалтівник озирається і вчиняє самогубство, щоб вирішити проблему.
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15.12.2022 09:50 Відповісти
демократичний світ виглядає явним тормозом на фоні автократій та диктатур. паРаша вже давно повинна бути вигнана не тільки з радбезу, а й з ООН взагалі. натомість лише піднімається питання про вигнання, а результатом, цілком ймовірно, через багато місяців бла-бла-бла, стане висновок, що механізму вигнати паРашу бодай з радбезу немає.
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15.12.2022 09:52 Відповісти
Давно пора.
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15.12.2022 09:55 Відповісти
Это надо было сделать уже в 2008 при нападении на Грузию. Хотя лучше поздно чем никогда. Гопникам там не место.
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15.12.2022 10:00 Відповісти
Навряд чи це вдасться зробити. Бо присутність кацапів РБ ООН зумовлена першим (чи другим) ядерним потенціалом. А Захід навіть не розглядає варіянту розпаду росії, що міг би призвести до денуклеаризації кацапів. Як на мене, то всі ці заяви декларативні й не матимуть жодних наслідків.
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15.12.2022 12:19 Відповісти
начнем с того, что Раха там вообще незаконно!!!
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15.12.2022 10:03 Відповісти
На 5 добу Зоркій Сокіл побачив, що в камері не вистачає однієї стіни та втік з тюрми...
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15.12.2022 10:04 Відповісти
так таке обговорення вже йде. Потрібно набрати порядка 140голосів країн-членів, щоб внести до Статуту ООН відпвідні зміни. Досі проти касапів набиралось максимум 102 голоси.
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15.12.2022 10:12 Відповісти
Лучшая оборона- нападение. США переходят в атаку.Байден -нет.
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15.12.2022 10:12 Відповісти
https://youtu.be/57-_9tqPcsw...

Кон что из Лєнд ліз Боже бережи США🇱🇷🇺🇦👆🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷
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15.12.2022 10:13 Відповісти
Демократы этого не допустят. Обамовские чиновники этого не допустят. Остается ждать и надеяться на приход к власти республиканцев. Например, на досрочных выборах президента США.
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15.12.2022 10:13 Відповісти
А лысому шреку тумаков и побольше.
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15.12.2022 10:18 Відповісти
З юридичної точки зору раша взагалі не член ООН, не говорячи про радбез.
Вони не подавали заяви про вступ до ООН. Вони не є засновником ООН.
Тож їх не виганяти з радбезу треба, а просто не допускати до засідань як не члена ООН і просто ігнорувати. Вони ніхто і звуть їх ніяк.
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15.12.2022 10:26 Відповісти
Два безпилотгика атаковали нефтяной завод в Сибирской губернии в 👆,но потерей нет...😝🔥🔥🔥💥💥💥🤒 Бавовна
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15.12.2022 10:35 Відповісти
https://youtu.be/LKEnU4ZfBBM
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15.12.2022 10:36 Відповісти
Крысы мавзолейные защитите хоть Сибирь от биндеовцев..рукожопые🦍🦍🦍обезьяны😁😁😁😁
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15.12.2022 10:39 Відповісти
Варто ТАКОЖ уважно придивитися,як в радбезі ООН , голосують китайські господарі рашистського Сибіру (КСНР) китайсько -сибірська народна республіка
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15.12.2022 10:40 Відповісти
Та Бог-з тим радбезом - виключіть її з Мапи Світу!
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15.12.2022 10:41 Відповісти
СССР не был ни страной ни государством 🦍потому и сдох смертью не храбрых идиотов...😝🤣🤣🤣
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15.12.2022 10:43 Відповісти
5 лет назад когда был живой дед Сенатор,он тут на цензоре ещё 15 лет назад говорил...одно и тоже..Украина выживет в любой ситуации,,рабZeя нет...😝
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15.12.2022 10:50 Відповісти
наївні, китай заблокує
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15.12.2022 10:55 Відповісти
на Генасамблеї ООН, яка приймає зміни до Статуту - право вето відсутнє.
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15.12.2022 11:05 Відповісти
В столице Сербии официально открыт офис ЧВК Вагнер....
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15.12.2022 11:13 Відповісти
В кої то вєкі...
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15.12.2022 11:45 Відповісти
Да уж, СССР выгнали из Лиги через 2 недели после нападение на Финляндию, а ООН все чешется.
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15.12.2022 13:02 Відповісти
Більше 30 років московія🐷 незаконно займає місце колишнього СРСРу в Раді безпеки ООН‼️💯‼️💯🤬🤬🤬
Жодного юридично закріпленого документу на це НЕМАЄ, зовсім‼️🤬💯 Апарату ООН⚖️ мабуть, таки добряче московіти «внесли мотивації», щоб мовчали🙈🤷‍♂️😤
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Украіна з 47 року является засновником ООН і раша-параша до цього немае ніякого відношення.
Так що дяде Сему пора кінчати жувати соплі і взятися до діла. мацкви в ООН не повинно бути.
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15.12.2022 14:54 Відповісти
не только из совбеза но и из самой оон рашистов выкинуть!
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15.12.2022 21:30 Відповісти
Байден не подпишет, так же как и закон о спонсорстве терроризма
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15.12.2022 22:46 Відповісти
То лише питання часу й додаткових смертей українців (орків як біосміття - не рахую) .
А так ... Байден підписує й ще як ...усе те, що тільки пів року тому говорили , що ніколи не підпише .
Тільки це й трагічно , що найвисшию ціною платить українці за подібні "правила гри" в геополітику й переконнання світової спільноти , що ***** нічим не крайщий за Гітлера . Воно той же фюрер тільки часів 1936 ... 1937 року , й що до до мілійона загиблих требо йще рік , а можливо й меньше ...
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26.12.2022 21:56 Відповісти
 
 