У Конгресі США пропонують виключити Росію з Радбезу ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До Конгресу США внесли проєкт резолюції, яким пропонують вигнати Росію з Ради безпеки ООН у зв’язку з тим, що вона порушує засадничі принципи організації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив співавтор резолюції, республіканець Стів Коен.
"Росія неодноразово, свідомо й зухвало порушувала Хартію ООН. Тож сьогодні Джо Вілсон і я внесли двопартійну резолюцію із закликом усунути Росію з Ради безпеки ООН", - зазначив він.
Конгресмени пропонують визнати, що Росія своєю поведінкою порушує засадничі принципи ООН, наводячи як аргументи наміри Кремля знищити Україну як державу, злочини російських військових у Бучі, протиправну анексію окупованих територій України, ядерні погрози, створення загроз для продовольчої безпеки і при цьому спроби Москви виставити винуватцем гуманітарних проблем через війну саму Україну.
Резолюція закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості "обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН".
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Після того як москалів попруть з ООН чого боятись? Що вони нападуть на сусідів, будуть вбивати мирне населення та погрожувати ядерною зброєю?
Кон что из Лєнд ліз Боже бережи США🇱🇷🇺🇦👆🇺🇦🇱🇷🇺🇦🇱🇷
Вони не подавали заяви про вступ до ООН. Вони не є засновником ООН.
Тож їх не виганяти з радбезу треба, а просто не допускати до засідань як не члена ООН і просто ігнорувати. Вони ніхто і звуть їх ніяк.
Жодного юридично закріпленого документу на це НЕМАЄ, зовсім‼️🤬💯 Апарату ООН⚖️ мабуть, таки добряче московіти «внесли мотивації», щоб мовчали🙈🤷♂️😤
Так що дяде Сему пора кінчати жувати соплі і взятися до діла. мацкви в ООН не повинно бути.
А так ... Байден підписує й ще як ...усе те, що тільки пів року тому говорили , що ніколи не підпише .
Тільки це й трагічно , що найвисшию ціною платить українці за подібні "правила гри" в геополітику й переконнання світової спільноти , що ***** нічим не крайщий за Гітлера . Воно той же фюрер тільки часів 1936 ... 1937 року , й що до до мілійона загиблих требо йще рік , а можливо й меньше ...