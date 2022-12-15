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Окупанти не випускають із Мелітополя чоловіків призовного віку, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Росіяни не випускають із Мелітополя чоловіків, не звільнених від армії, й ускладнюють містянам виїзд через Крим.

Про це розповів мер міста Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Якщо, наприклад, у вересні з чотирьох тимчасово окупованих областей - Запорізької, Херонської, Донецької та Луганської - на добу виїжджала понад 1 тис. автівок, то зараз за тиждень через Василівку виїжджає чотири. Також не випускають чоловіків призовного віку, які не мають звільнення від служби в армії", - наголосив він.

Федоров зауважив, що ускладнився виїзд мелітопольців і через окупований Крим. Маршрут до Грузії чи країн ЄС займає щонайменше п’ять діб.

Також читайте: В окупованому Мелітополі загарбники змушують місцевих мешканців обмінювати гривню на рублі, - Федоров

Автор: Наталя Джума
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Совсем не жаль гнид - предателей , получивших паспорта с дохлой курицей ! Прийдется подыхать за право быть 🐐кацапом ‼️
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15.12.2022 10:43 Відповісти
в марте один из Мелика мне писал, что у них всйо харашо, русскіє салдаты им памагают, главное- не стрелять, никто их в армию не заберет
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15.12.2022 12:57 Відповісти
 
 