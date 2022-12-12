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В окупованому Мелітополі загарбники змушують місцевих мешканців обмінювати гривню на рублі, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров

У Мелітополі "банк" загарбників міняє гривні на рублі, але видає застарі та фальшиві купюри. Таким же грошами окупанти видають зарплату своїм військовим та "матеріальну допомогу" місцевим мешканцям.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни закликають мешканців повністю відмовитися від гривні - кажуть, що із 1 січня вона не буде ходити. Тому приблизно місяць тому розпочали обмінний процес. Абсурдна ситуація - в російських банках можна здати гривню. Що стосується купюр старих зразків - то не лише це правда: місяць тому ми говорили, що у своїх банках вони почали видавати фальшиві рублі", - розповів Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупований Мелітополь загарбники забороняють постачати ліки та завозять вчителів з Росії, - Федоров

Автор: Марина Макєєва
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Лубов до срубля? А самі ******* долар і евро - ідіоти!
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12.12.2022 17:14 Відповісти
"Застпрі і фальшиві срублі?" А хахлам і таксайдьот!
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12.12.2022 17:17 Відповісти
какие устаревшие купюры 1996 года ?
все остальные вроде в ходу и 97 и последующих.
ну я разные видел, когда в Марик приезжал.
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12.12.2022 17:41 Відповісти
Любишь своего фюрера, русский?
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12.12.2022 18:25 Відповісти
это население не устраивают старые бумажки, а так все нормально. может митинг нужно устроить несогласных.
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12.12.2022 18:18 Відповісти
 
 