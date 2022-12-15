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В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуацію значно ускладнюють погодні умови, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Станом на 11:00 в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, робота ремонтних бригад ускладнюється погодними умовами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку НЕК "Укренерго".

"Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру", - йдеться у повідомленні.

На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення.

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Автор: Марина Макєєва
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Галимический пизический дёж.
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15.12.2022 11:31 Відповісти
Ці зелені брехні вже дістали
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15.12.2022 12:05 Відповісти
А в процентах можно було сказати,чи це таємниця.В даний час складається враження що в нас більше 50% дефіциту.На заході України всі станції працюють,але світло подають менше чим на східній
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15.12.2022 12:26 Відповісти
Продавлять підвищення тарифів і дефіцит відразу зникне...
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15.12.2022 14:06 Відповісти
Але перед цим треба ще розпродати лохам надані різними країнами генератори, бо без дефіциту е/енергії вони нікому і даремно не будуть потрібні...
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15.12.2022 14:10 Відповісти
 
 