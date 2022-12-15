Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg
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Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією агентства Bloomberg.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг агентства Bloomberg.
У коментарі до рейтингу йдеться, що український президент протягом 10 місяців очолює опір проти вторгнення РФ. Протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснити російські війська з-під Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон.
Крім того, автори рейтингу згадали, що Зеленський відмовився від пропозиції США допомогти йому виїхати з України на початку війни. Автори рейтингу також висловили захоплення вечірніми зверненнями президента у соцмережах, "у яких він переконує українців, що вони переможуть".
"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши президента в популярному серіалі, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - йдеться у коментарі.
Видання зазначило, що війна ще далека від завершення. "Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну і Захід укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину окупованих територій", - зазначило видання.
Будь ласка, зачекайте...
На це впливає ЗСУ, а не гандон, який це ЗСУ планомірно нищив.
Коли взагалі почали активно надавати зброю і яку саме?
Вони вже про Крим збирались домовлятись із кацапами 15 років і підписувати новий, ще гірший Будапештський меморандум із контролем паРаши над нашею армією.
Якби не дії армії, яку він ні на йоту не покращив, а в чомусь і погіршив за час свого правління, то всі ці Арахамії, які збирались дати воду в Крим ще ДО нападу кацапів в лютому 2022, вже би стояли раком перед ху@лом.
ok
А як тобі таке ? "Квартал" висміяв закон про українську мову у номері з повіями - мережі гудуть"
А він особисто,що для цього зробив? Це не його заслуга.
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Реєстрація:14.12.2022
Прямо, "переважна більшість"?!
Ти особисто опитував і перевіряв?
Ну, ілі гугл пєрєводчік іспользуй.
я хз как оно думает ... дай Аллах, хотя кго нет, дожить до окончания войны. реально - посм. коменты под роликами Сера.гея Лещенко, это ******. я реально *******.
и смотри - Зеле точно выгодно окончание войны совков против нас?
я ****** как не думаю
На те, що долар по 40, а був по 26, що 20 відсотків території окуповано, а було 3%, 8 мільйонів громадян виїхало з країни, і ще багато на що...
Хоча... до найвпливовіших і гітлер входив.
якщо сциш - то у людей можуть виникнути обосновані сумніви у впливовості хоча б в Україні
С роялем или без?
Хто би у 2021 сказав би що будуть такі маштаби руйнувань - на того дивилися б як на хворого .
Бо такого маштабного кровопролиття не міг передбачити ніхто .
А от вже за пару місяців і за місяць до вторгнення коли американці били тривогу -тут пррвина влади на 100% і смерть тисяч людей на їх совісті !
Найтяжчий удар став завдяки захопленню півдня україни і оточення маріуполя .Якби там не було зрадників війна була би також тяжкою але напевно ворогові було би в кілька разів тяжче !
пів року зсу вибивали з правобережжя москалів що захопили його менше за тиждень і без бою!