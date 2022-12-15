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Зеленський (17431) Bloomberg (151)

Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією агентства Bloomberg.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг агентства Bloomberg.

У коментарі до рейтингу йдеться, що український президент протягом 10 місяців очолює опір проти вторгнення РФ. Протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснити російські війська з-під Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон.

Крім того, автори рейтингу згадали, що Зеленський відмовився від пропозиції США допомогти йому виїхати з України на початку війни. Автори рейтингу також висловили захоплення вечірніми зверненнями президента у соцмережах, "у яких він переконує українців, що вони переможуть".

"Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши президента в популярному серіалі, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало", - йдеться у коментарі.

Видання зазначило, що війна ще далека від завершення. "Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну і Захід укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину окупованих територій", - зазначило видання.

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Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Якби не ЗСУ, тероборона, волонтери та українці, які допомагають армії, мутна компашка, яка до самого нападу не вірила, що рашисти НЕлюди, і ти б тут не писав українською.
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15.12.2022 12:24
+28
Молодець, смачно підлизнув
На це впливає ЗСУ, а не гандон, який це ЗСУ планомірно нищив.
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15.12.2022 12:22
+27
В комплексе надо оценивать, а не по "он не сбежал". Гитлер тоже не сбежал, и тоже был влиятельным. Только вот последствия были для того поколения тяжкие. Зеленский - один из прямых виновников произошедшего со своим удельным весом(немалым, причем) в общей массе ответственных.
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15.12.2022 12:16
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Честно скажу , я его недооценил .
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15.12.2022 12:13 Відповісти
А на що він впливає? Ну окрім швидкої здачі територій.
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15.12.2022 12:16 Відповісти
Наприклад на те, що ти ще можеш написати коментар на цензорі на українській мові.
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15.12.2022 12:19 Відповісти
Молодець, смачно підлизнув
На це впливає ЗСУ, а не гандон, який це ЗСУ планомірно нищив.
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15.12.2022 12:22 Відповісти
Якби не ЗСУ, тероборона, волонтери та українці, які допомагають армії, мутна компашка, яка до самого нападу не вірила, що рашисти НЕлюди, і ти б тут не писав українською.
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15.12.2022 12:24 Відповісти
* а тільки мутна компашка
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15.12.2022 12:42 Відповісти
Яку саме зброю нам дали в березні-квітні?
Коли взагалі почали активно надавати зброю і яку саме?
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15.12.2022 12:52 Відповісти
Виступають проти АНТИукраїнських дій його самого та його оточення.
Вони вже про Крим збирались домовлятись із кацапами 15 років і підписувати новий, ще гірший Будапештський меморандум із контролем паРаши над нашею армією.

Якби не дії армії, яку він ні на йоту не покращив, а в чомусь і погіршив за час свого правління, то всі ці Арахамії, які збирались дати воду в Крим ще ДО нападу кацапів в лютому 2022, вже би стояли раком перед ху@лом.
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15.12.2022 12:57 Відповісти
За Крим при Зелі і річі не може бути.
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15.12.2022 17:15 Відповісти
Розумнице, дякую за просвітницьку роботу.
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15.12.2022 19:13 Відповісти
тупеньке, пишуть і спілкуються українською мовою, а НЕ "...на українській мові."
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15.12.2022 12:25 Відповісти
Добре що ви виправили . Тількі ругать не обов'язково
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15.12.2022 12:43 Відповісти
сварився я не за помилку правопису, а за помилку світогляду...
ok
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15.12.2022 12:51 Відповісти
Alexander Kravchenko "Армія, віра, мова" - так це по-зеленському, виявляється?

А як тобі таке ? "Квартал" висміяв закон про українську мову у номері з повіями - мережі гудуть"
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15.12.2022 12:29 Відповісти
ну як він на це вплинув?
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15.12.2022 15:03 Відповісти
то заберіть його разом з кварталом собі.................
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15.12.2022 14:41 Відповісти
В комплексе надо оценивать, а не по "он не сбежал". Гитлер тоже не сбежал, и тоже был влиятельным. Только вот последствия были для того поколения тяжкие. Зеленский - один из прямых виновников произошедшего со своим удельным весом(немалым, причем) в общей массе ответственных.
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15.12.2022 12:16 Відповісти
У коментарі до рейтингу йдеться, що український президент протягом 10 місяців очолює опір проти вторгнення РФ. Протягом цього часу ЗСУ вдалося витіснити російські війська з-під Києва та повернути єдиний захоплений обласний центр - Херсон. Джерело: https://censor.net/ua/n3387159


А він особисто,що для цього зробив? Це не його заслуга.
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15.12.2022 12:17 Відповісти
Кожен має право вважати як хоче. Але переважна більшість українців вважає що у тому числі це і його заслуга.
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15.12.2022 12:24 Відповісти
Vadym Kalyta

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Я читаю: 0

Реєстрація:14.12.2022
Прямо, "переважна більшість"?!
Ти особисто опитував і перевіряв?
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15.12.2022 12:36 Відповісти
а ти прачітай, можєт, дайдьот.
Ну, ілі гугл пєрєводчік іспользуй.
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15.12.2022 13:01 Відповісти
А чого так єхидно йому відповідаєш і на нього напав, він що зрадник, ворог чи колаборант, людина має свою точку зору в демократичній країні і ще, мало хто коли зареєструвався, це так само не означає, що ворог, з опонентом вести себе треба тактовно висловлюючи свою і поважаючи чужу точку зору, до речі так у правилах форуму рекомендовано
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15.12.2022 13:18 Відповісти
Навіщо мені особисто опитувати? Я ж не соціолог. Достатньо подивитися соціологічні опитування.
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15.12.2022 14:46 Відповісти
Херсон здав,Херсон прийняв це називається! Здав рашистам, прийняв у ЗСУ! Покидьок!!!
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15.12.2022 12:39 Відповісти
Мда... "найвеличніший" став "найвпливовішим"... "як актриса з німецьких фільмів для дорослих, готовий приймати з будьякої сторони в будьякій кількості" (С)
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15.12.2022 12:21 Відповісти
Блін, за рівнем цинізму ця новина десь поруч з ******, який розказує про миролюбність рашки...
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15.12.2022 12:25 Відповісти
нечасто видеть вас, но все верно.
я хз как оно думает ... дай Аллах, хотя кго нет, дожить до окончания войны. реально - посм. коменты под роликами Сера.гея Лещенко, это ******. я реально *******.
и смотри - Зеле точно выгодно окончание войны совков против нас?
я ****** как не думаю
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15.12.2022 20:59 Відповісти
То Тайм то Блумберг.. у них там що зовсім мізків немає?
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15.12.2022 12:26 Відповісти
у зовнішніх, як і у внутрішніх рейтингах, не лох - очільник. але по різні сторони табеля оцінок.
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15.12.2022 12:30 Відповісти
а что, так тоже можно было? входящий в топ 50 наивлеятельнейших не дал ни одной боевой машины... зато бабу свою на какие-то симпозиумы отправляет и потом это дело показывают... хотя намного лучше смотрятся девушки, стреляющие на фронте из спаренной пушки и военнослужащий подносит им патроны...
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15.12.2022 12:31 Відповісти
Дєрьмак може собою пишатися! Пропихнув найвеличнішого у всі демократичні рейтинги, а сам, разом з усілякими агрохіміями-подляками-тімошонками, продовжує грати на руку кремлядям, створювати диктатуру і грабувати країну.
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15.12.2022 12:31 Відповісти
Цікаво, людина через бездіяльність та обмеженість якої ми з 24.02.22. маємо отакі "шашличкі", шалені втрати та окуповані території, тепер подається, майже як "рятівник нації"... Огидно дивитися на цю цинічну брехню, але скоріш за все ми навіть не уявляємо які шалені державні кошти вже 10 мсяць вкидає ZEлена шобла на те, щоб з гівна зліпити кулю, підключивши усляких лобістів та лідерів думок на Заході ... З іншого боку, лідерам заходу теж вигідна така подача цього нікчеми, бо так простіше пояснювати їхньому обивателю чому з бюджетів їхніх країн виділяються мільярди доларів на допомогу нашій країні. Така собі "брехня во благо" за допомогою відомих видань ...
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15.12.2022 12:33 Відповісти
Куда катится мир, если не только наши 73 процента , но и Запад думает что Украина выстояла не благодаря силе духа украинского народа и храбрости ВСУ , таланте Залужного , а благодаря выдающейся личности президента , вчерашнего средненького шоумена ? Неужели думающим людям непонятно , что Зеленский слабый , неопытный , недальновидный политик и руководитель с просто огромными недостатками?
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15.12.2022 12:34 Відповісти
Нам би відбитись і вигнати іх -- всі притомні зараз розуміють шо головні Героі зараз ЗСУ .
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15.12.2022 12:36 Відповісти
На що він впливає?!!Хіба що на скумбрію по 8! Він даже д'єрмака звільнити неможе.
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15.12.2022 12:37 Відповісти
Як на що?!
На те, що долар по 40, а був по 26, що 20 відсотків території окуповано, а було 3%, 8 мільйонів громадян виїхало з країни, і ще багато на що...
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15.12.2022 12:44 Відповісти
Розпіарили жалюгідного клоуна на увесь світ. По суті це заслуга усієї України, а цей пасажир заплигнув на підніжку і їде.
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15.12.2022 12:41 Відповісти
Ну и хорошо, но вот только после войны к нему все равно будет много неприятных вопросов....
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15.12.2022 12:45 Відповісти
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15.12.2022 12:48 Відповісти
Не в 10 то вже добре.
Хоча... до найвпливовіших і гітлер входив.
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15.12.2022 12:49 Відповісти
Совсем на Западе *****..сь, если этого трусливого и лживого вора-членограя в эти списки включают.
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15.12.2022 12:50 Відповісти
"найвпливовіша людина світу в 2022 році", поверни Українські телеканали в Український ефір, розжени міліардну годівничку мєдійних как-бєзразніци та звільни засланців татарових-дермаків..
якщо сциш - то у людей можуть виникнути обосновані сумніви у впливовості хоча б в Україні
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15.12.2022 12:50 Відповісти
це треш. герой з призвищем-боневтік. Bloomberg вивчає думку українців?
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15.12.2022 12:51 Відповісти
Велика сила мистецтва особливо у частині пародійного жанру, коли безталанна нікчемність, за допомогою сценаристів, режисерів та суфлерів, на сцені виглядає талановитим актором в образі головного героя.
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15.12.2022 13:01 Відповісти
"Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg"

С роялем или без?
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15.12.2022 13:05 Відповісти
Ну тоді єрмак входить до 20 найвпливовіших в рейтінгу
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15.12.2022 13:13 Відповісти
Зеленський гарний актор а не президент. В той же час не треба забувати як величезний тягар на ньому . Кожен день йому кладуть на стіл зі списками убитих зкалічених згвалтованих без хат без батьків Жах . І давайте будемо відверті Путін готував цю війно дуже давно і зупинити його було майже неможливо . Він підготував економіку до санкцій та військову машину .
Хто би у 2021 сказав би що будуть такі маштаби руйнувань - на того дивилися б як на хворого .
Бо такого маштабного кровопролиття не міг передбачити ніхто .
А от вже за пару місяців і за місяць до вторгнення коли американці били тривогу -тут пррвина влади на 100% і смерть тисяч людей на їх совісті !
Найтяжчий удар став завдяки захопленню півдня україни і оточення маріуполя .Якби там не було зрадників війна була би також тяжкою але напевно ворогові було би в кілька разів тяжче !
пів року зсу вибивали з правобережжя москалів що захопили його менше за тиждень і без бою!
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15.12.2022 13:18 Відповісти
На Западе Зеленский почти стал легендой. Без шуток.

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15.12.2022 13:37 Відповісти
Не дай боже свині рогів, а хлопу панства
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15.12.2022 14:21 Відповісти
От так....
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15.12.2022 14:24 Відповісти
І нашо воно вліяет. Залужний,ВСУ вліяют а це ще з боку припека - клоун.
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15.12.2022 14:29 Відповісти
А в список 50 найбагатших ще не ввійшов?
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15.12.2022 14:31 Відповісти
Та невже?!!! Ніколи б не подумав! А який вплив? Вийти до мінітора, прочитати з нього, вдягнути військову уніформу, поплакати? Артист є артист!
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15.12.2022 14:57 Відповісти
все заради локшини та манкуртизації
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15.12.2022 19:15 Відповісти
 
 