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СБУ затримала одну з керівниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

В результаті стабілізаційних заходів у визволених районах Харківської області викрито ще одну поплічницю російській загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации". Під час роботи на російських загарбників вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації. Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для фальсифікації "результатів" фейкового плебісциту", - йдеться в повідомленні.

Після визволення Харківщини зрадниця намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але була викрита та затримана. 

"За даними слідства, фігуранткою є місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала загарбників і добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала "однодумців", яких намагалась залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала "посади", російські зарплати й лояльність рашистів",- повідомили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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СБУ затримала одну з керівниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району 01
СБУ затримала одну з керівниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району 02

Автор: Марина Макєєва
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15.12.2022 12:16 Відповісти
Ну й що ? Що далі ? А далі цю погань відпустять, видадуть грошову премію й призначать на вищу посаду у іншому регіоні, саме тому на фото вони завжди затушовують рило ворогів, щоб люди не впізнали
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15.12.2022 13:04 Відповісти
На смереку ватну бл@дь
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15.12.2022 12:18 Відповісти
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15.12.2022 12:19 Відповісти
Російськомовна ?
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15.12.2022 12:40 Відповісти
А що, спроби втечі не було під час затримання?
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15.12.2022 12:50 Відповісти
Русскомірская падаль!
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15.12.2022 12:52 Відповісти
 
 