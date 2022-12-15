СБУ затримала одну з керівниць колишньої окупаційної адміністрації Ізюмського району

В результаті стабілізаційних заходів у визволених районах Харківської області викрито ще одну поплічницю російській загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации". Під час роботи на російських загарбників вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації. Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для фальсифікації "результатів" фейкового плебісциту", - йдеться в повідомленні.

Після визволення Харківщини зрадниця намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але була викрита та затримана.

"За даними слідства, фігуранткою є місцева мешканка, яка після захоплення частини регіону підтримала загарбників і добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала "однодумців", яких намагалась залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала "посади", російські зарплати й лояльність рашистів",- повідомили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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