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Левову частку потреб ЗСУ у зимовій формі закрито, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Левова частка потреб ЗСУ у військовій формі закрита, а допомога, що має надійти від партнерів, стане додатковим резервом.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 8 по 14 грудня Міноборони для забезпечення ЗСУ передало понад 11 тис. бронежилетів, понад 10 тис. шоломів, понад 75 тис. пар зимового взуття. А також за тиждень передано й обліковано: понад 70 тис. курток зимових, 65 тис. штанів зимових, 73 тис. комплектів костюмів польових, понад 118 тис. шапок зимових, понад 104 тис. курток костюма утеплювача (фліска), майже 140 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової", - зазначила Маляр. 

Заступниця міністра оборони навела пропорції щодо загального об’єму зимових курток, які вже передані до війська: 87,2% - придбані за контрактами Міноборони; 8,3% - матеріально-технічна допомога від партнерів; 4,4% - благодійна допомога.

"Резерв засобів індивідуального бронезахисту є на рівні близько 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів. Нові партії броні надходять, водночас постійно здійснюється видача до військ на заміну, новим підрозділам", - зазначила Маляр.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+36
Міноборони, слухайте уважно. Тільки зараз і тільки для вас я відкрию страшенну військову таємницю. Тільки тсссс! Нікому! Через три місяці зима закінчиться і буде весна і трохи згодом - літо. А там військовим теж треба буде форма. Але не зимня. Бо влітку буде жарко. Починайте готуватися.
І шоб мля не казали, шо я вас не попереджав і весна наступила зненацька.
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15.12.2022 12:35
+30
Ага. 500 тисяч комплектів зимового одягу для ЗСУ дала одна тільки Канада!



Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко закликала парламент повернутися до своєї контрольної функції. Вона зауважила, що попри виділені додаткові кошти з бюджету на потреби оборони, зимову форму для ЗСУ чомусь передають західні партнери.

«Канада виділяє 500 тисяч комплектів зимової форми для України - це 14 млн доларів. Маленька невтомна Литва ще 25 тисяч на 2 млн євро. Волонтери вже кілька місяців закуповують по всім світам цупку тканину, розшукують теплий фліс і відшивають - пакують - віправляють», - констатує Геращенко.

«В мене і всіх нас обґрунтоване питання - а де поділися ті мільярди гривень, додатоково виділені на сектор безпеки і оборони, в тому числі на закупівлю зимової форми для ВСУ?», - зазначає Ірина Геращенко.

«Парламент має повернути свою контролюючу функцію, особливо актуально це під час війни, коли кожна копійка в держбюджеті має використовуватися прозоро і за призначенням», - наголошує народна депутатка.
https://eurosolidarity.org/2022/10/13/iryna-gerashhenko-zymovu-formu-dlya-zsu-kupuye-kanada-i-lytva-a-kudy-podilysya-groshi-z-byudzhetu/
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15.12.2022 12:46
+26
шмуляр закрыла проблему... ****, сама сидит в тепле и жрет по-людски... только к средине декабря почти решили проблему... да за это под трибунал надо отдать и шмуляр, в хренникова и прочую шваль...
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15.12.2022 12:33
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шмуляр закрыла проблему... ****, сама сидит в тепле и жрет по-людски... только к средине декабря почти решили проблему... да за это под трибунал надо отдать и шмуляр, в хренникова и прочую шваль...
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15.12.2022 12:33 Відповісти
Мне купили друзья волонтеры и то осеняя ))) Говорят много формы нам передают партнеры только она наверное в какой то черной дыре имя которой коррупция
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15.12.2022 12:38 Відповісти
Ім'я якої - ярмак
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15.12.2022 13:00 Відповісти
В листопаді міністр докладував, що зимовою формою війскові забезпечені. А зараз, виявляється, що це, лише левова частина. Добре, що це не заяча частина.
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15.12.2022 12:48 Відповісти
Брехня на брехні, ще 2 місяці тому, міністр казав, що ЗСУ повністю забезпечені якісною зимовою формою, що на складах у запасі є що 150 000 комплеків, а зараз що ?, Це значить одне,
НЕ ЛЕВОВА ЧАСТКА ЗСУ ДОСІ ХОДЕ РОЗДЯГНУТА !!!
Ублюдки гнійні ! Проте у супермаркетах зимова форма у достатку
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15.12.2022 12:58 Відповісти
Тобто половина грудня а частина військових воює у літньому однострої-я вірно зрозумів???
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15.12.2022 12:33 Відповісти
бо мабуть не знали що після осені настане зима...
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15.12.2022 12:43 Відповісти
А левова це яка?
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15.12.2022 12:35 Відповісти
12%.
Решту приперли волонтери та зарубіжні партнери.
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15.12.2022 12:36 Відповісти
Міноборони, слухайте уважно. Тільки зараз і тільки для вас я відкрию страшенну військову таємницю. Тільки тсссс! Нікому! Через три місяці зима закінчиться і буде весна і трохи згодом - літо. А там військовим теж треба буде форма. Але не зимня. Бо влітку буде жарко. Починайте готуватися.
І шоб мля не казали, шо я вас не попереджав і весна наступила зненацька.
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15.12.2022 12:35 Відповісти
"Левова частка потреб" це скільки?
50% плюс один комплект?
Членограї в погонах...
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15.12.2022 12:38 Відповісти
Це обмовка. Має бути "Бєніну частку закрили".
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15.12.2022 13:23 Відповісти
Чесно кажучи,оцей вираз-"левова частка"-неймовіро напружує.Я вже уявив цю левову частку,порівнюючи її з "левами" від футболу-нашу збірну.Так ті футбольні леви повністю нагадують стрижених пуделів.Щоб так не було з зимовою формою.Це з офіційною.Впевнений наші воїни,дякуючи волонтерам,родині,не байдужим людям-не мерзнуть ні в окопах,ні в казармах.Слава ЗСУ!
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15.12.2022 12:40 Відповісти
А казали що забезпечили зимовим одягом повністю. Брехали як завжди.
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15.12.2022 12:45 Відповісти
А нічого, що на зимову форму одягу зазвичай треба переходити ще у жовтні?

І не частково, і навіть не в левовій частині, а повністю?

А там вже є елементи для теплішої погоди, і для більш холодної.

Сукі зелені, здається, це роблять спеціально.
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15.12.2022 12:46 Відповісти
Ага. 500 тисяч комплектів зимового одягу для ЗСУ дала одна тільки Канада!



Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко закликала парламент повернутися до своєї контрольної функції. Вона зауважила, що попри виділені додаткові кошти з бюджету на потреби оборони, зимову форму для ЗСУ чомусь передають західні партнери.

«Канада виділяє 500 тисяч комплектів зимової форми для України - це 14 млн доларів. Маленька невтомна Литва ще 25 тисяч на 2 млн євро. Волонтери вже кілька місяців закуповують по всім світам цупку тканину, розшукують теплий фліс і відшивають - пакують - віправляють», - констатує Геращенко.

«В мене і всіх нас обґрунтоване питання - а де поділися ті мільярди гривень, додатоково виділені на сектор безпеки і оборони, в тому числі на закупівлю зимової форми для ВСУ?», - зазначає Ірина Геращенко.

«Парламент має повернути свою контролюючу функцію, особливо актуально це під час війни, коли кожна копійка в держбюджеті має використовуватися прозоро і за призначенням», - наголошує народна депутатка.
https://eurosolidarity.org/2022/10/13/iryna-gerashhenko-zymovu-formu-dlya-zsu-kupuye-kanada-i-lytva-a-kudy-podilysya-groshi-z-byudzhetu/
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15.12.2022 12:46 Відповісти
А тій не левовій частині хай Маляр і Міністерство оборони закупить за власний кошт....слів немає Усі 100 відсотків ---тільки так. Взагалі скільки проблем ,з якими не справляються чиновники-це жах. Якби ЗСУ так воювали,як розв"язують проблеми чинуші,ми б уже кацапів з-під Львова вигрібали.
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15.12.2022 12:47 Відповісти
Да да, мы в курсе кем закрыто. Своим сыновьям лично мной, а также канадцами, финнами и т.д. МОУ может 10% закрыло. По завышенной цени при заниженном качестве, вот в это я поверю.
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15.12.2022 12:47 Відповісти
Пустити маляр по морозу в шапці, куртці, штанях і босою, з місяць побігати. Не, ну а шо, «левова ж частка» її тілес одягнена
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15.12.2022 12:48 Відповісти
только Канада дала 500к комплектов, вы там вообще окуели суки пархатые
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15.12.2022 12:49 Відповісти
Вони знову брешуть див. Хроніка 25.11.2022 Ось що було і є 20.11.2022 Забезпечення підрозділів ЗСУ в зоні бойових дій стандартним екіпіруванням (6 базових предметів) зимового зразка складає 25-30%

По деяким розмірним позиціям взагалі 10-12 %. Повного об'єму зимового екіпірування (12 позицій) немає в жодному підрозділі ЗСУ. З тих пір ситуація не змінилась
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15.12.2022 12:51 Відповісти
А не сказали КИМ закрито?
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15.12.2022 12:52 Відповісти
А що то за #идівська морда на задньому плані фото? І який вже раз ця маляр закриває потребу у зимовій формі і ніяк її закрити не може? Можливо, їй треба закрити рота і щось робити, а не 3,14здіти? І вигляд... Що це за зачіска "пів сраки з-за куща"? І оці круги під очима: страждає на закрепи чи її жостко аналять? Бл@дь, на бан вже накліпав
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15.12.2022 12:56 Відповісти
Шо опять???!!!

І так до літа...
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15.12.2022 13:02 Відповісти
На базарі багато військових біля палаток з формою - мабуть зайве здають.
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15.12.2022 13:02 Відповісти
Шиють цехи, завозять підприємці з Туреччини ... бо "шмуляри" не встигають за "відосиками" і "Шоу для лохторату" належно працювати! Вже треба думати про слідуючий сезонний одяг, а вони "майже" цей в середині зими ''майже закрили"...
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15.12.2022 13:35 Відповісти
айнц цвай драй - все поверили
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15.12.2022 13:06 Відповісти
Що? Знову? Це вже у стоп'ятсотий раз? А чому лише левову частку, а не повністю, як у попередні рази?
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15.12.2022 13:20 Відповісти
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15.12.2022 13:55 Відповісти
зе- ГНИДИ !!!!!!
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15.12.2022 13:38 Відповісти
А скільки ще солдатів не забезпечено зимовим одягом. Чому ці, не знаю як назвати, не забезпечили ВСІХ українських воїнів зимовим одягом. Де він дівся, тільки одна Канада передала пів мільона комплектів зимового одягу.
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15.12.2022 14:20 Відповісти
Зе-тварини, ще два місяці тому рапортували, що з формою ЗСУ вже забезпечене. То виходить, що вони всі пісьдуни!!!
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15.12.2022 15:04 Відповісти
Главное ,что 100% обеспечены: не служивший Президент,штабные генералы,гражданские,такие как Маляр...остальные потерпят,"дело то житейское"(с).
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15.12.2022 15:32 Відповісти
Поверну товариство до обговорення цієї проблеми хоча би на гілку "Воїнам ЗСУ на фронті передадуть 5 тис. комплектів зимової форми від волонтерів"
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15.12.2022 16:20 Відповісти
Вопрос зимней формы одежды для ВСУ должен быть полностью закрыт в конце октября с.г.А у Маляр до сей поры еще"львиная доля "присутствует..Значит кто-то из наших воинов еще донашивает летнюю? МО-Позор!
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15.12.2022 21:03 Відповісти
 
 