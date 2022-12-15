Левову частку потреб ЗСУ у зимовій формі закрито, - Міноборони
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Левова частка потреб ЗСУ у військовій формі закрита, а допомога, що має надійти від партнерів, стане додатковим резервом.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"У період з 8 по 14 грудня Міноборони для забезпечення ЗСУ передало понад 11 тис. бронежилетів, понад 10 тис. шоломів, понад 75 тис. пар зимового взуття. А також за тиждень передано й обліковано: понад 70 тис. курток зимових, 65 тис. штанів зимових, 73 тис. комплектів костюмів польових, понад 118 тис. шапок зимових, понад 104 тис. курток костюма утеплювача (фліска), майже 140 тис. комплектів білизни натільної демісезонної та зимової", - зазначила Маляр.
Заступниця міністра оборони навела пропорції щодо загального об’єму зимових курток, які вже передані до війська: 87,2% - придбані за контрактами Міноборони; 8,3% - матеріально-технічна допомога від партнерів; 4,4% - благодійна допомога.
"Резерв засобів індивідуального бронезахисту є на рівні близько 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів. Нові партії броні надходять, водночас постійно здійснюється видача до військ на заміну, новим підрозділам", - зазначила Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ ЛЕВОВА ЧАСТКА ЗСУ ДОСІ ХОДЕ РОЗДЯГНУТА !!!
Ублюдки гнійні ! Проте у супермаркетах зимова форма у достатку
Решту приперли волонтери та зарубіжні партнери.
І шоб мля не казали, шо я вас не попереджав і весна наступила зненацька.
50% плюс один комплект?
Членограї в погонах...
І не частково, і навіть не в левовій частині, а повністю?
А там вже є елементи для теплішої погоди, і для більш холодної.
Сукі зелені, здається, це роблять спеціально.
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко закликала парламент повернутися до своєї контрольної функції. Вона зауважила, що попри виділені додаткові кошти з бюджету на потреби оборони, зимову форму для ЗСУ чомусь передають західні партнери.
«Канада виділяє 500 тисяч комплектів зимової форми для України - це 14 млн доларів. Маленька невтомна Литва ще 25 тисяч на 2 млн євро. Волонтери вже кілька місяців закуповують по всім світам цупку тканину, розшукують теплий фліс і відшивають - пакують - віправляють», - констатує Геращенко.
«В мене і всіх нас обґрунтоване питання - а де поділися ті мільярди гривень, додатоково виділені на сектор безпеки і оборони, в тому числі на закупівлю зимової форми для ВСУ?», - зазначає Ірина Геращенко.
«Парламент має повернути свою контролюючу функцію, особливо актуально це під час війни, коли кожна копійка в держбюджеті має використовуватися прозоро і за призначенням», - наголошує народна депутатка.
https://eurosolidarity.org/2022/10/13/iryna-gerashhenko-zymovu-formu-dlya-zsu-kupuye-kanada-i-lytva-a-kudy-podilysya-groshi-z-byudzhetu/
По деяким розмірним позиціям взагалі 10-12 %. Повного об'єму зимового екіпірування (12 позицій) немає в жодному підрозділі ЗСУ. З тих пір ситуація не змінилась
І так до літа...