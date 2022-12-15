Через російські обстріли низка потягів курсують із затримкою, - "Укрзалізниця"

Низка потягів АТ "Укрзалізниця" курсують із затримкою через пошкодження ворожим артобстрілом контактної мережі під містом Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ у телеграмі.

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потяг №62 Одеса – Харків прямуватиме із затримкою на 4 год.; №276 Київ - Запоріжжя - на 4,5 год.; №119 Львів - Запоріжжя - на 2 год., №120 Запоріжжя - Львів - на 30 хв.

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