Через російські обстріли низка потягів курсують із затримкою, - "Укрзалізниця"
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Низка потягів АТ "Укрзалізниця" курсують із затримкою через пошкодження ворожим артобстрілом контактної мережі під містом Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ у телеграмі.
"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потяг №62 Одеса – Харків прямуватиме із затримкою на 4 год.; №276 Київ - Запоріжжя - на 4,5 год.; №119 Львів - Запоріжжя - на 2 год., №120 Запоріжжя - Львів - на 30 хв.
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