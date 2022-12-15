Аварійні відключення світла ввели у Житомирській області

Через великий дефіцит енергії у Житомирській області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через великий дефіцит електроенергії, "Укренерго", запровадило аварійні відключення на території Житомирської області!", - розповів він.

Знеструмлення абонентів відбувається поза графіком.

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