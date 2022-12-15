Аварійні відключення світла ввели у Житомирській області
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Через великий дефіцит енергії у Житомирській області запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.
"Через великий дефіцит електроенергії, "Укренерго", запровадило аварійні відключення на території Житомирської області!", - розповів він.
Знеструмлення абонентів відбувається поза графіком.
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Будь ласка, зачекайте...
У багатьох будинках у знайомих світло взагалі не відключали вже пару тижднів на жодну годину...офіс мій також взагалі не відключають - сервера стоять без перезапусків вже 2 тиждні....
У знайомих у Славуті давали світло по 2 години на добу - люди перекрили трасу - теперь у них світло по 22 години на добу....бардак.