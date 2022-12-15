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Житомирщина (1040) електроенергія (1906) відключення світла (217)

Аварійні відключення світла ввели у Житомирській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Через великий дефіцит енергії у Житомирській області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Telegram-канал голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Через великий дефіцит електроенергії, "Укренерго", запровадило аварійні відключення на території Житомирської області!", - розповів він.

Знеструмлення абонентів відбувається поза графіком.

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Автор: Марина Макєєва
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Чим більше часу проходить після обстрілів, тим більший стає дефіцит енергії. Парадокс...
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15.12.2022 14:14 Відповісти
А ще пишуть, що почали заважати погодні умови, та в нас + і поривів вітру нема. Не можна зрозуміти, буде краще чи ще гірше?
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15.12.2022 15:43 Відповісти
Во-во.Тоже заметил дают всё меньше и меньше.....
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15.12.2022 16:09 Відповісти
Дуже дивно це все...у нас в Києві дома взагалі ніякі графіки не витримуються, навіть ті умовні, що є, де 2 години гарантованого світла, 4 години хтозна і 2 гарантованого відключення - то світло є більшу частину дня, то його зранку на 40 хвилин включають і потім немає по 7 годин, потім знову на годину і знову 3 години немає...
У багатьох будинках у знайомих світло взагалі не відключали вже пару тижднів на жодну годину...офіс мій також взагалі не відключають - сервера стоять без перезапусків вже 2 тиждні....

У знайомих у Славуті давали світло по 2 години на добу - люди перекрили трасу - теперь у них світло по 22 години на добу....бардак.
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15.12.2022 15:03 Відповісти
 
 