УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3889 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
24 738 50
Велика Британія (3665) крилаті ракети (881) Воллес (212)

Воллес не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бен,уоллес,воллес

Можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow не виключається, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю радіостанції Times Radio.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", – сказав Воллес.

Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.

"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив британський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Британії відкрите до постачання Україні далекобійної зброї, - Воллес

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
15.12.2022 14:39
+12
Анонс можливості постачання цих ракет з інформацію переобладнання українських Су24 під їх застосування відбувся ще у жовтні цього року. Україні зовсім не завадять ракети з дальністю ураження до 500 км та боєзарядом вагою до пів тони!
показати весь коментар
15.12.2022 14:59
+8
Новейшая история учит, что новое оружие страны Запада дают только после новых побед ВСУ. Так что все "в наших руках..."
показати весь коментар
15.12.2022 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так і не включає... ніяк не роздупляться
показати весь коментар
15.12.2022 14:37 Відповісти
Вам тім же шляхом, що і крейсеру Мацква!

Не США, а ВБ ще до початку вторгнення передали нам 2000 шт. ПТРК НЛОУ, які дуже допомогли знищувати ворожі танки у лютому та на початку весни.
Велика подяка керівництву Сполученого Королівства!!!
показати весь коментар
15.12.2022 16:47 Відповісти
США постачали Україні установки Javelin ще з 2018р. не менше ніж ВБ, які зберігалися на складах до початку повномасштабного вторгнення.
Не забувайте скільки авіарейсів із військовою допомогою із США надійшли в Україну лише напередодні втогнення.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/
показати весь коментар
15.12.2022 17:59 Відповісти
Кітвен Обхол

лохбО невтіК

От, якби втік, то був би не лох.

Л - логіка
показати весь коментар
15.12.2022 19:12 Відповісти
Ви про 2019 чи 2022 маєте на увазі?
показати весь коментар
16.12.2022 19:04 Відповісти
Не треба комплексувати. Була допомога. Але 2000 від ВБ все ж таки більше 380 від США.
Ну а коли Джонсон дав відразу багато, то Байдену не залишилось іншого, бо тоді виникли б питання...
показати весь коментар
15.12.2022 22:40 Відповісти
Ото ж бо, що не треба.
До поставки 16 березня зазначено, що попередні поставки (до початку повномасштабного вторгнення) включали 2600 Javelin поряд з масою іншого озброєння та амуніції.
Знаєте, що країни НАТО розподіляють між собою поставки Україні різних видів озброєння щоб не дублювати його? Це означає, якщо одна країна надає певний вид озброєння, то це не тому що інша країна не хоче чи не хотіла його надавати Україні.
Рішення про постачання озброєння Україні приймається спільно всіма країнами-членами НАТО.
Тому ваші нарікання на США безпідставні і недоречні.
показати весь коментар
16.12.2022 14:00 Відповісти
Ви ще скажіть що особисто Обама не винен у тому, що порушив умови Будапешту та дозволив рф розв'язати війну проти України.
США покаятись би треба за Обаму, Бушей, Клінтона, а можливо і Байдена.
показати весь коментар
16.12.2022 16:38 Відповісти
Ви вже на тему Будапештського меморандуму перейшли). Якщо ви не знаєте, то ініціатором підписання цього меморандуму з декларативними нічим не забезпеченими умовами була саме Україна з подачі кремля. США пропонували Україні в обмін на знищення стратегічних ядерних боєголовок коштом США членство в НАТО, але переговірники від України відмовилися від цієї пропозиції і натомість запропонували цей сумнозвісний меморандум. Внаслідок цього Україна віддала все своє дороговартісне стратегічне ядерне і неядерне озброєння кремлю і взамін отримала нічим не спровоковану жорстоку збройну агресію.
показати весь коментар
16.12.2022 18:54 Відповісти
Ви мені це не розповідайте будь ласка. Не люблю коли намагаються відверто брехати.
Річ у тому, що я до цього процесу був безпосередньо залучен і бачив толпи ваших конгресменів та сенаторів з помічниками...
показати весь коментар
16.12.2022 19:35 Відповісти
Чому ви думаєте, що я вам брешу чи я американець?
Ви були у переговорній групі очолюваній міністром охорони довкілля Костенком?
показати весь коментар
16.12.2022 20:24 Відповісти
Там Костенко майже нічого не вирішував, бо не мав відповідного фаху.
Там і міністр Кузьмук не влазив у справи.
Сам Кучма, Горбулін, відділ верифікації... На справді у України було дуже мало фахівців, бо це була майже кацапська тема.
Ви точно не знаєте, що крім баз у Криму, до літа 1994-го року кацапи мали ще декілька військових баз на теренах України, бо про ці об'єкти взагалі дуже мало інформації, і проходили там службу ще з часів СРСР майже одні кацапи.
показати весь коментар
16.12.2022 21:45 Відповісти
Звичайно, що Костенко там нічого не вирішував, однак знав про весь зміст перемовин. Можете послухати що він про це розповів. http://ukr.radio/news.html?newsID=100039
Добре, що тоді кацапів спромоглися вигнати з України, а от з Кримом прогнулися, як і з рештою анексованих у 1920-х рр північних, східних та південно-східних територій України.
показати весь коментар
16.12.2022 22:00 Відповісти
Ось коли я його слухаю, то плююсь на ту бредятину що він інколи несе.
показати весь коментар
16.12.2022 22:06 Відповісти
Згідний, Костенко мутний тип, розвалив Народний Рух Чорновола. Мабуть на старість вирішив хоча б щось добре для України зробити і розповів всю правду про Будапештські договорняки.
показати весь коментар
16.12.2022 22:27 Відповісти
Він не дуже добре знав цю тему тоді, а сьогодні виконав політичне замовлення, а ось кого я поки не знаю. В його інтерв'ю багато помилок. Таких помилок, про які він скоріш за все щось знав.
показати весь коментар
16.12.2022 23:06 Відповісти
З Кримом ніякого прогинання не було.
Коли у 1993-му я таки перевівся з РФ то ЗСУ, то у Генштабі та Міністерстві оборони казав - кацапи на нас обов'язково нападуть і почнуть з Криму. Нападуть, бо ВЖЕ готуються до цього.

Але ж таких як я було мало і слухати нас не хотіли. У Новоросійську базу тримати неможливо з погодних умов. Ну під тиском пішли на дозвіл тимчасового перебування. Так у березні 2014-го в нас там майже не було батальйонів, лише зв'язківці, обслуга авіабаз та подібні, а у противника більше за загальною чисельності і майже сплош десант та спецназ.
Півострів тоді неможливо було відстояти нашими силами, але як би Обама гаркнув на путлера, то кацапи би виконали Мемерандум. А так вони Обаму відверто називали чмом, а ви це терпіли та підтерлися.
показати весь коментар
16.12.2022 22:12 Відповісти
Чому ж не було прогинання, якщо уже тоді знали про підготовку до нападу? Саме це тимчасове перебування кацапів у Криму і було наріжним каменем майбутньої агресії, бо хіба ж кацап захоче добровільно повертати чужу територію?
Кацапів потрібно було вигнати з усієї території України і вимагати повернути інші анексовані території чи хоча б не визнавати їх кацапськими.
Обама міг заявити про незгоду чи обурення анексії Криму, але навряд чи це завадило б кацапам, як і не завадило рік тому.
Що ви думаєте про Залужного, чому він почав співати по зрадницьким планам боневтіка «сайтісь по сєрєдінє» про межі 23 лютого? Невже боневтік вертить Залужним на свій манер?
показати весь коментар
16.12.2022 22:48 Відповісти
Я точно знаю, що на нас тоді давила не тільки Москва, але і США.

Буш був проти незалежності України, він чомусь повірив Єльцину що той демократ, а Кравчук ярий націоналіст-бандеровець.
Був ультиматум від США та РФ - якщо не роззброюємся і не даємо кацапам базу у Севастополі (це вже при Клінтоні), то повна економічна блокада, ніякої торгівлі, ніяких поставок палива на АЕС, газу, нафти електроенергії (тоді ще була єдина система). Це був би повний колапс української економіки, тому рішення з Кримом було вимушеним.

А так, тільки США зекономили на нашому ядерному роззброєні, за цей час більше 1000 млрд доларів. Це я написав для того, що совість все ж таки треба мати...
показати весь коментар
16.12.2022 23:13 Відповісти
До слова, Будапетшські зобов'язання передбачають лише утримання кожного із гарантів від агресії по відношенню до України. У них немає зобов'язань аналогічних 5 ст. Статуту НАТО, навіть зобов'язань із надання озброєнь в якості допомоги.
Тому єдиним порушником цих гарантій є москвія.
показати весь коментар
16.12.2022 18:58 Відповісти
Ось про це, а ще про Міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, на якій опирається Меморандум, на договори ОСВ по обмеженню дальності ракет ви розповідайте зараз Ірану.
А ще, у разі захоплення України ви це розповідали би Японії, П.Кореє, Індонезії, Малайзії, Австралії, Нігерії, ПАР, Єгипту, Йорданії, Саудівській Аравії, ОАЄ, Туреччині, Азербайджану, Казахстану, Аргентині, Бразилії, Чилі, Мексиці, Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Норвегії, Швеції, Фінляндії.
До речі, у США пам'ятають що скинули бомби на Японію. І молоді японці пам'ятають. І коли була атака на башти, то однією з версій розглядалась помста молодих, реакційних японців. А Японія здатна всього за два-три місяці зробити 100 ядерних *********** і ракети до них любої дальності...
показати весь коментар
16.12.2022 21:55 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 14:39 Відповісти
Це гарна ціна,за подібні гроші тільки хороший пікап купити можна
показати весь коментар
15.12.2022 16:35 Відповісти
Насипай.
показати весь коментар
15.12.2022 14:39 Відповісти
Джонсонюк бы " продавил". Ждем , господин Сунак .
показати весь коментар
15.12.2022 14:43 Відповісти
господин Сунак

Сунак-сагіб

сагіб - поважне звертання на гінді до людини з високим становищем, або посадою
показати весь коментар
15.12.2022 20:44 Відповісти
Учту)))
показати весь коментар
15.12.2022 20:53 Відповісти
То входит то выходит то опять входит. Вы там уже определитесь на конец, а то уже смешно это всё выглядит.
показати весь коментар
15.12.2022 14:46 Відповісти
з фрегатами та торнадами - разом?
показати весь коментар
15.12.2022 14:52 Відповісти
Анонс можливості постачання цих ракет з інформацію переобладнання українських Су24 під їх застосування відбувся ще у жовтні цього року. Україні зовсім не завадять ракети з дальністю ураження до 500 км та боєзарядом вагою до пів тони!
показати весь коментар
15.12.2022 14:59 Відповісти
одні балачки
показати весь коментар
15.12.2022 15:07 Відповісти
Новейшая история учит, что новое оружие страны Запада дают только после новых побед ВСУ. Так что все "в наших руках..."
показати весь коментар
15.12.2022 15:38 Відповісти
...і відповідної підготовки наших хлопців в їхніх центрах. Думаєте,що вони там просто вчаться автомати розбирати? Замітили, кожна партія навчених "чомусь" співпадає з появою нових прибамбасів. так що, ждем-с...
показати весь коментар
15.12.2022 16:18 Відповісти
Після кожного ефективного застосування уже наданого озброєння
показати весь коментар
15.12.2022 18:03 Відповісти
Саме так.

Зброю дають лиш після того як ми демонструємо свій власний аналог.
показати весь коментар
15.12.2022 18:55 Відповісти
Великобритания показала себя, как Львы в этой войне. Не ссут, а скорее русские ссут морпехов Великобритании. ))) Великобритания показали себя - настоящими людьми. А оно и не удивительно, ибо Великобритания - это самая великая страна в истории! Все Украинцы испытывают к Британцам - самые теплые чувства! И Британцы показали себя настоящими братьми Украинцам и в беде не бросили, а помогли больше всех! А друг познается в беде! А Украина такую беду пережила, что Британцы стали братьями. И все страны помогающие Украине - стали одной семьей большой - демократических и свободных стран. Нужно развивать отношения во всех сферах! Нужно развиваться и становиться сильнее и могущественнее для того, чтобы помогать развивать всю планету равномерно. И нужно убрать с планеты плохие государственные системы - тирании, диктатуры, и нужно во всех странах делать демократические го системы! А уже 8 миллиардов людей. И чем больше, тем больше и быстрее увеичивается количество людей. Будущие будет заполнять планету людьми и все так станет плотно, что все приведет к одной форме - человечеству. Которому нужно развиваться, чтобы выживать, чтобы наука делала много открытий и много исследований проводили и в космосе и генетике и освоение планет - Марса. В космосе строить огромные станции по которым можно будет перемещаться. Научиться добывать ресурсов на других планетах, и строить перерабатывающие мини заводики, с 3D принтером, который сможет плавить ресурсы и выдавать готовые детали или с других матерьалов можно даже легче все делать и нужно даже много разных видов 3D принтеров. 3D принтеры и дома смогут строить. И нужно строить много станций по которым можно было бы перемещаться и они надо по всей солнечной системе и даже выйдя за нее.
показати весь коментар
15.12.2022 16:58 Відповісти
Ви забули про таку дрібницю як енергія - буде доступ до дешевої і величезної кількості енергії в нас і реплікатори появляться ( реплікатори технологія з Зоряного Шляху ) і ще багато чого цікавого.
показати весь коментар
15.12.2022 18:39 Відповісти
В США на днях вперше в термоядерному реакторі отримали вихід енергії більше ніж затрати на реакцію, десь в 1,2 раза....
показати весь коментар
15.12.2022 20:24 Відповісти
Ось коли в подібній новині ще напишуть що це вдалося зробити виключно з використанням дейтерію, ось тоді можна буде сказати що в людства є довгострокове майбутне.
показати весь коментар
15.12.2022 20:34 Відповісти
По великому ЮА показала що москалі - то не армія світова то місцеві болотяні матюхливі сцикуни, ні навичок ні зброї ********. Задниці іноді скіпідаром намазані...
Дайте нам х100 зброї* і не будет не тільки їх а щей Ірану з КНДР... Там вже будет питання Китаю...

АЛЕ...
І ось питання: чому НАТЕ не хоче позбутись Москалів? Чому Пу не прибирають як хусейна?
Де Ленд-ліз?
Чому Макрон шука гарантій безпеки Пу?
Чому ЕС допустило спортсменів москальщіни до світових змагань?
Також не забувайте що у вьетнамі на афгані також були американці... якоби по іншу сторону але не на аляскі шла війна... Тобто подруги - чобітки... саме тому й бережуть пу як зіницю ока...

Москаль вже не веде війну на європейській частині? А Сирія не рахується?


* - авжеж зрозуміло що своє потрібно мати, але влада за 30 років тільки ломала крала та олігархам інтереси здавала...
показати весь коментар
15.12.2022 17:58 Відповісти
Ответ прост. Дедушка американской демократи дал ***** гарантии безопасности.
Хай як сильно я не згідний з Путіним, хай якими брутальними є його дії - але США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США

Стаття опублікована у виданні The New York Times 1 червня 2022 року
показати весь коментар
15.12.2022 20:21 Відповісти
Ага, що совок спасали що зараз гарантії безпеки вирішують... До речі їх дратує не скільки армія ЮА скільки партизани на кшталт мальцевских
показати весь коментар
15.12.2022 20:23 Відповісти
гарна ракета, дальність 250 км. проведем іспит в боєвих умовах, на кацапських макітрах і їх територіях...
показати весь коментар
15.12.2022 19:01 Відповісти
почекайте поки ***** знову дійде до києва
показати весь коментар
15.12.2022 19:20 Відповісти
Вот это дело - 450 кг взрывчатки на 250+ км... Высокая точность и скрытность! Короче керченскому (крымскому) мосту приготовиться...
показати весь коментар
15.12.2022 21:24 Відповісти
Очень бы хотелось этой цяцькой поиграться
показати весь коментар
16.12.2022 03:59 Відповісти
У англичан их было заказано 900 шт, а использовали судя по всему десяток. Им уже 25 лет, жалко если просто так сгниют...
показати весь коментар
15.12.2022 21:26 Відповісти
Ну, щоб вирішити питання Storm Shadow і не тільки, треба вирішити питання з "Бідним Йоріком" в АДміністрації...Деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Може "літературу" на WP, FT, Time переписати?
показати весь коментар
15.12.2022 22:48 Відповісти
а можно на эти крылатые ракеты - те модификации для бомп подвесить, что от США??? Этими ракетами надо уничтожить всех, у кого есть ключи от запуска ядерных ракет. Всю военно-политическую власть России. Спутниками следить и когда будет лучшая возможность сразу запустить только по Путину таких ракет штук 200 и беспилотники запустить и тот американский обвес можно еще на беспилотники цеплять??? Нужно все модифицировать беспрерывно и для этого есть разные детали во всех наших союзных странах и не только Запада, нужно и с Японией развивать отношение и обмен опытом и совместные проеткты. и Украине помогает больше 50 стран и можно брать детали из лучших деталей всех стран и у Украины тоже много всего и Нептуны и т.п. Но теперь можно на ракеты ставить лучшие двигатели, лучшие сопла, лучшие обвесы и можно на обвесах еще ускорение цеплять и сделать сверх быстрой и сверх управляемой, чтобы сопла сбоку были тоже и чтобы угол был максимально аэродинамичен на крыльях сопл и вся ракета должна при помощи ИИ собираться, чтобы мы видели онлайн все детали и все вооружения наши в одном интернет общем гараже. Потому что нас интересует, чтобы все наши страны стали еще сильнее и все наши страны должны активно сотрудничать и брать у друг-друга детали и помощь если надо с учеными занимающимися в сферах, которые смогут соединять так детали, чтобы получать лучшее, чем когда либо было и этот процесс бесконечно должен быть - до максимально возможного, и ИИ должен помогать. Во всех сферах должна быть работа и кто-то хочет создать что-то, и все могут помогать ибо это в общих интересах будет создано - для общей безопасности на планете! И разумные демократические страны должны исполнять роль полицейского, который остановит любых террористов и тиранов.
показати весь коментар
15.12.2022 23:10 Відповісти
Так і хочеться нагадати бритам слова великого Черчіля: "дайте нам зброю, а решта ми зробимо самі..." найвища пора.
показати весь коментар
16.12.2022 04:50 Відповісти
 
 