Воллес не виключає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow
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Можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow не виключається, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю радіостанції Times Radio.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", – сказав Воллес.
Він також заявив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.
"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", – зазначив британський міністр.
Топ коментарі
+27 Перехватчик
показати весь коментар15.12.2022 14:39
+12 Виталий Танчик 0fc3d8f4
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+8 Konstantin Ludanov
показати весь коментар15.12.2022 15:38
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Будь ласка, зачекайте...
Не США, а ВБ ще до початку вторгнення передали нам 2000 шт. ПТРК НЛОУ, які дуже допомогли знищувати ворожі танки у лютому та на початку весни.
Велика подяка керівництву Сполученого Королівства!!!
Не забувайте скільки авіарейсів із військовою допомогою із США надійшли в Україну лише напередодні втогнення.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/
лохбО невтіК
От, якби втік, то був би не лох.
Л - логіка
Ну а коли Джонсон дав відразу багато, то Байдену не залишилось іншого, бо тоді виникли б питання...
До поставки 16 березня зазначено, що попередні поставки (до початку повномасштабного вторгнення) включали 2600 Javelin поряд з масою іншого озброєння та амуніції.
Знаєте, що країни НАТО розподіляють між собою поставки Україні різних видів озброєння щоб не дублювати його? Це означає, якщо одна країна надає певний вид озброєння, то це не тому що інша країна не хоче чи не хотіла його надавати Україні.
Рішення про постачання озброєння Україні приймається спільно всіма країнами-членами НАТО.
Тому ваші нарікання на США безпідставні і недоречні.
США покаятись би треба за Обаму, Бушей, Клінтона, а можливо і Байдена.
Річ у тому, що я до цього процесу був безпосередньо залучен і бачив толпи ваших конгресменів та сенаторів з помічниками...
Ви були у переговорній групі очолюваній міністром охорони довкілля Костенком?
Там і міністр Кузьмук не влазив у справи.
Сам Кучма, Горбулін, відділ верифікації... На справді у України було дуже мало фахівців, бо це була майже кацапська тема.
Ви точно не знаєте, що крім баз у Криму, до літа 1994-го року кацапи мали ще декілька військових баз на теренах України, бо про ці об'єкти взагалі дуже мало інформації, і проходили там службу ще з часів СРСР майже одні кацапи.
Добре, що тоді кацапів спромоглися вигнати з України, а от з Кримом прогнулися, як і з рештою анексованих у 1920-х рр північних, східних та південно-східних територій України.
Коли у 1993-му я таки перевівся з РФ то ЗСУ, то у Генштабі та Міністерстві оборони казав - кацапи на нас обов'язково нападуть і почнуть з Криму. Нападуть, бо ВЖЕ готуються до цього.
Але ж таких як я було мало і слухати нас не хотіли. У Новоросійську базу тримати неможливо з погодних умов. Ну під тиском пішли на дозвіл тимчасового перебування. Так у березні 2014-го в нас там майже не було батальйонів, лише зв'язківці, обслуга авіабаз та подібні, а у противника більше за загальною чисельності і майже сплош десант та спецназ.
Півострів тоді неможливо було відстояти нашими силами, але як би Обама гаркнув на путлера, то кацапи би виконали Мемерандум. А так вони Обаму відверто називали чмом, а ви це терпіли та підтерлися.
Кацапів потрібно було вигнати з усієї території України і вимагати повернути інші анексовані території чи хоча б не визнавати їх кацапськими.
Обама міг заявити про незгоду чи обурення анексії Криму, але навряд чи це завадило б кацапам, як і не завадило рік тому.
Що ви думаєте про Залужного, чому він почав співати по зрадницьким планам боневтіка «сайтісь по сєрєдінє» про межі 23 лютого? Невже боневтік вертить Залужним на свій манер?
Буш був проти незалежності України, він чомусь повірив Єльцину що той демократ, а Кравчук ярий націоналіст-бандеровець.
Був ультиматум від США та РФ - якщо не роззброюємся і не даємо кацапам базу у Севастополі (це вже при Клінтоні), то повна економічна блокада, ніякої торгівлі, ніяких поставок палива на АЕС, газу, нафти електроенергії (тоді ще була єдина система). Це був би повний колапс української економіки, тому рішення з Кримом було вимушеним.
А так, тільки США зекономили на нашому ядерному роззброєні, за цей час більше 1000 млрд доларів. Це я написав для того, що совість все ж таки треба мати...
Тому єдиним порушником цих гарантій є москвія.
А ще, у разі захоплення України ви це розповідали би Японії, П.Кореє, Індонезії, Малайзії, Австралії, Нігерії, ПАР, Єгипту, Йорданії, Саудівській Аравії, ОАЄ, Туреччині, Азербайджану, Казахстану, Аргентині, Бразилії, Чилі, Мексиці, Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі, Норвегії, Швеції, Фінляндії.
До речі, у США пам'ятають що скинули бомби на Японію. І молоді японці пам'ятають. І коли була атака на башти, то однією з версій розглядалась помста молодих, реакційних японців. А Японія здатна всього за два-три місяці зробити 100 ядерних *********** і ракети до них любої дальності...
Сунак-сагіб
сагіб - поважне звертання на гінді до людини з високим становищем, або посадою
Зброю дають лиш після того як ми демонструємо свій власний аналог.
Дайте нам х100 зброї* і не будет не тільки їх а щей Ірану з КНДР... Там вже будет питання Китаю...
АЛЕ...
І ось питання: чому НАТЕ не хоче позбутись Москалів? Чому Пу не прибирають як хусейна?
Де Ленд-ліз?
Чому Макрон шука гарантій безпеки Пу?
Чому ЕС допустило спортсменів москальщіни до світових змагань?
Також не забувайте що у вьетнамі на афгані також були американці... якоби по іншу сторону але не на аляскі шла війна... Тобто подруги - чобітки... саме тому й бережуть пу як зіницю ока...
Москаль вже не веде війну на європейській частині? А Сирія не рахується?
* - авжеж зрозуміло що своє потрібно мати, але влада за 30 років тільки ломала крала та олігархам інтереси здавала...
Хай як сильно я не згідний з Путіним, хай якими брутальними є його дії - але США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у виданні The New York Times 1 червня 2022 року