Міноборони Британії відкрите до постачання Україні далекобійної зброї, - Воллес
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він "відкритий" до перегляду відмови від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо Росія продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.
Про це Воллес сказав у парламенті Британії, повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон у парламенті запитав Воллеса про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності для знищення пускових установок безпілотників.
"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я буду відкритий і подивлюся, що ми робитимемо далі", – відповів Воллес.
Будь ласка, зачекайте...
а хіба вони припинили ? хіба кожен день не гинуть цивільні? хіба не руйнується критична інфраструктура?
що ще повинно бути знищено і скільки ще вбито щоби це... вразило ????
Джентльмены так не выражаются.
Какие бы ракеты нам не дали, не устаю повторять: СВОЁ НАДО ИМЕТЬ!!!
На могиле Кучмы - барельефы его птенцов - бандюг олигархов.
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
На могиле Януковича - у него не будет могилы. Где на помойках вы видели могилы?
Порошенко при жизни можно ставить памятник за возрождение ВСУ и обороноспособности страны.
На могиле Вовы - статуя перепуганного паяца с пачками денег торчащими из всех карманов и дыр тела. А статуя естественно из асфальта.
Ющенко - і я за нього стояв - нічого особисто не просрав !
Просрали :
1 - Юлька - прем"єрміністка - яка воювала з Порохом - совбез ...
Які прийшли разом з ним і замість спільної роботи - одні срачі ...
2 - "демократична ВР" - то саме - одні срачі - між "демократичними " партіями - а толку - 0
Результат ... І прем"єрміністром - став - Янукович
Судячи по тому що пара Нептунів зробила то (якщо помріяти що в Україні хоч останні 3 роки би зробили і поставили на озброєння) пару десятків таких Нептунів і Сапсанів, в добавок до нових керованих Вільх на 130км добре би розгромили пару-тройку їх аеродромів і кораблів з ракетоносіями і місць запуска Іскандерів.
А це вже не мало.
Звісно, камікадзе зробити простіше, якщо бути впевненим, що нам у найближчий час нададуть "ріпери" з "хелфайрами".
брата командири відпустили на похорон.
текстнув, що затримується, снігу багато - біситься, злість і ненависть так і палає в тому месаджі
"Приїхав лектор з контори під назвою "Знаниє" у глухе село Розповідав про план ГОЕЛРО та електроосвітлення Розпинався дві години Потім питає:
- Вопросы есть?"
- Да всё панятна таварищ лектор Вы только паясните - как в ентую лампочку ликстрическую керасин заливать?
Що значить "спробують"? Вони це роблять щодня, щогодини! Школа, лікарня в Херсоні, Бахмут, прикордоння Сумщини, Харківщини, Запоріжжя, Дніпро, Одеса... Чи ви чекаєте ще одного удару по столиці? А на упередження зіграти ніяк?
Хоча ні не цікаво, питання до наріду:
- коли свою зброю почнемо клепати щоб у кожного в гаражі/погребі по птрк та пулемету було?
- коли дійде до вас що не будучі нацією ніхто вам нічого не подарує... Олігархи-паразити не просто так тут каву п'ють....
Тож тримаймося!
Декілька днів, і ми дізнаємось, хто виявився правим.
Повний блекаут України на пару тижнів?
Половина України без опалення?
Переглядати треба було вже позавчора, бо наші шелупоні окрім асфальту нічого робити не здатні!
Це при всій щирій подяці за те, що Ви нам вже поставили!
т.е. того что было, это как бы не считается. Трындец
У їхній політиці є важелі дії і важелі протидії - це дозвіляє їм бути впевненими і стійкими до різних кризисних ситуацій і розвиватись досить стабільними темпами. Деколи в історії це їм мішає, але то таке.
Україна і українці сильно змінились за останні 9 місяців - Захід не поспіває за цими змінами.
Вони не роблять квапливих рухів без достатньої причини і мотивації.
У них є досить потужні сили (як "корисні" ід-ти, так і куплені руснею) які наводять аргументи не давати більш кращі і далекобійні системи озброєння. Поки не стається щось таке жахливе в війні що у останніх уже немає жодних аргументів.
Тільки тоді стається титанічний зсув в наданні більш ******** зброї Україні.