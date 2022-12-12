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Минобороны Британии открыто для поставки Украине дальнобойного оружия, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к пересмотру отказа от поставок Украине вооружения большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Об этом Уоллес сказал в парламенте Британии, сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон в парламенте спросил Уоллеса о возможной поставке Украине ракетных комплексов большей дальности для уничтожения пусковых установок беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Британии пессимистично оценивает перспективу мирных переговоров между Россией и Украиной: "Риторика Путина до сих пор очень воинственная"

"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны. И если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются снова нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше", – ответил Уоллес.
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Топ комментарии
+26
І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах ... - цитата

 а хіба вони припинили ? хіба кожен день не гинуть цивільні? хіба не руйнується критична інфраструктура?
що ще повинно бути знищено і скільки ще вбито щоби це... вразило ????
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12.12.2022 18:33
+23
Такой красивый заголовок, а на деле опять если и когда
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12.12.2022 18:31
+13
Своє робили з асфальту і заправляли шашликами, а воно не літає. Чомусь.
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12.12.2022 18:50
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Давно пора !
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12.12.2022 18:29 Ответить
Такой красивый заголовок, а на деле опять если и когда
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12.12.2022 18:31 Ответить
Про "опять", это ты припестнул только что зачем-то.
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12.12.2022 19:30 Ответить
так когда? Или как всегда - пердеж в лужу. Сорри, в болото
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12.12.2022 19:56 Ответить
Это сказано не для Украины,а для ВВХ - будете продолжать и получите поставки подобных систем Украине,а после прецендента и другие страны это сделают
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12.12.2022 19:48 Ответить
оце діло
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12.12.2022 18:32 Ответить
І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах ... - цитата

 а хіба вони припинили ? хіба кожен день не гинуть цивільні? хіба не руйнується критична інфраструктура?
що ще повинно бути знищено і скільки ще вбито щоби це... вразило ????
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12.12.2022 18:33 Ответить
Для консервативной машини - ця заява не більше чим гачок. Щось від когось вимагають...
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12.12.2022 18:37 Ответить
Вимагають від нас повторити запит на далекобійну. Британія, це і є "консервативна машина", бо лейбористи там зараз ніхто.
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12.12.2022 19:40 Ответить
товарищ считает что пока гражданские не сильно пострадали. Вот если еще парочку массивных ударов в 100 ракет, то может и перегляне.
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12.12.2022 22:04 Ответить
Бритам-черговий респект...
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12.12.2022 18:34 Ответить
А что, должен сказать: "Кацапы, ****, ещё один удар по цивильным объектам, и вам *****!"
Джентльмены так не выражаются.
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12.12.2022 18:35 Ответить
God bless the King!
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12.12.2022 18:42 Ответить
Та вони кожен Божии день Нікополь з землею рівняют -- даваите и не вимахуитесь .
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12.12.2022 18:43 Ответить
Ой-й, как хорошо. Мы рады, а то без воды прыгать в басейн как-то не сподручно... (сарказм, образно)
Какие бы ракеты нам не дали, не устаю повторять: СВОЁ НАДО ИМЕТЬ!!!
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12.12.2022 18:44 Ответить
Своє робили з асфальту і заправляли шашликами, а воно не літає. Чомусь.
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12.12.2022 18:50 Ответить
Да? (удивление) Может асфальт не той марки...
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12.12.2022 19:02 Ответить
На могиле Кравчука - кравчучку.
На могиле Кучмы - барельефы его птенцов - бандюг олигархов.
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
На могиле Януковича - у него не будет могилы. Где на помойках вы видели могилы?
Порошенко при жизни можно ставить памятник за возрождение ВСУ и обороноспособности страны.
На могиле Вовы - статуя перепуганного паяца с пачками денег торчащими из всех карманов и дыр тела. А статуя естественно из асфальта.
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12.12.2022 20:14 Ответить
На могиле Ющенко - грязный унитаз в виде глечика (как просравшему кредит доверия народа).
Ющенко - і я за нього стояв - нічого особисто не просрав !
Просрали :
1 - Юлька - прем"єрміністка - яка воювала з Порохом - совбез ...
Які прийшли разом з ним і замість спільної роботи - одні срачі ...
2 - "демократична ВР" - то саме - одні срачі - між "демократичними " партіями - а толку - 0
Результат ... І прем"єрміністром - став - Янукович
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12.12.2022 21:39 Ответить
Бездіяльність - той самий "просер" Він красиво "злетів" Але після отруєння "принишк" і тільки сидів тихенько у очікуванні кінця строку президентства
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12.12.2022 21:45 Ответить
Чому робили ? Ми і зараз асфальт робимо .
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12.12.2022 19:09 Ответить
Это точно, особенно фитнесс-тренерши с накачанными губами и бородатые чиновники , ну просто крупные специалисты по асфальтированию дорог Днепропетровщины за бюджетные деньги .А сколько таких крадунов по всей стране? Да и Тимошенко Кириллу пора уже тачку обновить. С таким ворьем у власти только и надежда на помощь Запада, хотя могли бы уже и свое оружие иметь в нужном количестве.
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12.12.2022 19:33 Ответить
От этого "могли бы" никакого толку задним числом. Могли бы и ЯО не сдавать тогда уже.
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12.12.2022 19:38 Ответить
Да я не про "заднее число", я про то , что уже 9 месяцев войны, нужно налаживать свое производство , в эту отрасль направлять бабло, а не распиливать его по старинке на укладку асфальта. Хотя в чем-то с Вами согласен, вины с Кравчука и Кучмы за сдачу ЯО без четких гарантий безопасности страны никто не снимает.
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12.12.2022 19:52 Ответить
За 30 лет русские накопили неполную тысячу калибров (вроде около 700). Если сравнивать бюджеты, то мы за лет за 10 (если бы занимались ими) сделали бы максимум несколько десятков ракет, и заниматься ими надо было давно а не год назад. На один залп? Сильно это нам помогло бы?! Без внешней помощи мы не вытянем против всего советского запаса оружия в рашке плюс их новые разработки за 30 лет. Не надо строить иллюзий и ныть про асфалть / телемарафон и прочий бред. Это надо чуть ли не с Кравчука начинать спрашивать где наша военка.
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12.12.2022 20:14 Ответить
Я думаю що справа не завжди в кількості, а в якості.

Судячи по тому що пара Нептунів зробила то (якщо помріяти що в Україні хоч останні 3 роки би зробили і поставили на озброєння) пару десятків таких Нептунів і Сапсанів, в добавок до нових керованих Вільх на 130км добре би розгромили пару-тройку їх аеродромів і кораблів з ракетоносіями і місць запуска Іскандерів.

А це вже не мало.
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12.12.2022 22:33 Ответить
То Tridentы пусть поставят, клиенту напрямую, с подводного положения.
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12.12.2022 18:45 Ответить
Респект чуваку! Давно пора, давайте побільше, бо наша зелень хз коли роздуплиться вертати згорнуті програми.
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12.12.2022 18:46 Ответить
+++
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12.12.2022 19:34 Ответить
Якщо так, то нехай хоч нам дадуть зараз більше Brimstone2. А наші їх на ту-141 повісять, як варіант. Brimstone2 мабуть можна запрограмувати на ураження цілей по типу літак і повісити штуки 4 на ту 141 і майже гарантовано знищити 4 літаки, бо ракети ці можна запустити з повної дальності в десятки кілометрів, до 60 км, не заходячи в зону роботи ППО аеродрому, яке на малій висоті не зможе виявити ту 141, до запуску. Brimstone2 має радіолокаційну ГСН і може працювати в режимі рою. Відповідно 4 ракети - 4 літаки. А перед запуском нехай бпла піднімається на висоту запуску, робить пуски, знижується і відволікає на себе ППО, поки малопомітні brimstone 2 роблять свою справу. Але бачив підвіси на 3 ракети і 4 ракети ту-141 може не потягнути по 49 кг + обладнання для запуску.
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12.12.2022 18:47 Ответить
Ти сам хоч розумієш ЩО ти пишеш? Ти той Ту-141 хоч в очі бачив? КУДИ ти ті "брімстоуни" чіплять будеш?
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12.12.2022 19:09 Ответить
а під крильця нє? посилити нервюри\лонжерони... Ну, Лось про це знає все ))
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12.12.2022 19:24 Ответить
Розумієш - ТАКЕ робить з "планером" літального апарату - це тобі не навісне обладнання на трактор чіплять Там же треба враховувать і аеродинаміку його і центровку (з урахуванням встановленого озброєння) Та й треба знать чи витримають несучі елементи крила чи фюзеляжу подібну "модифікацію" А те що ти пишеш про розвідобладнання - так його вже викинули Увіткнули апаратуру наведення і боєголовку
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12.12.2022 19:45 Ответить
та я впевнений, що у нас достатньо фахівців, які можуть розрахувати центровку, і труб достатньо, де можно продути з навішаним гембелєм...
Звісно, камікадзе зробити простіше, якщо бути впевненим, що нам у найближчий час нададуть "ріпери" з "хелфайрами".
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12.12.2022 19:52 Ответить
Візьми "Горизонт" (телевізор радянських часів) і сапробуй його "модернізувать" за допомогою ******** мікросхем Буде те саме
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12.12.2022 20:01 Ответить
так, не міняючі корпус "Горизонта" можно впихнути одну плату з мікросхемами, а змість ЕПТ - плаский екран, а на різницю ваги впихати вибухівку, не міняючи центровку телевізора. Ще й сейсмодатчик для підривача стане.
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12.12.2022 20:13 Ответить
Ти дуже "далекий" від конструювання літальних апаратів В деяких випадках легше зробить нове ніж перероблять старий хлам
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12.12.2022 20:16 Ответить
ну, так. Мені простіше телевізор замінувати)
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12.12.2022 20:19 Ответить
Співчуваю!
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12.12.2022 21:22 Ответить
Додам: рідні хоч розуміють - ЗА ЩО поліг! За те щоб чобіт окупанта не розбив двері батьківської хати А за що може загинуть племінник моєї дружини (а може вже й загинув) - невідомо Син брата її - капітан російської армії Зв"язок з рідним братом моя дружина обірвала 24 лютого Те саме зробила і рідня його дружини на Черкащині
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12.12.2022 21:29 Ответить
розуміють...
брата командири відпустили на похорон.
текстнув, що затримується, снігу багато - біситься, злість і ненависть так і палає в тому месаджі
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12.12.2022 21:36 Ответить
Все! "Проїхали" Пояснювать тобі щось з цього приводу - все одно що читать лекцію про переваги електроенергії перед гасовою лампою у селі в 20-ті роки ХХ століття
"Приїхав лектор з контори під назвою "Знаниє" у глухе село Розповідав про план ГОЕЛРО та електроосвітлення Розпинався дві години Потім питає:
- Вопросы есть?"
- Да всё панятна таварищ лектор Вы только паясните - как в ентую лампочку ликстрическую керасин заливать?
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12.12.2022 20:22 Ответить
Переваги електроосвітлення перед гасовою лампою, в умовах знищення критичної інфраструктури і його відсутності тривалий період. Зараз багато хто гасовою лампою і рятується в селах в умовах відсутності світла.
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12.12.2022 20:55 Ответить
Тобі "потриндіть" захотілося?
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12.12.2022 21:23 Ответить
Це тобі захотілося потрандіти про гасові горілки і пронастальгувати про авіацію з 18 років, а чомусь не захотілося розповісти, що навіть студент-відмінник може у відповідній програмі порахувати параметри планера цього літального апарату з урахуванням того, що у нього на фюзеляжі буде закріплено 2 ракети з відомими параметрами. Чи може ти не знаєш, що зараз в програмі це моделювання проводиться дуже швидко? І зробити 3d-модель наявного планеру взагалі не складає проблеми при наявності відповідних пристроїв для лазерного 3d-сканування.
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12.12.2022 21:52 Ответить
От візьми і зроби! А не "пи*ди"!!!
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12.12.2022 21:55 Ответить
Я б зробив, у якості керівника проекту, але ж мене до цього ніхто не допустить, бо я ж гроші пиляти не буду, і бпла вартістю 50 тисяч, за 200 робити не буду. А там такі робітники непотрібні зараз. Але швидше і краще вийде в фахівців, які цим постійно займаються, бо вони мають відповідний досвід і базу, щоб вкластися у терміни і бюджет, маючи важелі впливу, щоб віднадити ************ бажаючих цей бюджет пиляти.
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12.12.2022 22:07 Ответить
з боків перед крилами точно можна 2 підвісити, а решту це конструктори, які прорахують аеродинаміку і опір матеріалів, можуть сказати.
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12.12.2022 19:45 Ответить
Вибач - але відповім "грубо": "На "******" собі підвісь!" Я з 18 років - у авіації Починав з авіамеханіка на Су-24 Так що "трохи тямлю" що це таке Щоб таке зробить - треба ціле конструкторське бюро мінімум на півроку "запрягать"! І воно того варте? Може простіше кинуть ресурси на розробку і виготовлення нового БПЛА, що розробляється і під новітні ********** і саме для того щоб буть їх носієм? А не для того щоб "модернізувать" хлам 70-х років ХХ століття абсолютно неприсотосований для цих цілей?
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12.12.2022 19:57 Ответить
Якщо 50 бпла навіть з сотнею ракет, знищать, або пошкодять навіть 25 стратегічних бомбардувальників, то звісно варто це робити. І якби це допомогло, то я б і на ****** підвісив. HARM також нікуди було підвісити і відповідь з цього приводу така сама майже була б.
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12.12.2022 20:16 Ответить
ну, зараз звісно нічого не відомо, але ж сподіваюсь що Олег Петрович не просто так "зник з авіагоризонта". Може вже якійсь доведений до ума "трьохсотий" вже і літає.
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12.12.2022 20:17 Ответить
Мені не доповідають
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12.12.2022 20:27 Ответить
І з боків нижче крил, я вважаю, оптимальне місце, яке найменше буде впливати на аеродинаміку і буде поруч з тим місцем, де зараз розташоаують бч, де стояла апаратура для зйомки. А ресурси ніхто зараз особливо нікуди не кидає. УОП он розробляє мопед за 200 тисяч доларів, який у іранців 20-50 коштує. Багато вони нарозробляють і виготовлять з таким підходом.
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12.12.2022 20:21 Ответить
совсем не факт, что это уже не сделано. Если из этой четырнадцатиметровой ***** вынуть деревянную камеру-обскуру со стеклянными фотопластинами, древний ламповый ресивер и прочую советскую требуху, поставить более мощный и экономичный двигатель взамен старого как говно мамонта КР-17А, то не знаю как четыре "бримстоуна", а два так точно можно подвесить. А ограничив радиус полета километров на 200-300 - можно и четыре подвесить. Уверен, что годных к тюнингу платформ осталось более полусотни, так что овчинка стоит выделки.
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12.12.2022 19:22 Ответить
А Оманский, бенин Нарко Осел с тремя киностудиями в маЦкве, майном, офшорами и сватами+ фсбэшник Елдак открыт к пересмотру , как вы думаете ЗЕБилы???
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12.12.2022 18:49 Ответить
"і спробують знову порушити Женевські конвенції..." Джерело: https://censor.net/ua/n3386557

Що значить "спробують"? Вони це роблять щодня, щогодини! Школа, лікарня в Херсоні, Бахмут, прикордоння Сумщини, Харківщини, Запоріжжя, Дніпро, Одеса... Чи ви чекаєте ще одного удару по столиці? А на упередження зіграти ніяк?
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12.12.2022 18:59 Ответить
"Зіграти" може тільки пісяграй на роялі.
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12.12.2022 19:32 Ответить
Якщо продовжить , якщо не продовжить , якщо припинить а потім продовжить , якщо тільки трішечки продовжить . Це не серйозна заява , підстави надати були ще вчора , знову балачки .
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12.12.2022 19:03 Ответить
Знову Жора припізднув.. Про далекобійне щє жодних балачок не було...
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12.12.2022 19:33 Ответить
За своим базаром следи , придурок .
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12.12.2022 20:05 Ответить
Дуже цікаво чому чекали с 2014...

Хоча ні не цікаво, питання до наріду:
- коли свою зброю почнемо клепати щоб у кожного в гаражі/погребі по птрк та пулемету було?
- коли дійде до вас що не будучі нацією ніхто вам нічого не подарує... Олігархи-паразити не просто так тут каву п'ють....
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12.12.2022 19:03 Ответить
А рикша чего молчит?
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12.12.2022 19:04 Ответить
тобто до постачання високоточних ракет 300+ км залишилось пару обстрілів - на Святого Миколая і на Новий Рік.
Тож тримаймося!
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12.12.2022 19:06 Ответить
Не заглядайте так далеко - я очікую наступного масованого обстрілу днів так через 3-4... нажаль!
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12.12.2022 19:09 Ответить
Ну норм, тоді на Миколая спокійно буде.
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12.12.2022 19:35 Ответить
кацапи так влаштовані, що дуже прив'язані до дат. Тож враховуючи звірячу кацапську сутність, їм прийдеться економити, бо треба буде розтягнути запас КР на 19-те, 25-те, та на Новорічну ніч. А вже потім у січні приїдуть британські хлопці перепрограмовувати свої М270 під ракети на 300 км.
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12.12.2022 19:36 Ответить
Він через амазон хмару скачує оновлення собі)
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12.12.2022 19:41 Ответить
Не буду сперечатись про майбутне.

Декілька днів, і ми дізнаємось, хто виявився правим.
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12.12.2022 19:43 Ответить
Що ще повинно статись, аби рішення таки переглянули?

Повний блекаут України на пару тижнів?

Половина України без опалення?

Переглядати треба було вже позавчора, бо наші шелупоні окрім асфальту нічого робити не здатні!

Це при всій щирій подяці за те, що Ви нам вже поставили!
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12.12.2022 19:08 Ответить
В кожного свої "треба".
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12.12.2022 19:34 Ответить
І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції....
т.е. того что было, это как бы не считается. Трындец
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12.12.2022 22:10 Ответить
Знаєте, панове, на Заході є свої принципи і технології ведення справ, тому вони так живуть, і добре живуть.

У їхній політиці є важелі дії і важелі протидії - це дозвіляє їм бути впевненими і стійкими до різних кризисних ситуацій і розвиватись досить стабільними темпами. Деколи в історії це їм мішає, але то таке.
Україна і українці сильно змінились за останні 9 місяців - Захід не поспіває за цими змінами.
Вони не роблять квапливих рухів без достатньої причини і мотивації.

У них є досить потужні сили (як "корисні" ід-ти, так і куплені руснею) які наводять аргументи не давати більш кращі і далекобійні системи озброєння. Поки не стається щось таке жахливе в війні що у останніх уже немає жодних аргументів.

Тільки тоді стається титанічний зсув в наданні більш ******** зброї Україні.
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12.12.2022 22:53 Ответить
крилаті ракети SCALP
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13.12.2022 09:02 Ответить
 
 