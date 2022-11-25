УКР
Удари по енергетиці - знак розпачу, Україні потрібно продовжувати витісняти росіян, - Воллес

бен,воллес

Російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України є "ознакою розпачу" Кремля.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час відвідин верфі у Глазго, повідомляє The Guardian.

Уоллес вважає, що російський диктатор Володимир Путін переключився на удари по енергосистемі України та її громадянській інфраструктурі, щоб відвести у тінь свої військові невдачі.

За його словами, напад на громадянську інфраструктуру суперечить міжнародному праву, і Великобританія "не допустить успіху такого знущання і жорстокості".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воллес радить ЗСУ продовжити взимку тиск на фронті: "В інтересах України було б зберегти динаміку"

Міністр закликав ЗСУ "використовувати набрану інерцію, щоб продовжувати відтісняти росіян".

При тому, Воллес застеріг від недооцінки противника.

"Росії зараз начхати і на свій народ, і на те, що вона прирікає молодих хлопців на смерть, вона і далі втягуватиме все нових людей у війну", – сказав він.

Автор: 

Велика Британія (5799) Воллес Бен (219)
Топ коментарі
+9
Интересная тенденция наблюдается у элитной 24 бригады спецназа вс рф. По состоянию на сентябрь 2022 в ней официально числилось 21 убитый в Украине. По состоянию на середину ноября 2022 уже говорится о 78 ликвидированных в Украине спецах 24 БрСПн. Это о тех о ком говорится.Всего в войне в Украине известно об участии 500 спецназовцев 24 БрСПн. То есть, грубо говоря, каждый 5-й из них ликвидирован. Сколько раненных - трудно оценить. Проще говоря, элиту российского спецназа в Украине отодрали и в хвост и в гриву.
25.11.2022 19:51 Відповісти
+8
25.11.2022 19:46 Відповісти
+8
Дайте більше зброї та ***********. Менше слів, більше діла.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
25.11.2022 19:46 Відповісти
Так зброю давайте потужнішу щоб продовжувати витісняти. А то наче піпеткою виділяєте..
25.11.2022 19:38 Відповісти
а що тац шлец булданов... ***** ты гнойный, ты когда прикажешь силам спецоперация не пехотой быть, а уничтожать экипажи самолетов и кораблей? *************... какой ты презренен своим долбодебизмом и прогнозами и прочей.... поц... запомни - УНИЧТОЖЕНИЕ ЭКИПАЖЕЙ САМОЛЕТОВ И КОРАБЛЕЙ! ДЕБИЛ ТЫ ***.... из-за таких как ты, шлёц немытый, и убивают украинцев...
25.11.2022 19:41 Відповісти
Ну що, русскаязичьниє, вибирайте - прітєснєніє, чи витіснєніє?... а може ущімлєніє?
25.11.2022 19:42 Відповісти
Ракеты дайте дальнобойные, а не советы.
25.11.2022 19:42 Відповісти
Не треба нас просити, давайте зброю і ППО.
25.11.2022 19:46 Відповісти
25.11.2022 19:46 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/897550-sbu-pryjshla-z-obshukamy-do-*********-upts-mp-ta-znajshla-******-horysta-u-lizhku-zi-svyashhennykom?fbclid=IwAR1TZoJj4H7Ot3lkZhbj6sVwLSkRyIExKL8ei_fhpUDdsALgZEhPw8eBgq0 https://ukranews.com/.../897550-sbu-pryjshla-z-obshukamy...





UKRANEWS.COM

СБУ прийшла з обшуками до єпархії УПЦ (МП) та знайшла юнака-хориста у ліжку зі священником.
25.11.2022 20:02 Відповісти
Шо, хором?
25.11.2022 20:13 Відповісти
26.11.2022 00:10 Відповісти
задневой...со скрепой фашисткой
25.11.2022 20:55 Відповісти
І всьо би хорошо, но тот поп служит ерпеце!
25.11.2022 21:40 Відповісти
Дайте більше зброї та ***********. Менше слів, більше діла.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
25.11.2022 19:46 Відповісти
ми ту туфту вже чули тищу раз - ворог в розпачі біжить і тд і тп а по факту вони методично виносять стратегічні цілі, потім візьмуться за мости, залізничні вузли...
25.11.2022 19:50 Відповісти
Интересная тенденция наблюдается у элитной 24 бригады спецназа вс рф. По состоянию на сентябрь 2022 в ней официально числилось 21 убитый в Украине. По состоянию на середину ноября 2022 уже говорится о 78 ликвидированных в Украине спецах 24 БрСПн. Это о тех о ком говорится.Всего в войне в Украине известно об участии 500 спецназовцев 24 БрСПн. То есть, грубо говоря, каждый 5-й из них ликвидирован. Сколько раненных - трудно оценить. Проще говоря, элиту российского спецназа в Украине отодрали и в хвост и в гриву.
25.11.2022 19:51 Відповісти
Хвалёный спецназ россии, как и кадыровцев с вагнерами, у нас оказались грузом 200. Вірю в ЗСУ! СЛАВА НАЦІЇ!
25.11.2022 19:57 Відповісти
Тиць на підтвердження, будь ласка. Підписатись хочу.
25.11.2022 19:59 Відповісти
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддерживает уничтожение объектов критической инфраструктуры в Украине. Ракетные обстрелы он назвал "ударами возмездия" и "святой ненависти". "Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего! Они должны там и замерзнуть, и сгнить", - коротко описал доктрину Кремля политик.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/263164_1669393388
25.11.2022 19:51 Відповісти
25.11.2022 19:54 Відповісти
А всього то було потрібно зробити правильний вибір ...
25.11.2022 19:57 Відповісти
Щоб бути в розпачі від зробленого, то треба мати совість. А москалі її не мають від природи. Вони завжди радіють, як гидоту комусь зроблять.
25.11.2022 20:00 Відповісти
Між совістю та розпачем нема ніякого зв'язку.
25.11.2022 21:44 Відповісти
.
25.11.2022 20:00 Відповісти
Раджу Воллесу на другий раз робити заяви щодо лаптєрейха з міста Ротердам.
25.11.2022 21:42 Відповісти
 
 