Удари по енергетиці - знак розпачу, Україні потрібно продовжувати витісняти росіян, - Воллес

Російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України є "ознакою розпачу" Кремля.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час відвідин верфі у Глазго, повідомляє The Guardian.

Уоллес вважає, що російський диктатор Володимир Путін переключився на удари по енергосистемі України та її громадянській інфраструктурі, щоб відвести у тінь свої військові невдачі.

За його словами, напад на громадянську інфраструктуру суперечить міжнародному праву, і Великобританія "не допустить успіху такого знущання і жорстокості".

Міністр закликав ЗСУ "використовувати набрану інерцію, щоб продовжувати відтісняти росіян".

При тому, Воллес застеріг від недооцінки противника.

"Росії зараз начхати і на свій народ, і на те, що вона прирікає молодих хлопців на смерть, вона і далі втягуватиме все нових людей у війну", – сказав він.