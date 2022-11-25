Удари по енергетиці - знак розпачу, Україні потрібно продовжувати витісняти росіян, - Воллес
Російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України є "ознакою розпачу" Кремля.
Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес під час відвідин верфі у Глазго, повідомляє The Guardian.
Уоллес вважає, що російський диктатор Володимир Путін переключився на удари по енергосистемі України та її громадянській інфраструктурі, щоб відвести у тінь свої військові невдачі.
За його словами, напад на громадянську інфраструктуру суперечить міжнародному праву, і Великобританія "не допустить успіху такого знущання і жорстокості".
Міністр закликав ЗСУ "використовувати набрану інерцію, щоб продовжувати відтісняти росіян".
При тому, Воллес застеріг від недооцінки противника.
"Росії зараз начхати і на свій народ, і на те, що вона прирікає молодих хлопців на смерть, вона і далі втягуватиме все нових людей у війну", – сказав він.
