Удары по энергетике – знак отчаяния, Украине нужно продолжать вытеснять россиян, - Уоллес

Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины являются "признаком отчаяния" Кремля.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время посещения верфи в Глазго, сообщает The Guardian.

Уоллес считает, что российский диктатор Владимир Путин переключился на удары по энергосистеме Украины и ее гражданской инфраструктуре, чтобы увести в тень свои военные неудачи.

По его словам, нападение на гражданскую инфраструктуру противоречит международному праву, и Великобритания "не допустит успеха такого издевательства и жестокости".

Читайте также: Уоллес советует ВСУ продолжить зимой давление на фронте: "В интересах Украины было бы сохранить динамику"

Министр призвал ВСУ "использовать набранную инерцию, чтобы продолжать оттеснять россиян".

При этом Уоллес предостерег от недооценки противника.

"России сейчас плевать и на свой народ, и на то, что она обрекает молодых ребят на смерть, она и дальше будет втягивать все больше новых людей в войну", - сказал он.

Великобритания (5142) Уоллес Бен (186)
+9
Интересная тенденция наблюдается у элитной 24 бригады спецназа вс рф. По состоянию на сентябрь 2022 в ней официально числилось 21 убитый в Украине. По состоянию на середину ноября 2022 уже говорится о 78 ликвидированных в Украине спецах 24 БрСПн. Это о тех о ком говорится.Всего в войне в Украине известно об участии 500 спецназовцев 24 БрСПн. То есть, грубо говоря, каждый 5-й из них ликвидирован. Сколько раненных - трудно оценить. Проще говоря, элиту российского спецназа в Украине отодрали и в хвост и в гриву.
25.11.2022 19:51 Ответить
+8
25.11.2022 19:46 Ответить
+8
Дайте більше зброї та ***********. Менше слів, більше діла.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
25.11.2022 19:46 Ответить
Так зброю давайте потужнішу щоб продовжувати витісняти. А то наче піпеткою виділяєте..
25.11.2022 19:38 Ответить
а що тац шлец булданов... ***** ты гнойный, ты когда прикажешь силам спецоперация не пехотой быть, а уничтожать экипажи самолетов и кораблей? *************... какой ты презренен своим долбодебизмом и прогнозами и прочей.... поц... запомни - УНИЧТОЖЕНИЕ ЭКИПАЖЕЙ САМОЛЕТОВ И КОРАБЛЕЙ! ДЕБИЛ ТЫ ***.... из-за таких как ты, шлёц немытый, и убивают украинцев...
25.11.2022 19:41 Ответить
Ну що, русскаязичьниє, вибирайте - прітєснєніє, чи витіснєніє?... а може ущімлєніє?
25.11.2022 19:42 Ответить
Ракеты дайте дальнобойные, а не советы.
25.11.2022 19:42 Ответить
Не треба нас просити, давайте зброю і ППО.
25.11.2022 19:46 Ответить
25.11.2022 19:46 Ответить
https://ukranews.com/ua/news/897550-sbu-pryjshla-z-obshukamy-do-*********-upts-mp-ta-znajshla-******-horysta-u-lizhku-zi-svyashhennykom?fbclid=IwAR1TZoJj4H7Ot3lkZhbj6sVwLSkRyIExKL8ei_fhpUDdsALgZEhPw8eBgq0 https://ukranews.com/.../897550-sbu-pryjshla-z-obshukamy...





UKRANEWS.COM

СБУ прийшла з обшуками до єпархії УПЦ (МП) та знайшла юнака-хориста у ліжку зі священником.
25.11.2022 20:02 Ответить
Шо, хором?
25.11.2022 20:13 Ответить
26.11.2022 00:10 Ответить
задневой...со скрепой фашисткой
25.11.2022 20:55 Ответить
І всьо би хорошо, но тот поп служит ерпеце!
25.11.2022 21:40 Ответить
Дайте більше зброї та ***********. Менше слів, більше діла.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
25.11.2022 19:46 Ответить
ми ту туфту вже чули тищу раз - ворог в розпачі біжить і тд і тп а по факту вони методично виносять стратегічні цілі, потім візьмуться за мости, залізничні вузли...
25.11.2022 19:50 Ответить
Интересная тенденция наблюдается у элитной 24 бригады спецназа вс рф. По состоянию на сентябрь 2022 в ней официально числилось 21 убитый в Украине. По состоянию на середину ноября 2022 уже говорится о 78 ликвидированных в Украине спецах 24 БрСПн. Это о тех о ком говорится.Всего в войне в Украине известно об участии 500 спецназовцев 24 БрСПн. То есть, грубо говоря, каждый 5-й из них ликвидирован. Сколько раненных - трудно оценить. Проще говоря, элиту российского спецназа в Украине отодрали и в хвост и в гриву.
25.11.2022 19:51 Ответить
Хвалёный спецназ россии, как и кадыровцев с вагнерами, у нас оказались грузом 200. Вірю в ЗСУ! СЛАВА НАЦІЇ!
25.11.2022 19:57 Ответить
Тиць на підтвердження, будь ласка. Підписатись хочу.
25.11.2022 19:59 Ответить
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддерживает уничтожение объектов критической инфраструктуры в Украине. Ракетные обстрелы он назвал "ударами возмездия" и "святой ненависти". "Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего! Они должны там и замерзнуть, и сгнить", - коротко описал доктрину Кремля политик.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/263164_1669393388
25.11.2022 19:51 Ответить
25.11.2022 19:54 Ответить
А всього то було потрібно зробити правильний вибір ...
25.11.2022 19:57 Ответить
Щоб бути в розпачі від зробленого, то треба мати совість. А москалі її не мають від природи. Вони завжди радіють, як гидоту комусь зроблять.
25.11.2022 20:00 Ответить
Між совістю та розпачем нема ніякого зв'язку.
25.11.2022 21:44 Ответить
.
25.11.2022 20:00 Ответить
Раджу Воллесу на другий раз робити заяви щодо лаптєрейха з міста Ротердам.
25.11.2022 21:42 Ответить
 
 