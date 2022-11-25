Удары по энергетике – знак отчаяния, Украине нужно продолжать вытеснять россиян, - Уоллес
Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины являются "признаком отчаяния" Кремля.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время посещения верфи в Глазго, сообщает The Guardian.
Уоллес считает, что российский диктатор Владимир Путин переключился на удары по энергосистеме Украины и ее гражданской инфраструктуре, чтобы увести в тень свои военные неудачи.
По его словам, нападение на гражданскую инфраструктуру противоречит международному праву, и Великобритания "не допустит успеха такого издевательства и жестокости".
Министр призвал ВСУ "использовать набранную инерцию, чтобы продолжать оттеснять россиян".
При этом Уоллес предостерег от недооценки противника.
"России сейчас плевать и на свой народ, и на то, что она обрекает молодых ребят на смерть, она и дальше будет втягивать все больше новых людей в войну", - сказал он.
