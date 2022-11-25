Удары по энергетике – знак отчаяния, Украине нужно продолжать вытеснять россиян, - Уоллес

Российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины являются "признаком отчаяния" Кремля.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время посещения верфи в Глазго, сообщает The Guardian.

Уоллес считает, что российский диктатор Владимир Путин переключился на удары по энергосистеме Украины и ее гражданской инфраструктуре, чтобы увести в тень свои военные неудачи.

По его словам, нападение на гражданскую инфраструктуру противоречит международному праву, и Великобритания "не допустит успеха такого издевательства и жестокости".

Министр призвал ВСУ "использовать набранную инерцию, чтобы продолжать оттеснять россиян".

При этом Уоллес предостерег от недооценки противника.

"России сейчас плевать и на свой народ, и на то, что она обрекает молодых ребят на смерть, она и дальше будет втягивать все больше новых людей в войну", - сказал он.