Росіяни готують 200 тис. солдатів. Не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ, - Залужний

Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб...

Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", - зазначив він.

Водночас The Economist зазначає, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

"Уже в січні, але, швидше за все, навесні, вона може розпочати велику атаку з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ", - пише видання, посилаючись на слова Залужного.

Видання також розповіло, що Залужний разом з президентом Зеленським та командувачем Сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про критичні кілька місяців попереду.

"Як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони готуються на 100%. Боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере ще мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков (старший радянський командир часів Другої світової), це все одно не принесе бажаного результату", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

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