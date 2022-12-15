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Росіяни готують 200 тис. солдатів. Не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

Про це в інтерв'ю The Economist заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн - все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб...

Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", - зазначив він.

Водночас The Economist зазначає, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу.

"Уже в січні, але, швидше за все, навесні, вона може розпочати велику атаку з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ", - пише видання, посилаючись на слова Залужного.

Видання також розповіло, що Залужний разом з президентом Зеленським та командувачем Сухопутних військ генералом Олександром Сирським попередили про критичні кілька місяців попереду.

"Як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони готуються на 100%. Боєприпаси готуються, не дуже хороші, але все ж таки. Це не будуть ті ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Це буде паршиво, і бойовий потенціал буде дуже і дуже низьким, навіть якщо він набере ще мільйон людей в армію, щоб кидатися трупами, як це робив Жуков (старший радянський командир часів Другої світової), це все одно не принесе бажаного результату", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для виходу на кордони 23 лютого Україні треба близько 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, - Залужний

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Классический нацизм
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15.12.2022 15:44
+39
У Конгрес США внесли резолюцію про виключення росії з Радбезу ООН.
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15.12.2022 15:36
+39
В тому ж самому інтерв'ю про мобілізацію: "Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні **********..."
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15.12.2022 15:45
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У Конгрес США внесли резолюцію про виключення росії з Радбезу ООН.
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15.12.2022 15:36 Відповісти
.
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15.12.2022 15:37 Відповісти
Капец
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15.12.2022 15:40 Відповісти
Классический нацизм
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15.12.2022 15:44 Відповісти
ні, нацизм це домінування, тут же йде гра в довгу (червоне сонечко не перший) на повне знищення українців-русів-скіфів-аріїв, тобто це тисячі років... І ось як 1-2 століття замовники змогли придумати як за допомогою окупації фінансів можна купити павликів морозових. І вже за рахунок цього примусити нації самознищитись. Саме тому не лендлізу, ні польських літаків, ні справ проти ермаку/коломойського/фірташу, не вбивство пу як хусейна і тд і тп...
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15.12.2022 17:23 Відповісти
Хто саме хоче знищити українців-русів-скіфів-аріїв?
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15.12.2022 17:46 Відповісти
Рептилоиды с Набиру, кому же еще.
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15.12.2022 18:05 Відповісти
ті що платили скіфам данину золотом по 1200 літрів в рік.
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15.12.2022 18:40 Відповісти
Надо устанавливать массовое поражение полезших с белоруссии орков, уже сейчас, даже тех, кто за 50 км от границы, чтобы даже не думали рипатись
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15.12.2022 15:38 Відповісти
Мобілізацію коли будете починати, чи на весні знову шашлики?
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15.12.2022 15:39 Відповісти
А вона припинялася?
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15.12.2022 15:41 Відповісти
В тому ж самому інтерв'ю про мобілізацію: "Ми вже проводимо її в тому вигляді, в якому вона є. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні **********..."
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15.12.2022 15:45 Відповісти
Якби не дії в.о. Президента України Олександра Валентиновича Турчинова, за якого чисельність ЗСУ збільшилася з 166 тис. до 250 тис. чол., то Україну росія окупувала б повністю у 2014 році:

Указ Президента України №303/2014 від 17.03.2014 "Про часткову мобілізацію",

Указ Президента України №447/2014 від 01.05.2014 "Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави",

Указ Президента України №454/2014 від 06.05.2014 "Про часткову мобілізацію".
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15.12.2022 15:59 Відповісти
На слова Залужного тоже найдуться люди которые скажут что это тоже вранье?
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15.12.2022 15:40 Відповісти
Это скорее всего просто интервью для западного обывателя. Залужный в предположениях и выступлениях адрессованных нам очень сдержан и панику на пустом месте разводить не будет. Ничего сенсационно нового он не сказал, того, чего мы не знали до этого.
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15.12.2022 15:53 Відповісти
Залужний дуже стриманий в виступах в Україні, бо чітко розуміє - одне маленьке чмо, що грає роль наполеона, може спробувати його усунути з посади. Залужному то ні до чого - брати участь в чварах і втрачати свій дорогоцінний час.
Інша справа, коли союзники скажуть - можна. Тоді стадіон Лобановського ой як знадобиться.
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15.12.2022 23:01 Відповісти
Не сумніваюсь, що вони знову підуть в Українську землю. Як міндобриво, - Я.
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15.12.2022 15:40 Відповісти
І дє іх всєх тут хараніть???
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15.12.2022 15:41 Відповісти
Ты реально только об этом думаешь? А то чтобы дать отпор оркам на это нужно будет пожертвовать жизнями огромным количеством наших людей,это тебя не волнует? Кучу городов,уничтоженых,сел,кучу беженцев?
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15.12.2022 15:43 Відповісти
и шо ты предлагаешь, волнительный
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15.12.2022 17:02 Відповісти
и это поможет дать отпор оркам?
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15.12.2022 17:20 Відповісти
У орків зараз на передовій погане забезпечення,немає навіть води....
Стріляють по своїм загонам....
Ми вірим ЗСУ,тому тримаємось.
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15.12.2022 15:43 Відповісти
Могилизация Зэков Пригожина 💀💀🦍🦍🦍☠️💀 идёт по плану...патерь нет,,,рюZZkие бабы ещё дерьма нарожают 🦍🦍🦍☠️☠️☠️💀💀
Слава ЗСУ та Генералам Марченко Наєву Кривоносу Сирьскому Наєву Забродському 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪👍✊🔱🔱🔱💯💯💯💯💯
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15.12.2022 15:44 Відповісти
Уже в січні, але, швидше за все, навесні, вона може розпочати велику атаку з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили ... -тобто деокупація навесні чи влітку про яке говорять американскі і европейскі аналітіки і военні експерти відміняеться? навпаки зі слів Залужного орки ще більше захватять і окупують наших територій?
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15.12.2022 15:44 Відповісти
І Заслужений і Зелі тільки коментатори дій окупантів.
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15.12.2022 15:48 Відповісти
Де в словах Залужного ви знайшли "захватять і окупують "?
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15.12.2022 16:07 Відповісти
Ці заяви слід приймати до відома, але і мати на увазі - основна їхня ціль спонукати союзників надавати більше допомоги, вплинути на суспільну думку громадян країн заходу. Перед харківською операцією два місяці з кожної праски розказували про деокупацію Херсона, тоді ще всі обурювались як так відкрили воєнні плани.
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15.12.2022 16:15 Відповісти
Поэтому Украина должна атаковать сейчас, но чтобы атаковать - Байден должен дать настоящее оружие в настоящих масштабах. Иначе он подельник пуйла
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15.12.2022 15:46 Відповісти
чого зупинилися? Так і пишіть - "Байден - подільник ***** і єврей!"
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15.12.2022 15:50 Відповісти
Ещё год назад он ломал Зеленского на минскую капитуляцию. Получил тогда отказ - теперь вынужден давать оружие в час по чайной ложке , чтобы не потерять лицо. Байден встречался с пуйлом в Женеве в июне 2021г и вошёл с пуйлом в сделку. Но Украина эту сделку поломала.
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15.12.2022 15:55 Відповісти
Тож Байден таки єврей? Чи з американським президентом може статися щось ще гірше?
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15.12.2022 15:58 Відповісти
Чому єврей? Олень!
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15.12.2022 16:00 Відповісти
Оленем твого ж тата все житя кликали...Чи лосем?
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15.12.2022 16:15 Відповісти
У вас проблеми з євреями?
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15.12.2022 16:36 Відповісти
А у вас?
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15.12.2022 17:36 Відповісти
Навіщо мене питаєте? Зустрічали де небудь, щоб я писав щось погане про євреїв?
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15.12.2022 22:36 Відповісти
Еврея это я... А ты получается Байден? Или Зеленый? Зеленский? Он еврей... Тогда ты американский президент... И вы оба евреи.
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15.12.2022 18:02 Відповісти
Ломал , цэ факт и сейчас недавно Байден снову присылал Суллевана ломать Зеленского на переговоры с хуэло. Опять получил отказ. Если что, я за Пороха. Но факты сделок Байдена с хуэлро это не отменяет.
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15.12.2022 16:42 Відповісти
русский, где ты этот бред берешь? Не у руснявой мразоты илларионова?
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15.12.2022 18:08 Відповісти
И да, Джонсонюк вправил Байдену мозок
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15.12.2022 16:43 Відповісти
Рашистська брехня. Рік тому президент Байден, 28 разів намагався переконати лідора кварталу готуватися до нападу з московії. Натомість квартальний бос публічно гадив на п. Байдена та робив все необхідне на шкоду обороноздатності України
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15.12.2022 17:13 Відповісти
говорили і ті і ці публічно , кацапи теж не кульки в повітря пускали і всі все бачили.чому тоді була така реакція населення і ти теж з цим тут носишся і яка твоя реакція була, тобі теж невістка насрала чи ти так на зелю среш за брехню?
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15.12.2022 18:34 Відповісти
Как готуваться? Байден оружие предлагал? Он заставлял Зеленского договариваться с пуйлом - а то тот нападе. Тыкал на 170тыс русских у границ. Давай , выполнял минскую капитуляцию! Вот, как было. И теперь у Байдена надо выцарапывать оружие через общественное мнение.
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16.12.2022 01:20 Відповісти
Herman Aksom



А може все таки Залужний людина року?
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15.12.2022 15:46 Відповісти
"Тайм" постійно яких буєсосів на людину року виставляє. Зєля там вписується досить органічно...
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15.12.2022 15:49 Відповісти
Вiн там навiт лiдер..))
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15.12.2022 16:18 Відповісти
Нам тре робити свою справу, а не чекати коли вони зроблять свою.
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15.12.2022 15:47 Відповісти
Залужному вірю. Киздуну Данилюку - ні.
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15.12.2022 15:48 Відповісти
Зеля сам самоучки разминовував Чонгар та відводив від нього артилерію.
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15.12.2022 15:50 Відповісти
шшш... почекайте трошки. прибережіть бойовий запал поки Зєлю будуть судити. Там все і розкажете.
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15.12.2022 15:52 Відповісти
Вiн ще навiть на центр унiтаза прутень не навчився вiдводити..
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15.12.2022 16:20 Відповісти
ЧМОбиков путлера уже подохло и ранено почти 300 000, каже неназваный источник в Пентагоне...🇱🇷 МалоВАТА..будет..💀☠️🦍
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15.12.2022 15:49 Відповісти
Ви взагалі уявляєте собі 300 тис. загиблих і поранених? Розумію, що нам так хотілося, і навіть більше, але це маячня!
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15.12.2022 15:56 Відповісти
такие цифры мне даже кажеться запускаються не без помощи самих расиян,чтобы у нас люди расслабились, и меньше в общем противостояли врагу
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15.12.2022 15:58 Відповісти
Це щоб потім було зрозуміло, чому два президенти домовились посередині.
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15.12.2022 16:01 Відповісти
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15.12.2022 15:52 Відповісти
Один долбик штурмовал город Ржев 13 месяцев..и увалил миллион коаснопузых ,немцы потеряли всего 77 000 ...и кто дебил,?
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15.12.2022 15:55 Відповісти
Кулеба сказав навесні війна закінчиться, не треба розгойдувати човна
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15.12.2022 15:56 Відповісти
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15.12.2022 15:56 Відповісти
Шо там зі стіною на кордоні з білорашкою? Сподіваюсь новий наступ не стане неочікуваним, як попередній...
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15.12.2022 16:01 Відповісти
На границе с *********** поставить первую шеренгу тех кто визжал кто визжал что нельзя нам стрелять в ответ по территории ********** потому что там наши братья и они не хотят войны а Лукашеску не хочет воевать с Украиной.
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15.12.2022 16:32 Відповісти
.у тебя дежавю, так проісзодит когда сбой в сістеме 😁
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15.12.2022 18:40 Відповісти
"первое событие из любой серии - карта того, что должно произойти в дальнейшем." (с) Кастанеда

нагадаю, що вони з самого початку недооцінюють Україну, під Києвом отримали по повній.

думалось, московити розумніше, а ні, знову хочуть перти на святу Русь.

Русь вільна від Московії - і цього вже не змінити!
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15.12.2022 16:08 Відповісти
Где их всех хоронить? Уверен что Китай приказал ***** приготовить много свободных любовниц для холостых китайцев.
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15.12.2022 16:08 Відповісти
Піти вони звичайно можуть, але скажімо так, умови цього наступу вже не ті, що були 24 лютого. Вже очевидно, що через ППО не буде панування авіації за лінією фронту, як літаків так і вертольотів. Укріплюється і мінується кордон. Як би там не було, але у ЗСУ з'являється хоч і повільно нова техніка і навчені бійці.
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15.12.2022 16:09 Відповісти
Умови наступу інші, але не факт що простіші: 24 лютого не було 200к чмобіків в напрямку Києва...
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15.12.2022 17:03 Відповісти
....так 24 і військ наших від кордону до Гостомеля не було! І мінних полів не було і мости були ціі. Ви у вільний час подивіться на ліси та болота уздовж українсько-білоруського кордону. І не дуже багато шляхів ..де можна вільно пройти.
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15.12.2022 17:33 Відповісти
Та ті неадеквати і по своїх трупах підуть, болота ними загатять
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15.12.2022 19:45 Відповісти
Надеюсь, команды с ОП разминировать границу не будет !?
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15.12.2022 16:10 Відповісти
Хочу видеть в первых рядах встречающих орков которые полезут с ********** тех кто с пеной у рта доказывал что с ********** нападения больше не будет. Вместо того чтобы уничтожать *********** гарнизоны, склады с боеприпасами и учебные лагеря не давая врагу накопить силы для атаки, мы тешили себя надеждой что террорист Лукашенко не полезет в Украину. Хотя в 24 февраля лукашисты уже вторгались в Киевскую область и стояли в 40-ка километрах от Киева. Лучше бы ********* полезли когда они не готовы чем когда они подготовятся и скопят силы для совместного удара с рашистами.
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15.12.2022 16:37 Відповісти
Было бы НАШЕГО оружия в достаточных количествах, именно НАШЕГО, а не подаренного, мы бы могли ударить превентивно, и это вынудило кацапов бросать мясо без подготовки, убило бы ихнюю инфраструктуру, и добавило проблем в тыло. А так, с нашим "вечно перестающим стрелять"...
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15.12.2022 16:46 Відповісти
Автомат змащений. Окопи навколо села викопані (правда, якісь підари накидали туди сміття)...
До зустрічі кацапів готові!
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15.12.2022 16:56 Відповісти
угу...це з іншого кінця України наїхали підари і сміття накидали
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15.12.2022 20:36 Відповісти
Виходячи зі зведень ГШ зі знищених озброєнь, їм оборонятись нічим.
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15.12.2022 17:09 Відповісти
Залужный красавец... "не сомневаюсь, что они пойдут на Киев" и тут же пятью минутами позже "они даже могут предпринять попытку снова пойти на Киев" )) Так всё таки точно пойдут или возможно даже пойдут? Между эти понятиями большая разница...
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15.12.2022 17:59 Відповісти
Кассеты давайте, пусть послушают "Аллегро с огнем" напоследок.
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15.12.2022 18:37 Відповісти
Так в чому проблема зробити смерть цьому мільйону поки він не добрався до фронту?
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15.12.2022 18:40 Відповісти
який там наступ, вони там думають як би не відхватити знову ріzди
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15.12.2022 18:44 Відповісти
вони можуть і підготувати цілий МІЛЬЙОН! але на чому той мільйон буде їхати??? чи вони збираються пішком цього разу йти на Київ?
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15.12.2022 19:39 Відповісти
На чем? А что, железные дороги с срасии до Украины уже все разобрали? Вы если не в курсе, то сообщаю, на Донбассе, например есть четыре крупых ж/д узла, куда сходятся десятки путей - Иловайск, Дебальцево, Ясиноватая, Попасная. Подсказать, в чьих руках эти узлы? Кроме них еще десятки станций, полустанков, разъездов, пакгаузов , сортировочных и вокзалов. Прибавьте десятки шоссейных дорог. Добавьте в список ********** с ее дорогами.
Ситуация очень тяжелая и конца края ей не видно.
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16.12.2022 00:29 Відповісти
Думаю,що цього разу 200тисяч закінчаться як тільки зберуться докупи)
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15.12.2022 19:42 Відповісти
200 тисяч

було 150 тисяч професійно підготовлених

тому щось тут не Те!

Звідси виходить, що АБО ЦИФРА НЕ ТА, або хтось щось недоговорює, або хтось щось недораховує

Чесно кажучи на початку мобілізації йшла цифра про 300 тисяч і всі на Київ от це може бути правдою
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15.12.2022 22:02 Відповісти
кацап отмобилизовал 300 тысяч голов скота. Сотней тысяч из них спешно закрыли дыры на фронте, это они сейчас подыхают в слезах и соплях. Но оставшиеся 200 тысяч проходят подготовку. Уже два месяца. И будут еще два. И не смотря на то, что они живут как свиньи, имеют на руках ржавые мушкеты и едят просроченый десять лет назад сухпай, к весне из них сделают солдат. И с этим нужно считаться, а не писать тупости типа "где мы их хоронить будем?" как тут некоторые делают.
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16.12.2022 00:36 Відповісти
 
 