Зеленський просить ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства
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Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прискорити оцінку виконання Україною рекомендацій, отриманих у процесі набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.
Про це Зеленський сказав у зверненні до саміту лідерів ЄС у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок.
Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного Суду України, про сферу медіа.
І це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС. А саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом. І дуже вас просимо це зробити, й прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС.
Я вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізоване. Бо для України й для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання ми реалізуємо", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Цього достатньо щоб зрозуміти що олігархам розцвівша економіка України не потрібна. Тільки бюрократія, тільки побори, тільки відключення світла. Про конституцію, надра, згадувати зовсім не "модно" ....
Відмітка... НЕЗАДОВІЛЬНО!
На передачу, пишіть нові закони.
І ще багато прізвищ можна назвати
Як все це взагалі витримують західні союзники?
Вони думають, що без цих ... щось у воєнних діях зупинилося б?
Вони дуже помиляються.
На захист цих в Україні ніхто б не вийшов, хіба що Квартал з піаніною
А я думала, що обізвати два диктаторських і один корупційний зЕкони ЄВРОПЕЙСЬКИМИ, це "розвод" містечкових лохів.
Ні, вони вирішили європейців облохати.
страна воров, кукловодов и марионеток
в калашный ряд
Почему молчит путлер,и что с этим делать, каже Наш Роман Цимбалюк..🤣
Скоріше - перше, змістовніше - друге.
Але хто розуміє чиї ниточками рухи робляться немає питання хто його туда закинув. Друге питання - що очікувати надалі... Ось це задалеко від нашого села... Мирові еліти - не добрі за своєю суттю до слов'ян... Далі буде більше...