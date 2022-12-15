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Зеленський (17431) членство в ЄС (930) Євросоюз (7018)

Зеленський просить ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прискорити оцінку виконання Україною рекомендацій, отриманих у процесі набуття статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Зеленський сказав у зверненні до саміту лідерів ЄС у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку України у здобутті кандидатства. Зараз настає час зробити ще один крок.

Попри війну ми не зупиняємо інституційну трансформацію нашої держави. На одному лише цьому тижні Верховною Радою України схвалено три євроінтеграційні закони: закон про національні спільноти, закон про модернізацію принципів роботи Конституційного Суду України, про сферу медіа.

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І це лише одна ілюстрація багатьох речей, які ми зробили для того, щоб підготувати наступний етап зближення України та ЄС. А саме – оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, якої ми очікуємо від вас найближчим часом. І дуже вас просимо це зробити, й прискорити цей процес, щоб далі вже перейти до старту переговорів щодо членства України в ЄС.

Я вірю, що все акцентоване мною сьогодні буде реалізоване. Бо для України й для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь-який терор ми переможемо, будь-які наші спільні завдання ми реалізуємо", - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+24
На тлі розгулу корупції, порушень Конституції, "кротів" в ОПі воно ще й оцінки вимагає! Зараз отримає "на горіхи", і заведе свою "волинку" -нас туди не беруть, треба щось інше створювати..
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15.12.2022 16:26
+17
Маразм міцнішає...
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15.12.2022 16:27
+14
Не має слів
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15.12.2022 16:22
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15.12.2022 16:22 Відповісти
А каментіровать треба
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15.12.2022 16:29 Відповісти
Яке марення !
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15.12.2022 16:23 Відповісти
п1 посадити Єрмака та Татарова
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15.12.2022 16:24 Відповісти
Не забувайте про Бєню, якого вже давно жде справа у суді
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15.12.2022 16:54 Відповісти
про списання наступних 3 млрд боргів? Так він списав та в депозити вже наклав собі "списання"... чи страви про повернення "привату" і знову продати лохам бюджетним? Якщо так то **** одні емоції...
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15.12.2022 18:09 Відповісти
Цього просто видати Штатам. Громадянства України його позбавили - тобто перешкод ЖОДНИХ
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15.12.2022 18:37 Відповісти
Згадайте що відбувалось з Саакашвілі.
Цього достатньо щоб зрозуміти що олігархам розцвівша економіка України не потрібна. Тільки бюрократія, тільки побори, тільки відключення світла. Про конституцію, надра, згадувати зовсім не "модно" ....
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15.12.2022 18:52 Відповісти
На тлі розгулу корупції, порушень Конституції, "кротів" в ОПі воно ще й оцінки вимагає! Зараз отримає "на горіхи", і заведе свою "волинку" -нас туди не беруть, треба щось інше створювати..
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15.12.2022 16:26 Відповісти
Не виходить зламати українців ззовні, то візьмуться за старе - роздмухувати срач зсередини
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15.12.2022 16:43 Відповісти
Хіба не виглядає, що це свідок #неначасі? Вони без єрмаків жити не можуть.
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15.12.2022 22:36 Відповісти
Кажуть, що через ізольованість морем, Крим може бути легшою військовою здобиччю для ЗСУ, аніж Донбас, який має великий кордон на суходолі. Якби тільки не було неконвенційних загроз. Та з огляду на втрати, які несе Україна, звільнення всіх окупованих територій може потребувати 100-200 тисяч втрат. Чи ми готові на ці жертви? А яка буде лояльність населення відвойованих територій? Питань значно більше, ніж будь хто може дати відповідей.
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15.12.2022 23:19 Відповісти
Ваші питання не мають завершеної форми, тому на них можна відповідати лише домислюючи, що ви мали на увазі і не дописали. Але зараз вже запізно вгадувати ці важливі деталі вашої думки. Існує прірва між художніми антиутопіями і псевдо-документалістикою теорії змов. Обидві з різних причин можуть заслуговувати на увагу, але на мій погляд, це поганий смак поставити дві такі роботи поряд. Якщо ви розумієте, про що я.
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15.12.2022 23:52 Відповісти
Свобода слова це не концепція, а одне з ключових прав людини. А з суспільної точки зору ще й спосіб пізнання істини. Та щодо того, що він там сказав, то ви, як на мене, вигадуєте, і нічого такого там нема. Але маєте свободу висловлювати свою думку.
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15.12.2022 23:09 Відповісти
Маразм міцнішає...
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15.12.2022 16:27 Відповісти
Законом о СМИ и тотальном контроле за интернетом ЗеКодломойские увеличили количество телемарафона до 10..купив у Ахметова телеканал Украина..поднажмите чуваки.. надо 50 и весь Ютьюб купить..🤣
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15.12.2022 16:34 Відповісти
В Европе не знают что такое Турборежим ЗеКодломойских из академии в Трускавце...🤣🤣🤣
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15.12.2022 16:41 Відповісти
Хай це дерьмакам кірюшам татаровим скаже
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15.12.2022 16:52 Відповісти
Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров за 2022 год...Илан Маск проиграл первое место Бернару Арно ...Бедная Америка...🤣среди украинцев первое место у Рината Ахметова всего 4 ярда долларов ..осталось из 17....,есть ещё 2 миллиардера украинца,но они стали гражданами Канады...
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15.12.2022 16:55 Відповісти
наслідки економічного геноциду, всіх нормальних підприємців або порейдерили або на коліна поставили або вбили.
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15.12.2022 18:11 Відповісти
Якщо коротко:
Відмітка... НЕЗАДОВІЛЬНО!
На передачу, пишіть нові закони.
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15.12.2022 17:02 Відповісти
А може б ЗЄ прискорив притягнення до суду Бєню, Баканова,Татарова, Єрмака за справу по вагнерівцям.
І ще багато прізвищ можна назвати

Як все це взагалі витримують західні союзники?
Вони думають, що без цих ... щось у воєнних діях зупинилося б?
Вони дуже помиляються.
На захист цих в Україні ніхто б не вийшов, хіба що Квартал з піаніною
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15.12.2022 17:02 Відповісти
"Чому ми не в ЄС?" Боневтік. Серія друга.
А я думала, що обізвати два диктаторських і один корупційний зЕкони ЄВРОПЕЙСЬКИМИ, це "розвод" містечкових лохів.
Ні, вони вирішили європейців облохати.
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15.12.2022 17:02 Відповісти
Вимкнення АЕС пам'ятаєте - синхронно з "блекаутом" - стрибки та падіння по всьому ЕС було... схоже на торг... гутериш істерив добре так
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15.12.2022 18:58 Відповісти
яке ж воно кінчене
страна воров, кукловодов и марионеток
в калашный ряд
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15.12.2022 17:07 Відповісти
https://youtu.be/BK546TJMUDc...

Почему молчит путлер,и что с этим делать, каже Наш Роман Цимбалюк..🤣
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15.12.2022 17:13 Відповісти
Воно тварина все по факту робить, щоб загальмувати цей процес, а на словах ніби так рветься в ЄС, аж спати спокійно не може. І це хаває його зебільний лохторат.
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15.12.2022 18:31 Відповісти
Це ЗеЧмоня висрався ротом для марафону незламного #іздєжу ? На кого це розраховано ?
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15.12.2022 18:41 Відповісти
читайте "1984" - там відповідь є. Або Фрейда.
Скоріше - перше, змістовніше - друге.
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15.12.2022 18:53 Відповісти
Зелепук - маріонетка, шо написали те прочитає смикнуть за ниточку скорчить фейса може навіть ніжкою тупне користі від цього нуль без палочки а роздратування у світової спільноти тупістю керівництва України зростає з кожним днем. тільки ось запитання - чи справжня то тупість? Дії Зеленського до уваги не беруться він в країні відповідає лише за відео кльопи, а от для чого такі заяви друкуються в Опі це питання.
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15.12.2022 18:47 Відповісти
Істина але короткувата)
Але хто розуміє чиї ниточками рухи робляться немає питання хто його туда закинув. Друге питання - що очікувати надалі... Ось це задалеко від нашого села... Мирові еліти - не добрі за своєю суттю до слов'ян... Далі буде більше...
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15.12.2022 18:55 Відповісти
Вссанич щось прийняв не те...
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15.12.2022 18:52 Відповісти
12-14 декабря Елена Зеленская потратила на рождественский шопинг в Париже 40 000 евро.
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15.12.2022 20:58 Відповісти
Когда такое слышишьТо сразу появляются мысли что я чего то не понимаю
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16.12.2022 00:11 Відповісти
 
 