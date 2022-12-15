У Херсоні під час обстрілу загинула волонтерка міжнародної організації
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У Херсоні під час ранкового обстрілу загинула волонтерка загону швидкого реагування міжнародної організації.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури. Уламками снарядів пошкоджено житлові будинки та місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. На жаль, внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів", - йдеться в повідомленні.
Ще троє людей зазнали поранення, двох з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Це або місцеві ватно сепарські курви або раніше завезена агентура гру/фсб або і
те і інше. У Харкові так вже не один пункт видачі гуманітарки накривали, самий
кривавий це біля бувшої будівлі Таргету на Академика Павлова, чергу яка стояла
за гуманітаркою кацапи накрили Градами, 6 загинуло одразу, 15 поранені. Нажаль
в нас немає смертної кари для зрадників.
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
Я нагадую вони там готуються до нового наступу з Білорусі який вони планують зробити ще навіть більшим чим попередній
Z tego co czytam, mam wrazenie ze ukrytych ruskich skurwysynow jest tu na forum też dostatek...
A moze by tak zabijać to scierwo,a nie komentować- czyli jak wolicie: "popiździć"