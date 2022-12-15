УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4004 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
7 815 16
обстріл (21042) Херсон (2333) жертви (1249) Янушевич Ярослав (130)

У Херсоні під час обстрілу загинула волонтерка міжнародної організації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,ова

У Херсоні під час ранкового обстрілу загинула волонтерка загону швидкого реагування міжнародної організації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури. Уламками снарядів пошкоджено житлові будинки та місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. На жаль, внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів", - йдеться в повідомленні.

Ще троє людей зазнали поранення, двох з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Херсон повністю знеструмлено через обстріли, тривають удари по критичній інфраструктурі у Корабельному районі, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+23
Скаже, хай русня приїзджає на Олімпіаду. - вони ж "все життя тренувались"...
показати весь коментар
15.12.2022 17:25
+20
показати весь коментар
15.12.2022 17:25
+10
Курви наводять кацапську арту на пункти видачі гуманітарки і медичної допомоги.
Це або місцеві ватно сепарські курви або раніше завезена агентура гру/фсб або і
те і інше. У Харкові так вже не один пункт видачі гуманітарки накривали, самий
кривавий це біля бувшої будівлі Таргету на Академика Павлова, чергу яка стояла
за гуманітаркою кацапи накрили Градами, 6 загинуло одразу, 15 поранені. Нажаль
в нас немає смертної кари для зрадників.
показати весь коментар
15.12.2022 17:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що на це скаже міжнародна організація?
показати весь коментар
15.12.2022 17:21 Відповісти
Скаже, хай русня приїзджає на Олімпіаду. - вони ж "все життя тренувались"...
показати весь коментар
15.12.2022 17:25 Відповісти
Це як під час 2С війни німецькі спортсмени каталися по всьому світу. Дебіли олімпійські!
показати весь коментар
15.12.2022 17:29 Відповісти
Стурбованість. Може навіть трохи вищу стурбованість ...
показати весь коментар
15.12.2022 17:26 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 17:25 Відповісти
Курви наводять кацапську арту на пункти видачі гуманітарки і медичної допомоги.
Це або місцеві ватно сепарські курви або раніше завезена агентура гру/фсб або і
те і інше. У Харкові так вже не один пункт видачі гуманітарки накривали, самий
кривавий це біля бувшої будівлі Таргету на Академика Павлова, чергу яка стояла
за гуманітаркою кацапи накрили Градами, 6 загинуло одразу, 15 поранені. Нажаль
в нас немає смертної кари для зрадників.
показати весь коментар
15.12.2022 17:34 Відповісти
так, геноцид в активному стані, до цього та після цього нову стане прикритим та вбивати будуть тихенько в лісах...
показати весь коментар
15.12.2022 18:03 Відповісти
Ніякі західні організації не підтримують ЮА... ІА як приклад... Тримор'є - так підтримує і державними інституціями, тому що вони знають що наступні, також вони напів+ слов'янські по генетиці, тому в суспільстві підтримують генетичне братство... А далі всі... для Пу шукають гарантій безпеки... Щоб як в серії чи в'єтнамі можно було москалів знову США запрошувати по різні боки, аби геноцид Землі продовжувався...
показати весь коментар
15.12.2022 18:06 Відповісти
не треба роздавати гуманітарку в центрі міста, треба розосередити по місту, та не треба знаходитись на вулиці під час обстрілів..., але це клята війна та клята русня...
показати весь коментар
15.12.2022 17:39 Відповісти
У великих містах є багато підземних паркінгів , чому не можна там зробити пункти видачі допомоги ?
показати весь коментар
15.12.2022 19:10 Відповісти
В основному паркінгі в центрах міст, а біля околиць немає.
показати весь коментар
15.12.2022 23:32 Відповісти
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
показати весь коментар
15.12.2022 17:54 Відповісти
Як за це будуть покарані росіяни?

Я нагадую вони там готуються до нового наступу з Білорусі який вони планують зробити ще навіть більшим чим попередній
показати весь коментар
15.12.2022 18:30 Відповісти
Ciekawe opinie tu zamieszczacie,panowie...
Z tego co czytam, mam wrazenie ze ukrytych ruskich skurwysynow jest tu na forum też dostatek...
A moze by tak zabijać to scierwo,a nie komentować- czyli jak wolicie: "popiździć"
показати весь коментар
15.12.2022 18:33 Відповісти
Вічна пам'ять достойній жінці з золотим серцем, що не була байдужа до людей у біді .
показати весь коментар
15.12.2022 19:12 Відповісти
 
 