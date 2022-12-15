У Херсоні під час обстрілу загинула волонтерка міжнародної організації

У Херсоні під час ранкового обстрілу загинула волонтерка загону швидкого реагування міжнародної організації.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури. Уламками снарядів пошкоджено житлові будинки та місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. На жаль, внаслідок російської атаки загинуло 2 людей, одна з них – волонтерка, членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вони знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів", - йдеться в повідомленні.

Ще троє людей зазнали поранення, двох з них госпіталізовано до медзакладу. Нині лікарі надають їм необхідну допомогу.

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