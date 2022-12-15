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"Хочу жити": понад 4300 російських військових звернулися на гарячі лінії проєкту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Понад 4300 російських військовослужбовців та мобілізованих готові добровільно здатися в полон Збройним силам України та подали відповідні звернення у межах державного проєкту України "Хочу жити".

Про це повідомив речник проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

З моменту старту проєкту "Хочу жити" і нині - більше ніж 4 тис. 300 звернень. Переважно це військовослужбовці РФ або мобілізовані, які цікавляться, як здатися в полон. Або це ті, хто вже прийняв рішення здатися в полон, і ми з ними спілкуємось, виконуємо всі необхідні роботи", - розповів Матвієнко.

За його словами, з багатьма з них уже проводять усі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною. Водночас Матвієнко наголосив, що Україна гарантує повну безпеку всіх розмов, листування з потенційними військовополоненими РФ.

"Для того, щоб убезпечити їх надалі, після того, як їх можна обміняти на українських військовослужбовців, ми їх оформляємо як тих, яких було взято в полон під час бою. У такий спосіб це гарантує їм усі соціальні виплати", - доповнив спікер проєкту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
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15.12.2022 18:06
+3
Гарний обмінний фонд на Азовців і полонених вояків України.
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15.12.2022 18:47
+3
Там така вся Зе влада - світить позиції ворогу щоб їх накрила кацапська артилерія, що Безумна, що Тимошенко, всі курви через Стамбул працюють на кремль.
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15.12.2022 23:27
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мінус один полонений кацап - це, як мінімум, одна куля "мінус "проти ЗСУ.. ок..
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15.12.2022 18:01 Відповісти
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15.12.2022 18:06 Відповісти
Єти ребята только с кедра слезли. У них мозгов нет на такие сложные комбинации
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15.12.2022 18:58 Відповісти
Гарний обмінний фонд на Азовців і полонених вояків України.
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15.12.2022 18:47 Відповісти
Наскільки відомо з ЗМІ то полонених у нас і так вистачає. Може варто не бавитись в екстра-гуманізм за наші гроші і замість "прийому на обмінний склад" відразу утилізовувати зіпсований товар?
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15.12.2022 19:20 Відповісти
Дурню пишеш. Навпаки. Від нас отримати шанс на життя більше заслуговують ті, що здалися самі по програмі. Полонені під час бою, вбивали наших людей і здаються примусово, щоб врятувати свою мерзенну шкуру.
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15.12.2022 20:11 Відповісти
Протягом війни в мене виникли дуже великі сумніви в тому що кацапські окупанти взагалі заслуговують на будь який шанс. Якщо вже вони сюди потрапили то це означає що вони повністю підтримують війну з усіма можливими наслідками особисто для себе. У на немає вибору - воювати чи ні, а них він був.
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15.12.2022 20:40 Відповісти
Нажаль у полоні не одна тисяча військових України, родичі полонених кажуть що під 10 000 полонених тільки вояків.
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15.12.2022 23:25 Відповісти
Навіщо це оприлюднювати? Отримавши цю інфу, кацапи потроять контроль за особовим складом і втративши можливість здатись, ці потенційно безпечні ординці будуть примушені воювати. Той, хто відкрив подробиці, ворог або дурень не знаю, думаю в даному випадку це рівнозначно, практично персонально заставляє цих, скажемо лояльних, ординців стріляти в наших захисників. Іуда.
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15.12.2022 20:24 Відповісти
Там така вся Зе влада - світить позиції ворогу щоб їх накрила кацапська артилерія, що Безумна, що Тимошенко, всі курви через Стамбул працюють на кремль.
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15.12.2022 23:27 Відповісти
 
 