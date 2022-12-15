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Росія обстріляла енергооб’єкт ДТЕК: його відключили від енергосистеми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

Росія вчергове обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, його відключено від енергосистеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм компанії.

"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні.

Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

У вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, 3 загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 грудня, повідомлялося, що росіяни завдали ударів по інфраструктурі Харкова та Херсона.
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Топ коментарі
+6
Нащо вам ця інформація? Треба скорегувати наступний удар? Чи просто цікаво? Тим, кому дісталося і так вже знають. Нашо поточнювати?
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15.12.2022 21:56
+4
можна вже нарештi копати яму i поставити стiни навколо того обладнання? Йiх же так ще декiлька разiв рознесуть, доки у раши закiнчаться 8.000 ракет. 🤔
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15.12.2022 21:53
+3
навіщо тоді взагалі новини на тему ракетних ударів писати? Кому прилетіло те й так знають, а кому ні - тим і знати не треба
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15.12.2022 22:01
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Яке саме підприємство? У якому регіоні?
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15.12.2022 21:45 Відповісти
Нащо вам ця інформація? Треба скорегувати наступний удар? Чи просто цікаво? Тим, кому дісталося і так вже знають. Нашо поточнювати?
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15.12.2022 21:56 Відповісти
навіщо тоді взагалі новини на тему ракетних ударів писати? Кому прилетіло те й так знають, а кому ні - тим і знати не треба
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15.12.2022 22:01 Відповісти
Кто-то коє-гдє у нас порой...

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15.12.2022 22:06 Відповісти
А навіщо ОПа оголошує про досягнення ЗСУ (і не тільки), хоча в ЗСУ є свої речники?
Показати свою роботу чи (у випадку з ОПою) видимість роботи.
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15.12.2022 22:25 Відповісти
Щоб знати чи це правда чи фейк.
Забули як дитековський підручний шмигаль співав усім про 100% пошкоджених ТЕС та ГЕС, 40% ЛЕП?
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15.12.2022 23:28 Відповісти
прочитавши новини про обстріли за сьогодні Ви самі зможете вирахувати той регіон...
там не тільки попали в критичну інфраструктуру ...там загинули люди...
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15.12.2022 22:00 Відповісти
Швидше за все це Харків.
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15.12.2022 22:02 Відповісти
І теж обласний центр.
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15.12.2022 22:10 Відповісти
можна вже нарештi копати яму i поставити стiни навколо того обладнання? Йiх же так ще декiлька разiв рознесуть, доки у раши закiнчаться 8.000 ракет. 🤔
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15.12.2022 21:53 Відповісти
пид.расия !
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15.12.2022 22:13 Відповісти
Если нет испытаний,то это и не жизнь...
Кто сказал точно не помню...,кажись Омар Хайям...или китайский Мудрец...типа Хмырь Сралин...
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16.12.2022 03:29 Відповісти
 
 