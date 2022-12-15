Росія обстріляла енергооб’єкт ДТЕК: його відключили від енергосистеми
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Росія вчергове обстріляла енергетичний об’єкт ДТЕК Енерго, його відключено від енергосистеми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм компанії.
"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні.
Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.
У вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак росії. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, 3 загинули", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 грудня, повідомлялося, що росіяни завдали ударів по інфраструктурі Харкова та Херсона.
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Забули як дитековський підручний шмигаль співав усім про 100% пошкоджених ТЕС та ГЕС, 40% ЛЕП?
там не тільки попали в критичну інфраструктуру ...там загинули люди...
Кто сказал точно не помню...,кажись Омар Хайям...или китайский Мудрец...типа Хмырь Сралин...